Incendio por diésel en líneas de CENIT provoca emergencia ambiental en Puente Nacional, Santander

Una emergencia ambiental y operativa se registró en zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, luego de un incidente en líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, filial de Ecopetrol, en el sector Alto Semisa, que derivó en un incendio de diésel, cuyas llamas se extendieron a la cobertura vegetal cercana, dando paso a un incendio forestal. La situación generó alarma entre la comunidad y activó la respuesta inmediata de autoridades y organismos de socorro.

Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias, con el fin de proteger a la población y evitar una mayor afectación ambiental. La emergencia generó preocupación entre los habitantes de la zona rural, debido al riesgo que representaba la propagación del fuego hacia áreas habitadas y de mayor cobertura vegetal.

Rápida respuesta de organismos de socorro

Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes adelantaron labores de control y extinción de las llamas.

Gracias a la intervención coordinada, el incendio fue controlado oportunamente, evitando que se extendiera a zonas residenciales o a sectores con mayor densidad de vegetación. Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene vigilancia permanente en el área para descartar reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en el área mientras avanzan las evaluaciones técnicas y ambientales. - crédito @lorenzolizarazo/X y captura de video

Labores de limpieza y evaluación ambiental

De manera paralela a las labores de extinción, CENIT desplegó cuadrillas especializadas para adelantar trabajos de limpieza, control del derrame y evaluación de las posibles afectaciones ambientales generadas por el combustible.

Estas acciones tienen como objetivo mitigar los impactos sobre el entorno natural, garantizar la seguridad en el área intervenida y recolectar información técnica que permita establecer el alcance de la emergencia. Las autoridades señalaron que las causas del incidente son materia de investigación, mientras avanzan los análisis para determinar su origen y las responsabilidades correspondientes.

Otro incendio forestal mantiene en alerta a Santander

Este episodio en Puente Nacional se suma a otra emergencia registrada recientemente en el departamento. En zona rural del municipio de Piedecuesta, un incendio forestal de grandes proporciones afectó más de 50 hectáreas de vegetación, en inmediaciones de las veredas San Miguel Bajo y Alto, entre el sector de Los Curos y Mesa de Los Santos.

Árboles, arbustos, otras plantas y diversas especies de fauna silvestre resultaron gravemente afectadas por las llamas. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta, la Defensa Civil Junta Piedecuesta, la Policía Nacional y la administración municipal, lo que permitió controlar el fuego y evitar personas lesionadas.

En Piedecuesta el incendio forestal afectó más de 50 hectáreas de vegetación - crédito @AlcaldiaBGA / X

Autoridades advierten por temporada seca y uso de pólvora

De acuerdo con las autoridades, el incendio ocurrido el pasado 25 de diciembre en Piedecuesta representa un llamado de alerta sobre los riesgos que se incrementan durante esta temporada, caracterizada por altas temperaturas y disminución de las lluvias, sumadas al uso de pólvora en celebraciones.

Juan Carlos Garzón, comandante de la Defensa Civil Junta Piedecuesta, indicó que aún no se ha determinado con precisión el origen de ese incendio, pero advirtió que el uso de voladores puede generar chispas que, al caer en zonas verdes, ocasionan incendios forestales.

“En esta época del año, finalizando diciembre y los primeros días de enero, vivimos una situación compleja por el aumento de las temperaturas. Por eso, en estos momentos son muy peligrosas las llamadas quemas controladas”, señaló Garzón.

La emergencia activó los protocolos de gestión del riesgo en zona rural del municipio, con apoyo de varias entidades. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a la prevención desde la Gobernación de Santander

Desde la Gobernación de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se reiteraron los llamados a la prevención ante la posibilidad de que la temporada seca se extienda durante los primeros meses del próximo año.

Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de esta dependencia, recomendó a la comunidad no realizar quemas para cultivos, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas con cobertura vegetal y evitar hogueras o fogatas durante actividades recreativas.

“Nos encontramos en permanente alistamiento para tener una comunicación oportuna y constante con cada una de las entidades operativas y de socorro”, afirmó el funcionario.