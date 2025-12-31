Organismos de socorro intensifican búsqueda de hombre desaparecido en Pico Pance, zona restringida de Farallones de Cali

crédito Bomberos Cali/Parques Nacionales

Las autoridades locales y los organismos de socorro mantienen operativos continuos de búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, específicamente en el sector conocido como Pico Pance, un punto catalogado como de difícil acceso debido a las condiciones del terreno y a las restricciones establecidas por las autoridades ambientales. La situación fue confirmada tras más de 15 horas de labores ininterrumpidas en la zona.

De acuerdo con la información oficial, el primer aviso de la desaparición fue recibido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en la noche del lunes 29 de diciembre, cuando se reportó que la persona había ingresado al área para realizar un recorrido y posteriormente se perdió todo contacto.

Desde ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate establecidos para este tipo de emergencias en zonas de montaña.

- crédito Parques Nacionales Naturales

Las acciones en terreno cuentan con la participación de equipos especializados en rescate en alta montaña, integrados por personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, además del acompañamiento permanente de guardabosques de Parques Nacionales Naturales. Estas labores se desarrollan bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se monitorea el avance de la operación y se evalúan las condiciones climáticas y topográficas.

El subsecretario de Gestión del Riesgo de Cali, Nicolás Suárez, explicó el despliegue institucional que se mantiene activo en el área. “Tenemos desplegado el equipo de búsqueda y rescate del cuerpo en montaña de Bomberos y la Cruz Roja. También contamos con el acompañamiento de los guardabosques de Parques Nacionales. Son más de 15 unidades en terreno y haciendo el seguimiento desde el PMU”, indicó el funcionario, al referirse al número de personas que participan directamente en las labores.

Según las autoridades, el sector de Pico Pance presenta condiciones que dificultan la movilidad, como pendientes pronunciadas, vegetación densa y cambios climáticos abruptos, factores que inciden tanto en el avance de los rescatistas como en la capacidad de respuesta ante una emergencia. Por esta razón, el ingreso a esta zona se encuentra restringido, salvo para personal autorizado o actividades previamente coordinadas con Parques Nacionales.

Foto: Parques Nacionales/David Páez

Desde hace varios meses, Parques Nacionales Naturales de Colombia había reiterado llamados preventivos a la ciudadanía para evitar recorridos no autorizados en este punto del parque.

Las advertencias se fundamentan en la complejidad del terreno y en la imposibilidad de realizar evacuaciones rápidas en caso de incidentes, lo que incrementa los riesgos para quienes ingresan sin acompañamiento especializado.

En el desarrollo del operativo actual, los equipos de rescate han tenido que implementar búsquedas por sectores, priorizando rutas de posible tránsito y zonas identificadas como puntos críticos.

Estas acciones incluyen rastreos a pie, verificación de senderos y análisis de información recopilada durante las primeras horas posteriores al reporte de desaparición.

Las autoridades locales señalaron que el trabajo se mantiene de forma coordinada entre los organismos de emergencia y las entidades ambientales, con el objetivo de preservar la seguridad del personal desplegado y respetar las normas de protección del área natural.

Las decisiones operativas se toman con base en reportes técnicos y en la evaluación permanente de las condiciones del entorno.

Foto: Parques Nacionales/Manuel Montoya.

Desde la administración distrital se reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las restricciones establecidas en áreas protegidas y para informar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo.

Asimismo, se recordó que los parques nacionales cuentan con regulaciones específicas orientadas a garantizar tanto la conservación ambiental como la seguridad de los visitantes.