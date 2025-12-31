Colombia

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos que toma: “Era literal porque estaba loca”

La presentadora se sinceró sobre su experiencia al iniciar tratamiento médico para la salud mental y cómo superó el miedo al estigma, inspirando a fans a conversar más abiertamente sobre este tema todavía tabú

Mabel Cartagena habla sin tapujos
Mabel Cartagena habla sin tapujos sobre la medicación psiquiátrica y sorprende a sus seguidores con su testimonio - crédito @flakycartagena/Instagram

Mabel Cartagena volvió a tocar un tema sensible y poco hablado: su experiencia con la medicación psiquiátrica y el impacto positivo que ha tenido en su vida.

La creadora de contenido y presentadora compartió su testimonio, dejando en evidencia los miedos, prejuicios y aprendizajes que atravesó antes y después de iniciar el tratamiento.

Por medio de la caja de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, Mabel le respondió a una seguidora que mostró tener dudas con respecto al tema, ya que ella quería iniciar un tratamiento de este tipo, pero esperaba tener más información de la situación.

“Por favor, haz un video explicando tu experiencia con el medicamento psiquiátrico, yo tengo miedo de los resultados”, le pidió la fanática a Mabel Cartagena.

La confesión de Mabel Cartagena: cómo la medicación psiquiátrica transformó su vida para mejor - crédito @flakycartagena/IG

Según relató la presentadora y creadora de contenido, uno de los mayores temores que tuvo antes de acudir a la medicación fue el estigma que aún existe alrededor de la salud mental.

Yo creo que mi temor más grande de acudir a la medicación era el sentir o el pensar que si llegaba a estar medicada era literal porque estaba loca“, confesó, asegurando que esa percepción es común en muchas personas que enfrentan la decisión de buscar ayuda profesional: ”creo que es el miedo de absolutamente todos“.

Sin embargo, su perspectiva cambió por completo una vez inició el tratamiento y empezó a notar los beneficios, pues para Mabel, el impacto fue tan positivo que incluso se reprochó no haber tomado esa decisión antes.

Una vez medicada y darme cuenta de lo beneficioso que fue para mí, la verdad es que mi pregunta fue: ‘¿Cómo no hice esto antes?’”, expresó, señalando que se habría ahorrado años de sufrimiento emocional de haberse sometido al tratamiento con anterioridad.

Mabel Cartagena celebra casi tres
Mabel Cartagena celebra casi tres años de estabilidad y rompe mitos sobre los medicamentos psiquiátricos - crédito @flakycartagena/Instagram

Cartagena fue enfática al contar que, de haber iniciado la medicación antes, habría evitado al menos cinco años de dolor innecesario.

Me hubiera ahorrado tantas cosas. Y de verdad que, ay, Dios mío, cinco años donde me hubiera evitado tanto sufrimiento”, expresó Mabel.

Actualmente, aseguró que se siente estable, tranquila y satisfecha con el proceso que ha llevado. En enero, cumplirá tres años desde que empezó a medicarse y, lejos de querer suspender el tratamiento, afirma que se siente cómoda y feliz con su decisión.

“No tengo ganas de quitarme la medicación. Estoy tan feliz que no quiero saber cómo es estar sin ella”, afirmó, dejando claro que no siente presión por comprobar si ya podría estar bien sin ayuda farmacológica. Para ella, si algo funciona y le da bienestar, no hay razón para cambiarlo.

En enero cumplo tres años de estar medicada y no tengo ganas de quitarme la medicación, o sea, estoy tan feliz que no quiero saber cómo es estar sin la medicación, ni siquiera quiero saber si me mejoré del todo. A mí déjame quieta porque yo digo lo que está bien, pues, para qué lo vas a cambiar. Y la verdad es que estoy dichosa, o sea cómo no me mediqué antes, gordi, no entiendo”, puntualizó.

La verdad de Mabel Cartagena
La verdad de Mabel Cartagena sobre los fármacos psiquiátricos - crédito @flakycartagena/Instagram

Con su testimonio, Mabel Cartagena se suma a las voces públicas que buscan normalizar el uso de medicamentos psiquiátricos cuando son necesarios, y abrir una conversación más honesta sobre la salud mental, lejos de prejuicios y estigmas.

Sin embargo, les pidió a sus seguidores que todo tratamiento, tanto mental como para cualquier situación de salud, debe ser consultado con un médico especialista y que depende de la receta médica, por ende enfatizó en no automedicarse.

Su mensaje ha sido recibido con empatía por sus seguidores, quienes destacaron la importancia de hablar del tema con naturalidad y responsabilidad.

