Caos en la autopista Norte por choque múltiple: el siniestro involucro a bus intermunicipal y vehículos de carga

Un choque múltiple registrado en la mañana de este 31 de diciembre complicó la movilidad en la transitada vía Sopó – Briceño, justo en el sector del centro comercial Arauco, según los primeros reportes.

El incidente, ocurrido en plena jornada de desplazamientos masivos por la celebración de Año Nuevo, involucró un bus de servicio intermunicipal, dos vehículos de carga pesada y un automóvil particular, lo que obligó al cierre inmediato de una de las calzadas para permitir la atención de la emergencia.

Mientras los organismos de socorro valoran la situación y verifican si hay personas lesionadas, la presencia de las autoridades en el lugar ha sido clave para regular el flujo vehicular y evitar mayores complicaciones.

Las autoridades de tránsito, que mantienen la zona bajo control, han solicitado a los conductores circular con especial precaución, seguir las instrucciones impartidas y, en la medida de lo posible, optar por rutas alternas hasta que la circulación recupere su normalidad.

La congestión vehicular se ha intensificado en el sector, debido tanto al accidente como al alto volumen de viajeros que se desplazan hacia distintos destinos del país para recibir el nuevo año.

El monitoreo de las autoridades continuará hasta restablecer el paso seguro y ágil por el corredor vial afectado.

Recomendaciones para los viajeros que desean transitar vía Sopo-Briceño

Al analizar las condiciones actuales del tránsito en el corredor Sopó – Briceño, las autoridades han enfatizado la importancia de planificar los desplazamientos con antelación para quienes circulan por esta zona, advirtiendo sobre posibles retrasos que pueden afectar la movilidad. Entre las sugerencias destacadas, se encuentra la de mantener una distancia segura entre vehículos y reducir la velocidad al aproximarse a sectores donde se presenta mayor congestión, medida que busca mitigar riesgos de accidentes y contribuir a una circulación más fluida.

La señalización temporal y las instrucciones de los agentes de tránsito, según fuentes oficiales, deben ser estrictamente obedecidas. Además, se recomienda evaluar rutas alternas al norte, como La Calera o el corredor por Tocancipá, lo que podría ayudar a evitar demoras prolongadas en el trayecto principal. La disposición para facilitar el paso a vehículos de emergencia y la recomendación de mantener la calma en caso de quedar atrapado en un embotellamiento son otros puntos resaltados por las autoridades.

En el marco de estas recomendaciones, se ha hecho hincapié en la importancia de revisar el estado del vehículo antes de iniciar el viaje, verificando especialmente los niveles de combustible, así como el correcto funcionamiento de luces y frenos. De igual forma, se insiste en evitar el uso de teléfonos móviles durante la conducción para prevenir distracciones, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.

Otra sugerencia relevante consiste en consultar el estado del tráfico a través de medios oficiales o aplicaciones de movilidad antes de emprender el viaje, acción que permite tomar decisiones informadas y ajustar la ruta en función de las condiciones del momento.