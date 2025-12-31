Colombia

Organismos de socorro intensifican búsqueda de hombre desaparecido en Pico Pance, zona restringida de Farallones de Cali

Más de 15 horas completan las labores de búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, tras ingresar al sector Pico Pance, un área con acceso restringido por su compleja geografía

Guardar
crédito Bomberos Cali/Parques Nacionales
crédito Bomberos Cali/Parques Nacionales

Las autoridades locales y los organismos de socorro mantienen operativos continuos de búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, específicamente en el sector conocido como Pico Pance, un punto catalogado como de difícil acceso debido a las condiciones del terreno y a las restricciones establecidas por las autoridades ambientales. La situación fue confirmada tras más de 15 horas de labores ininterrumpidas en la zona.

De acuerdo con la información oficial, el primer aviso de la desaparición fue recibido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali en la noche del lunes 29 de diciembre, cuando se reportó que la persona había ingresado al área para realizar un recorrido y posteriormente se perdió todo contacto.

Desde ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate establecidos para este tipo de emergencias en zonas de montaña.

- crédito Parques Nacionales
- crédito Parques Nacionales Naturales

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las acciones en terreno cuentan con la participación de equipos especializados en rescate en alta montaña, integrados por personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, además del acompañamiento permanente de guardabosques de Parques Nacionales Naturales. Estas labores se desarrollan bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se monitorea el avance de la operación y se evalúan las condiciones climáticas y topográficas.

El subsecretario de Gestión del Riesgo de Cali, Nicolás Suárez, explicó el despliegue institucional que se mantiene activo en el área. “Tenemos desplegado el equipo de búsqueda y rescate del cuerpo en montaña de Bomberos y la Cruz Roja. También contamos con el acompañamiento de los guardabosques de Parques Nacionales. Son más de 15 unidades en terreno y haciendo el seguimiento desde el PMU”, indicó el funcionario, al referirse al número de personas que participan directamente en las labores.

Según las autoridades, el sector de Pico Pance presenta condiciones que dificultan la movilidad, como pendientes pronunciadas, vegetación densa y cambios climáticos abruptos, factores que inciden tanto en el avance de los rescatistas como en la capacidad de respuesta ante una emergencia. Por esta razón, el ingreso a esta zona se encuentra restringido, salvo para personal autorizado o actividades previamente coordinadas con Parques Nacionales.

Foto: Parques Nacionales/David Páez
Foto: Parques Nacionales/David Páez

Desde hace varios meses, Parques Nacionales Naturales de Colombia había reiterado llamados preventivos a la ciudadanía para evitar recorridos no autorizados en este punto del parque.

Las advertencias se fundamentan en la complejidad del terreno y en la imposibilidad de realizar evacuaciones rápidas en caso de incidentes, lo que incrementa los riesgos para quienes ingresan sin acompañamiento especializado.

En el desarrollo del operativo actual, los equipos de rescate han tenido que implementar búsquedas por sectores, priorizando rutas de posible tránsito y zonas identificadas como puntos críticos.

Estas acciones incluyen rastreos a pie, verificación de senderos y análisis de información recopilada durante las primeras horas posteriores al reporte de desaparición.

Las autoridades locales señalaron que el trabajo se mantiene de forma coordinada entre los organismos de emergencia y las entidades ambientales, con el objetivo de preservar la seguridad del personal desplegado y respetar las normas de protección del área natural.

Las decisiones operativas se toman con base en reportes técnicos y en la evaluación permanente de las condiciones del entorno.

Foto: Parques Nacionales/Manuel Montoya.
Foto: Parques Nacionales/Manuel Montoya.

Desde la administración distrital se reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las restricciones establecidas en áreas protegidas y para informar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo.

Asimismo, se recordó que los parques nacionales cuentan con regulaciones específicas orientadas a garantizar tanto la conservación ambiental como la seguridad de los visitantes.

Temas Relacionados

DesaparecidoValle del CaucaCaliOrganismos de socorroColombia-noticias

Más Noticias

Lotería de la Cruz Roja resultados 30 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de la Cruz Roja

Super Astro Sol y Luna resultados hoy martes 30 de septiembre de 2025

Esta lotería colombiana juega dos sorteos durante el día, estos son los números ganadores de los dos premios de hoy

Super Astro Sol y Luna

Coronel Miguel Andrés Camelo asciende a Brigadier General: qué cambia en la seguridad de Barranquilla

El nuevo rango le permite mayor capacidad de gestión ante el alto mando policial y el Gobierno, lo que podría facilitar refuerzos, recursos y coordinación estratégica para enfrentar los principales desafíos de seguridad en la ciudad

Coronel Miguel Andrés Camelo asciende

Abaten a dos integrantes del Clan del Golfo en combates con el Ejército en Andes, Antioquia

Dos integrantes del Clan del Golfo murieron tras enfrentamientos con el Ejército en el corregimiento La Chaparrala, en Andes, Antioquia. Un tercer hombre quedó herido y fue trasladado a Medellín, en medio del aumento de homicidios

Abaten a dos integrantes del

Estos son los cortes de la luz del miércoles 31 de diciembre en Santander

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos habló de la

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”

Racing de Santander se frota las manos por Gustavo Puerta: esta sería la millonada que pide para venderlo