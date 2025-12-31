Así recibió el último día del año a los habitantes del Valle de Aburrá: gigantescos incendios mantienen en alerta a las autoridades y a los residentes de Copacabana y Bello

Imágenes impactantes de un incendio de grandes proporciones que consumió una zona boscosa en el municipio de Copacabana, Antioquia, durante la noche del 31 de diciembre. Las llamas iluminaron el cielo nocturno, causando alarma entre los residentes - crédito redes sociales/X

Dos incendios forestales de gran magnitud afectaron al Valle de Aburrá en la madrugada del 31 de diciembre de 2025.

Las emergencias se registraron en los municipios de Bello y Copacabana, donde autoridades desplegaron esfuerzos para contener las llamas.

En el Cerro Quitasol, uno de los frentes más críticos, se concentraron los intentos para impedir la propagación del fuego y limitar el daño ambiental. Las labores de control movilizaron a varios cuerpos de emergencia locales.

Los incendios generaron alerta entre los habitantes de la zona, debido a la rápida expansión del fuego y al riesgo de afectaciones en áreas residenciales. Las causas de las conflagraciones no fueron precisadas inicialmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel