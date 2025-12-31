Colombia

Incendio por diésel en líneas de CENIT provoca emergencia ambiental en Puente Nacional, Santander

La situación fue atendida por organismos de socorro y autoridades locales, que lograron controlar las llamas y adelantan labores de vigilancia, limpieza y evaluación de posibles afectaciones

Guardar

Una emergencia ambiental y operativa se registró en zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander, luego de un incidente en líneas de hidrocarburos de la empresa CENIT, filial de Ecopetrol, en el sector Alto Semisa, que derivó en un incendio de diésel, cuyas llamas se extendieron a la cobertura vegetal cercana, dando paso a un incendio forestal. La situación generó alarma entre la comunidad y activó la respuesta inmediata de autoridades y organismos de socorro.

Tras conocerse la situación, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias, con el fin de proteger a la población y evitar una mayor afectación ambiental. La emergencia generó preocupación entre los habitantes de la zona rural, debido al riesgo que representaba la propagación del fuego hacia áreas habitadas y de mayor cobertura vegetal.

Rápida respuesta de organismos de socorro

Al lugar se desplazaron unidades del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), personal técnico de CENIT y los Bomberos Voluntarios de Barbosa, quienes adelantaron labores de control y extinción de las llamas.

Gracias a la intervención coordinada, el incendio fue controlado oportunamente, evitando que se extendiera a zonas residenciales o a sectores con mayor densidad de vegetación. Las autoridades informaron que, aunque la situación se encuentra bajo control, se mantiene vigilancia permanente en el área para descartar reactivaciones del fuego y prevenir nuevos riesgos.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente
Las autoridades mantienen monitoreo permanente en el área mientras avanzan las evaluaciones técnicas y ambientales. - crédito @lorenzolizarazo/X y captura de video

Labores de limpieza y evaluación ambiental

De manera paralela a las labores de extinción, CENIT desplegó cuadrillas especializadas para adelantar trabajos de limpieza, control del derrame y evaluación de las posibles afectaciones ambientales generadas por el combustible.

Estas acciones tienen como objetivo mitigar los impactos sobre el entorno natural, garantizar la seguridad en el área intervenida y recolectar información técnica que permita establecer el alcance de la emergencia. Las autoridades señalaron que las causas del incidente son materia de investigación, mientras avanzan los análisis para determinar su origen y las responsabilidades correspondientes.

Otro incendio forestal mantiene en alerta a Santander

Este episodio en Puente Nacional se suma a otra emergencia registrada recientemente en el departamento. En zona rural del municipio de Piedecuesta, un incendio forestal de grandes proporciones afectó más de 50 hectáreas de vegetación, en inmediaciones de las veredas San Miguel Bajo y Alto, entre el sector de Los Curos y Mesa de Los Santos.

Árboles, arbustos, otras plantas y diversas especies de fauna silvestre resultaron gravemente afectadas por las llamas. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta, la Defensa Civil Junta Piedecuesta, la Policía Nacional y la administración municipal, lo que permitió controlar el fuego y evitar personas lesionadas.

En Piedecuesta el incendio forestal
En Piedecuesta el incendio forestal afectó más de 50 hectáreas de vegetación - crédito @AlcaldiaBGA / X

Autoridades advierten por temporada seca y uso de pólvora

De acuerdo con las autoridades, el incendio ocurrido el pasado 25 de diciembre en Piedecuesta representa un llamado de alerta sobre los riesgos que se incrementan durante esta temporada, caracterizada por altas temperaturas y disminución de las lluvias, sumadas al uso de pólvora en celebraciones.

Juan Carlos Garzón, comandante de la Defensa Civil Junta Piedecuesta, indicó que aún no se ha determinado con precisión el origen de ese incendio, pero advirtió que el uso de voladores puede generar chispas que, al caer en zonas verdes, ocasionan incendios forestales.

“En esta época del año, finalizando diciembre y los primeros días de enero, vivimos una situación compleja por el aumento de las temperaturas. Por eso, en estos momentos son muy peligrosas las llamadas quemas controladas”, señaló Garzón.

La emergencia activó los protocolos
La emergencia activó los protocolos de gestión del riesgo en zona rural del municipio, con apoyo de varias entidades. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a la prevención desde la Gobernación de Santander

Desde la Gobernación de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, se reiteraron los llamados a la prevención ante la posibilidad de que la temporada seca se extienda durante los primeros meses del próximo año.

Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de esta dependencia, recomendó a la comunidad no realizar quemas para cultivos, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas con cobertura vegetal y evitar hogueras o fogatas durante actividades recreativas.

“Nos encontramos en permanente alistamiento para tener una comunicación oportuna y constante con cada una de las entidades operativas y de socorro”, afirmó el funcionario.

Temas Relacionados

emergencia ambientalincendio forestalSantandergestión del riesgoderrame de combustibleimpacto ambientalColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario académico 2026 en Bogotá fija inicio de clases, recesos y semanas institucionales en colegios oficiales

La Secretaría de Educación del Distrito definió mediante resolución las fechas clave del año escolar 2026 en Bogotá.

Calendario académico 2026 en Bogotá

Alerta por pistolas de hidrogel: menor sufrió grave lesión ocular y crecen las denuncias por su uso irresponsable

Casos ocurridos en distintas zonas del país han puesto en evidencia situaciones de riesgo durante actividades recreativas que se realizan sin supervisión ni medidas de protección, varias de ellas en espacios públicos y con participación de menores

Alerta por pistolas de hidrogel:

A Pulso: nueva línea de crédito de MinComercio y Bancóldex para economía popular sin historial financiero

Se financiará micronegocios sin crédito previo, con montos de hasta seis salarios mínimos, alivios en capital, garantías automáticas y una reducción mínima del cinco por ciento en tasas de interés

A Pulso: nueva línea de

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este 31 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Aumentan los quemados por pólvora en Antioquia: ya son 140 casos y 42 menores afectados

Las autoridades de salud mantienen la alerta por el uso de pirotecnia en el departamento, debido a la gravedad de las lesiones reportadas, la alta ocupación de las unidades de quemados y el impacto en niños y adultos

Aumentan los quemados por pólvora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Dany Hoyos habló de la

Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Jessica Cediel reapareció en redes con sentido mensaje tras polémicas fotos en el velorio de su padre: “Que Dios nos llene de su misericordia”

Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

Las tendencias de cabello que arrasarán en 2026: cortes y colores de moda para mujeres

Ornella Sierra confesó los reveses que marcaron su 2025 y revela cómo planea reinventarse en el nuevo año: “Solo queda aprender”

Deportes

Arturo Reyes es el nuevo

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Reestructuración total en América de Cali: estos son los doce jugadores descabezados por los escarlatas para 2026

Jhon Arias sigue inconforme con el Wolverhampton en la Premier League: “No hemos estado a la altura”