Jessi Uribe mostró el muñeco de Año Viejo que hizo inspirado en Pipe Bueno y desató risas: “Me tocó quemarlo, papi”

Jessi Uribe presenta el muñeco de 'año viejo' con la imagen de Pipe Bueno como homenaje a la música popular colombiana - crédito pipebueno / Instagram

Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores al mostrar el muñeco de Año Viejo que quemará durante las celebraciones de fin de año, una figura que retrata a Pipe Bueno, uno de los referentes actuales de la música popular colombiana.

A través de una fotografía difundida en sus redes, el intérprete santandereano desató comentarios y risas, al tiempo que reafirmó la cercanía con su colega y amigo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el mensaje dirigido al caleño, Uribe escribió: “Me tocó quemarlo papi”, un gesto que, lejos de la rivalidad, simboliza la complicidad y el humor que caracteriza la relación entre ambos artistas.

La reacción del intérprete de Te hubieras ido antes no se hizo esperar. En Instagram el empresario replicó la postal y respondió de manera jocosa: “Jajaja mucho perro! Te amo cachetón, va jugando!”; lo que demuestra que tomo la broma con el mismo sentido del humor.

Pipe Bueno es elegido como protagonista del ritual de fin de año, resaltando su proyección internacional y colaboraciones musicales en 2025 - crédito pipebueno / Instagram

La elección del personaje no es casual. Pipe Bueno fue protagonista durante el 2025 por su proyección internacional, en especial tras consolidar su presencia en México y sumar colaboraciones con destacados exponentes de la música regional.

La tradición del muñeco de año viejo: origen y ritual

La quema del muñeco de Año Viejo constituye una de las tradiciones más extendidas en Colombia para despedir el año. El ritual consiste en confeccionar una figura de tamaño humanoide, rellena de papel, tela o paja, y vestirla con prendas usadas, propias o de familiares.

Esta figura encarna simbólicamente el año que termina y, en ocasiones, las experiencias negativas que se desean dejar atrás. El acto central ocurre a la medianoche del 31 de diciembre, cuando familias y comunidades se reúnen para prenderle fuego al muñeco, marcando el inicio de un nuevo ciclo.

La tradición colombiana evolucionó con el paso de los años, incorporando elementos humorísticos y referencias a personajes públicos. En muchas regiones, los muñecos toman la forma de figuras conocidas de la política, el deporte o el entretenimiento, y se acompañan de objetos alusivos, como botellas de licor o accesorios representativos del personaje elegido.

La tradición de quemar el muñeco de 'año viejo' se mantiene vigente en Colombia como símbolo de cierre de ciclo y renovación - crédito Camilo Suárez

En los últimos años, las autoridades han hecho énfasis en la necesidad de celebrar de manera segura. La Ley 2224 de 2022 regula estrictamente el uso de pólvora en Colombia, prohibiendo su incorporación en los muñecos de Año Viejo y estableciendo sanciones que pueden alcanzar los $300 millones en caso de afectaciones a la vida por manipulación indebida.

La invitación de las autoridades apunta a mantener vivas las tradiciones, pero bajo parámetros de responsabilidad. Las familias están llamadas a fabricar sus muñecos con materiales seguros y evitar cualquier elemento pirotécnico, privilegiando la protección de la vida y el bienestar durante el cierre del año.

Pipe Bueno estrenó canción

El protagonismo de Pipe Bueno en la escena musical durante el 2025 refuerza el sentido simbólico de su muñeco de Año viejo. El artista colombiano lanzó recientemente Si tu boquita fuera, una versión renovada del clásico popularizado por Banda R-15, la cual, respeta la esencia original del tema e introduce matices contemporáneos.

Pipe Bueno le dio vida nuevamente al éxito de Banda R-15 - crédito pipebueno / Instagram

Este sencillo se suma a una serie de colaboraciones y homenajes, como su trabajo con Majo Aguilar en Bailar contigo, Luis Vega en No tengo el valor y Edén Muñoz en Noveno piso.

Además, el artista presentó el proyecto Vives con mariachi, un tributo a Carlos Vives junto al Mariachi Sol de México, con el que afianzó la fusión entre los sonidos colombianos y mexicanos. Estas iniciativas consolidan su posición como uno de los exponentes más activos y versátiles del género regional.

El muñeco creado por Jessi Uribe no solo rinde homenaje a un colega cercano, también incorpora a la tradición un guiño a la actualidad musical, reflejando el impacto y la presencia de Pipe Bueno en el cierre de 2025.