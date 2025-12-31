Así recibió el último día del año a los habitantes del Valle de Aburrá: gigantescos incendios mantienen en alerta a las autoridades y a los residentes de Copacabana y Bello

Dos incendios forestales de gran magnitud afectaron al Valle de Aburrá en la madrugada del 31 de diciembre de 2025.
Las emergencias se registraron en los municipios de Bello y Copacabana, donde autoridades desplegaron esfuerzos para contener las llamas.
En el Cerro Quitasol, uno de los frentes más críticos, se concentraron los intentos para impedir la propagación del fuego y limitar el daño ambiental. Las labores de control movilizaron a varios cuerpos de emergencia locales.
Los incendios generaron alerta entre los habitantes de la zona, debido a la rápida expansión del fuego y al riesgo de afectaciones en áreas residenciales. Las causas de las conflagraciones no fueron precisadas inicialmente.
