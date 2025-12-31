Colombia

Rituales con baños de hierbas en Año Nuevo: riesgos para la piel y recomendaciones

La tradición de utilizar plantas aromáticas para atraer bienestar al comenzar el año genera un aumento en las visitas médicas por lesiones cutáneas, debido a la combinación de ingredientes y exposición solar tras el baño ritual

El ritual de baños de hierbas para atraer prosperidad, amor y salud incrementa su popularidad en Latinoamérica durante el fin de año - crédito iStock

El último día del año, cientos de personas en distintos países latinoamericanos practican el ritual de los baños de hierbas, con la esperanza de atraer prosperidad, amor o salud en el ciclo que comienza.

Esta tradición puede implicar riesgos para la piel si no se ejecuta con precaución. Especialistas advierten sobre alergias, irritaciones, quemaduras y manchas persistentes derivadas de estos baños, en especial cuando se emplean plantas como ruda, albahaca y limón.

Reacciones inmediatas y daños a largo plazo

La dermatóloga Claudia Arenas, consultada por Noticias Caracol, explicó que al combinar baños con hierbas y exposición a la luz solar, suele producirse una reacción química capaz de provocar lesiones cutáneas.

“Cuando uno se hace estos baños y se expone a la radiación ultravioleta, se genera una reacción química que produce una quemadura en la piel”, indicó la especialista. El resultado puede incluir enrojecimiento, ardor, inflamación e incluso aparición de ampollas en áreas expuestas.

Dermatólogos advierten sobre riesgos de alergias, irritaciones y quemaduras provocados por el uso de plantas como ruda, albahaca y limón en baños rituales - crédito iStock

De acuerdo con la experta, algunas de estas lesiones evolucionan a pigmentaciones residuales, conocidas como manchas oscuras, que permanecen en la piel durante meses. “Estas pigmentaciones mejoran y se quitan, pero el tiempo para que desaparezcan suele ser superior a cinco o seis meses”, detalló Arenas.

La dermatóloga advirtió que los síntomas suelen hacerse evidentes pocas horas después del baño y la exposición solar, por lo que recomendó consultar a un especialista ante la aparición de cualquier lesión.

El riesgo de infecciones y cicatrices

La doctora Arenas enfatizó, en declaraciones a Noticias Caracol, que las plantas empleadas en estos rituales pueden contener microorganismos como hongos.

La combinación de baños de hierbas y exposición solar puede causar reacciones químicas que derivan en quemaduras y manchas oscuras persistentes en la piel - crédito iStock

“Estos baños pueden producir alergias, irritaciones, quemaduras, manchas e incluso dejar cicatrices. También infecciones si, por ejemplo, entran en contacto con una herida, porque las plantas pueden traer hongos”, advirtió la especialista.

El riesgo se incrementa en personas con piel sensible, atópica o antecedentes de alergias. La importancia de eliminar los residuos tras el baño es una de las recomendaciones centrales de los dermatólogos consultados.

Si la persona se expone a la radiación solar con restos de hierba en la piel, la posibilidad de manchas aumenta considerablemente. Los expertos aconsejan limpiar completamente la piel después del ritual y evitar el sol, como mínimo, durante dos días.

Medidas de emergencia y prevención

Frente a una quemadura causada por estos rituales, la única medida inmediata recomendada es aplicar agua fría en la zona afectada y evitar nuevas exposiciones solares.

“Nosotros podemos prescribir terapias antiinflamatorias que ayudan a minimizar el riesgo de pigmentaciones y acortar el proceso inflamatorio”, explicó Arenas en diálogo con el noticiero citado. La especialista también sugirió el uso de fotoprotectores en espray para el cuerpo y productos específicos para el rostro, según el tipo de piel.

Especialistas recomiendan limpiar completamente la piel tras el baño y evitar la luz solar por al menos dos días para prevenir manchas persistentes - crédito iStock

Las indicaciones para quienes decidan realizar baños de hierbas incluyen retirar completamente los restos vegetales tras el baño, no exponerse de inmediato al sol y emplear bloqueador solar de alta cobertura. La recomendación se extiende a no realizar este tipo de ritual si existen heridas abiertas o lesiones previas en la piel.

La voz de los expertos antes del inicio de año

El auge de los rituales de baños con hierbas el 31 de diciembre responde a la tradición de limpiar energías y atraer deseos positivos para el nuevo año. En este sentido, la prevención, la consulta temprana y el cuidado de la piel deben primar por encima de las creencias.

De igual modo, el inicio de 2026 se convierte así en un momento propicio para reflexionar sobre la importancia de la salud cutánea y la necesidad de consultar a un dermatólogo ante cualquier afectación.

