Dany Hoyos habló de la carga emocional de su famoso personaje: “Si no soy Suso, ¿quién me va a querer?”

Dany Hoyos, el famoso comediante colombiano, revela su conflicto emocional detrás del personaje de Suso - crédito @podcastlascosascomoson/Instagram

Dany Hoyos, uno de los comediantes más reconocidos de Colombia, hizo una reveladora confesión que refleja una lucha interna con su propia imagen y la relación que mantiene con su personaje más icónico: Suso, del programa The Suso’s Show.

En una charla con el cantante Maluma en el pódcast Las cosas como son, el comediante —que anunció el fin de su programa— desnudó sus pensamientos sobre la popularidad y los efectos emocionales que experimentó debido a la fama de su personaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comediante, nacido en Antioquia y graduado en Comunicación Social y Literatura, nunca se había mostrado tan vulnerable en cuanto a los sentimientos que le genera su rol en la televisión. Hoyos, que también es autor de la novela El árbol de Guayacán, explicó que llegó a un punto en su carrera en que comenzó a dudar de sí mismo y de su propio valor como ser humano, pensando que si no era Suso, nadie podría quererlo.

Dany Hoyos, conocido por su rol de Suso en la televisión colombiana, confesó que durante años vivió atrapado en su personaje, lo que afectó su bienestar emocionalmente - crédito Maluma/Youtube

En un momento sincero de la conversación con el intérprete de 4 babys, Hawái, Sobrio, entre otras canciones de su repertorio de reguetón, Dany Hoyos sorprendió al hablar sobre sus sentimientos hacia el personaje.

“Yo llegué a tenerle bronca a ese man”, confesó sobre el mismo personaje que le dio la fama. “Yo pensaba que la gente me quería, era por él. Si yo no soy Suso, si yo no soy charro, ¿quién me va a querer? A mí, ¿quién me va a decir que bacano vos?”, añadió, visiblemente afectado por la reflexión que compartió con Maluma.

La confusión entre su identidad como persona y su personaje televisivo se convirtió en una de las mayores luchas personales del comediante. Hoyos explicó que en su afán de agradar y ser aceptado, se fue involucrando tanto en la figura de Suso que llegó a perder la noción de sí mismo.

“Yo mismo me metí en esa dinámica. Llegaba a una reunión y mi manera segura de entrar era con algún comentario chistoso o cómico. Llegó un momento en esa etapa que me daba pereza ser Suso”, reconoció.

En una reveladora conversación, Dany Hoyos abrió su corazón y confesó lo que siempre ocultó: la fama de su personaje Suso le hizo dudar de sí mismo - crédito Colprensa

Lo que inicialmente comenzó como una forma de generar confianza en las interacciones sociales, terminó transformándose en una carga emocional. Hoyos admitió durante la conversación que la popularidad que alcanzó a través de su personaje lo había llevado a una espiral de inseguridades, donde sentía que la gente solo lo valoraba por lo que representaba en la televisión y no por su ser auténtico.

Este conflicto personal, según explicó el comediante, se profundizó cuando comenzó a reflexionar sobre el desgaste emocional que le causaba mantener la imagen de Suso frente a sus seguidores y en su vida diaria.

“Empecé a darme cuenta de que, si no era Suso, no sabía quién era realmente”, dijo. Esta revelación no solo arroja luz sobre la fragilidad emocional que los artistas pueden experimentar frente al éxito, sino sobre el peso de las expectativas que recae sobre ellos por parte de la audiencia.

El creador de Suso El Paspi confesó que la soledad y el dolor lo llevaron al límite en 2016, pero una llamada inesperada lo salvó de tomar una decisión irreversible - crédito @venga.hablemos/ Instagram

Por lo tanto, después más de una década de su programa y tras la salida de la emisión con Caracol Televisión, el comediante reconoció que The Suso’s Show estaba llegando a su fin.

El comunicado oficial difundido por su equipo indica: “Con más de 16 años de trayectoria, el reconocido personaje anuncia una nueva etapa y Dany Alejandro Hoyos recorrerá el mundo como él mismo”, al señalar así el inicio de una transición profesional centrada en la persona detrás del personaje.

Entre los factores de la decisión mencionados se encuentran el deseo de cerrar ciclos creativos naturales, el interés por otros lenguajes artísticos y el compromiso creciente de Hoyos con proyectos como su librería “Te Creo” y actividades ligadas a la salud mental y la pedagogía.