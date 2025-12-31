Colombia

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

La creadora de contenido abrió su corazón al describir pérdidas económicas, rupturas laborales y problemas personales, dejando claro que su prioridad ahora es aprender de los tropiezos y apostar por un 2026 completamente renovado

De manera frontal, la creadora de contenido enumeró los problemas económicos y de salud que la marcaron durante el año - crédito @ornellasierra/Instagram

Luego de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y las especulaciones alrededor de su relación con Miguel Bueno, Ornella Sierra mantuvo un perfil más bajo durante 2025. Aunque fue contactada por el Canal RCN para ser presentadora de su formato digital, el Pinky Show, este concluyó luego de dos meses sin alcanzar los resultados esperados.

Adicionalmente, se dio a conocer su relación con el empresario barranquillero Humberto Vargas, y hasta circulan rumores de un posible embarazo.

Con todo eso en mente, la creadora de contenido, también conocida como la Barbie costeña, detalló las dificultades que enfrentó a lo largo de 2025, un año en el que, según sus palabras, acumuló fracasos personales y profesionales de alto impacto.

“De los errores del 2025 solo queda aprender y este 2026 lo arranco ligerita, sin rencores y, sobre todo, llena de aprendizajes”, reconoció Sierra en un inicio, procurando mostrar. Acto seguido, comenzó a enumerar las que consideró como las situaciones adversas más significativas que incluyeron desde pérdidas económicas importantes hasta problemas de salud y rupturas laborales.

Ornella Sierra compartió una historia
Ornella Sierra compartió una historia en Instagram con el mensaje “nuevo integrante”, incrementando los rumores de embarazo entre sus seguidores - crédito @ornellasierra/ Instagram

Uno de los episodios más determinantes fue la pérdida de parte de su comunidad en redes sociales y la interrupción de sus vínculos comerciales con marcas. “Perdí parte de la comunidad que tanto me costó conseguir, pero aquí seguimos”.

La lista de errores y consecuencias que reveló Ornella fue considerable. Según sus palabras, comenzó el año debiendo afrontar una multa de 30 millones de pesos tras una lectura incorrecta de un contrato, lo que derivó en un golpe económico considerable.

Asimismo, mencionó episodios de cancelación pública, señalando que en un momento “fue funada” —haciendo referencia a cuando se le acusó de protagonizar una infidelidad con el empresario Farid Pineda que detonó el final de su relación con Leidy Durán—, y dejó de trabajar con una marca que consideraba especial.

Ornella Sierra fue señalada de
Ornella Sierra fue señalada de participar de la infidelidad que detonó el final de la relación entre Farid Pineda y Leidy Durán - crédito @leidyduranayala y @ornellasierra/Instagram

A esto se sumó la dificultad de sostener relaciones con otras empresas, ya que, según declaró, llegó un punto en el que nadie quiso contratarla. Producto de esta situación, Ornella reveló que llegó a gastar el dinero destinado a su arriendo y, como resultado, le suspendieron los servicios en su vivienda, todo en vísperas de su cumpleaños.

Los problemas relacionados con su salud también fueron mencionados sin reparos por la influenciadora. “Me engordé, bebés. Óyeme, tanta vaina que me estaba pasando, ¿qué más iba a ser? Comer y tomar, obvio. Obviamente, tenía que conseguir felicidad por algún lado y en la comida y en la rumba, y me engordé“, reconoció.

También afirmó que perdió su cabello “por una buena razón” y atravesó un proceso de depresión posquirúrgica luego de someterse a una reducción de senos, lo que llevó a lo que Ornella describió como una “crisis de identidad”.A pesar de estos reveses, Ornella insistió en que se mantiene activa en las plataformas digitales, en la búsqueda de nuevas oportunidades y apostando por el crecimiento personal.

Ornella Sierra inició en 2025
Ornella Sierra inició en 2025 una relación con el empresario Humberto Vargas - crédito @ornellasierra/Instagram

La creadora de contenido admitió, además, no haber conseguido comprar una propiedad que tenía en mente adquirir ni viajar a Punta Cana durante el año, elementos que tenía entre sus objetivos. Su intervención terminó con un mensaje dirigido a sus seguidores para que fuesen más abiertos a la hora de lidiar con sus fracasos.

No es fácil hablar de nuestros fracasos y mucho menos aceptar la derrota. Bebés, hay muchas cosas que quizás no eran para mí en ese momento o quizás la vida me quería enseñar algo, pero yo no me quiero quedar atrapada en lo que no fue o en el hubiese. De los errores del 2025 solo queda aprender”, dijo. Por otra parte, advirtió que el nuevo año “lo arranco ligerita, sin rencores y sobre todo llena de aprendizajes”.

