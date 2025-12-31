Colombia

Calzones amarillos y ropa brillante para la noche de Año Nuevo: cómo vestirse para recibir 2026

Bien sea por superstición o por moda, algunos no quieren arriesgar su destino

Guardar
Depende del clima y los
Depende del clima y los gustos, pero estas son algunas ideas que puede implementar - crédito Freepik

La ropa se ha convertido en un modo de expresión de la personalidad de cada ser humano. Sin embargo, durante la celebración de Año Nuevo va más allá de verse bien, teniendo en cuenta que a lo largo de la historia se ha considerado que ciertas prendas son la mejor elección para atraer la prosperidad.

Y es que no solo se tienen en cuenta los colores, sino que cada una de las prendas utilizadas durante la última noche del año que termina y que da paso a los nuevos 12 meses, puesto que se considera que esto podría influir en su suerte para el siguiente año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las grandes revistas de moda recomiendan el brillo y la elegancia para iniciar el año con una mayor confianza, puesto que esta actitud podría materializarse en algo positivo para la nueva temporada.

Sin embargo, algunos consideran que no hay que perder su estilo ni esencia, por lo que si su preferencia está en un look más relajado no es necesario que lo cambie. Lo importante es que estrene algo, aunque solo sea un accesorio, para tener una mayor suerte, prosperidad o amor, dejando atrás las negatividades.

Estrenar en año nuevo es
Estrenar en año nuevo es indispensable, por lo que puede optar por comprar algo pequeño que simbolice los nuevos caminos - crédito Gemini

En dado caso de que viva en un lugar en el que el frío es protagonista, recuerde que las capas están de moda, por lo que puede optar por un look en el que los abrigos sean los protagonistas, así como las botas o botines, siempre priorizando sus gustos.

En contraste, aquellos que viven en un clima un poco más caluroso pueden optar por prendas con tonos claros y transparencias. Además, complementarlo con recogidos en el cabello y accesorios que resalten, jugando así con las texturas formas y tamaños para dar un plus al look.

Los outfits con brillantes o lentejuelas no pueden pasar de moda, puesto que estas texturas no solo resaltan, sino que pueden atraer el dinero, la prosperidad y la buena suerte.

Ropa interior en Año Nuevo

La influencia de la ropa que se pone no solo está relacionada con las prendas externas, sino las interiores, debido a que históricamente se ha creído que los llamados calzones también definirán su año.

Así, muchos optan por elegir el color conforme a lo que esperan lograr: rojo para el amor y la pasión, amarillo para el dinero y abundancia, verde para la salud y renovación y azul para la tranquilidad.

La ropa interior de colores
La ropa interior de colores sirve para desear distintos tipos de suerte - crédito Freepik

¿Por qué estrenar en Año Nuevo?

La costumbre de estrenar ropa en Año Nuevo tiene diversos significados y propósitos asociados a la llegada de un nuevo ciclo. Utilizar prendas nuevas representa una renovación personal y la posibilidad de iniciar el año desde ceros y con la intención de mejorar, dejando atrás lo que ya pertenece al pasado.

Esta práctica se vincula también con la búsqueda de prosperidad y abundancia, al considerar que usar artículos nuevos es una forma de atraer regalos del universo, Dios o la fuerza en la que crea, además, de expresar gratitud por lo recibido en el periodo que terminó.

De acuerdo con la creencia popular, marcar el cierre de ciclos a través de la ropa contribuye a enfocar la esperanza en el comienzo de nuevas etapas.

En cuanto a las tonalidades seleccionadas para la temporada, se cree que elegir un color específico para la vestimenta responde al deseo de orientar los propósitos personales, como el amor, el dinero o la salud, y fortalece el compromiso con esas metas.

Así, combinar la acción de estrenar con una elección de colores enfocada con sus propósitos genera un efecto psicológico positivo, incrementando la confianza para afrontar el inicio de año.

Temas Relacionados

Calzones amarillosRopa interior amarillaOutfitsAño NuevoQué usar en Año NuevoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Duque lanzó dura crítica contra Petro por aumento del salario mínimo para 2026: “Sufren quienes buscan construir país en la legalidad”

El exmandatario sostuvo que la capacidad de generar ingresos en todos los sectores de la economía se va a rezagar contra los costos

Iván Duque lanzó dura crítica

Gremio de empresarios rechazó decisión del Gobierno Petro de no reajustar la UPC de 2024, pese a orden de la Corte Constitucional: “Golpe letal”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostuvo que las opiniones de sociedades científicas, pacientes y gremios fueron desestimadas

Gremio de empresarios rechazó decisión

Diez municipios de La Guajira están en alerta roja por probabilidad de incendios forestales: hay riesgo extremo por altas temperaturas

El Sistema de Alertas Tempranas de la Corpoguajira reportó condiciones atmosféricas críticas, caracterizadas por temperaturas elevadas, baja humedad y persistencia de tiempo seco

Diez municipios de La Guajira

La Dian se declaró en contingencia por fallas técnicas: no se preocupe si no puede hacer sus trámites en línea

Las diligencias de los contribuyentes están suspendidas temporalmente, y la entidad asegura que extenderá los plazos hasta la restauración de los servicios

La Dian se declaró en

El Ministerio de Salud implementará herramienta Mipres para mejorar el suministro de medicamentos: servirá para detectar retrasos

A través de la Circular 044, la cartera estableció que todas las recetas de medicinas financiadas con la Unidad de Pago por Capitación deben tramitarse exclusivamente mediante ese nuevo sistema

El Ministerio de Salud implementará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Delegación de Paz del Gobierno

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Estos son los famosos colombianos

Estos son los famosos colombianos que se convirtieron en padres en 2025

Cómo romper el círculo de las excusas y cumplir sus propósitos en 2026

Tito El Bambino causó sensación en la Feria de Cali: compartió fotos visitando zonas tradicionales de la ciudad

Karoll Márquez lanzó fuerte indirecta contra Petro por el incremento del salario mínimo de 2026: “Guevonazo”

Juan Luis Guerra encabeza la lista de invitados a la coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026

Deportes

Juan David Arizala tendría cambio

Juan David Arizala tendría cambio de planes: iría al fútbol italiano, pero no al AC Milan

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Millonarios y Cúcuta Deportivo tendrán amistosos de primer nivel: así será la pretemporada de algunos clubes colombianos

Viajar a la Copa del Mundo ganando el salario mínimo, estas son las cuentas que debe hacer un colombiano en 2026

Vasco da Gama le quitaría un posible refuerzo a Atlético Nacional: se quedaría con volante del fútbol mexicano