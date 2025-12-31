Alfonso Lizarazo celebró su cumpleaños número 85 y conquistó las redes con un video viral: así luce el creador de ‘Sábados Felices’

El recordado presentador y creador de 'Sábados Felices' celebró un año más de vida el pasado 29 de diciembre - crédito @marantonyhumorista/Instagram

Desde que el 13 de junio de 1954 se realizó la primera transmisión de televisión en Colombia, el medio vivió un auge veloz y aceleró el cambio en la composición social del país, pues fue uno de los factores que marcó el crecimiento de las ciudades principales de Colombia.

Los modelos de licitación que marcaron los inicios del medio en Colombia, su privatización a finales de los 90 y el auge de las plataformas de streaming en el nuevo milenio llevaron a cambios significativos en el consumo de la programación. Pese a ello, un programa fue capaz de lidiar con todas esas situaciones y afianzarse como el programa cómico de mayor duración a nivel mundial: Sábados Felices.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Emitido de forma ininterrumpida desde 1972 (inicialmente llamado Campeones de la Risa), pasó a definir la idiosincrasia de todo un país por el costumbrismo que marcó el tono de los comediantes que pasaron y pasan por allí, así como su impacto intergeneracional.

Desde un inicio, y a partir de las 8:00 p. m. de los sábados, sin falta, el programa se presentaba como una forma de congregar familias alrededor del humor y brindarles un respiro de las presiones cotidianas y hasta de los fenómenos de violencia que caracterizan la historia nacional.

El formato vio desfilar a personajes que se consolidaron como figuras indispensables de la televisión colombiana: la Gorda Fabiola Posada, Lucero Gómez, Jaime Agudelo, Pacho sin fortuna, Don Jediondo, Alerta, Enrique Colavizza, Álvaro Lemmon, El Mocho Sánchez, César Corredor, Mandíbula, entre otros, definieron la identidad de Sábados Felices.

Mientras muchas de estas figuras fallecieron o abandonaron el elenco, su creador Alfonso Lizarazo se mantiene lúcido. El santandereano hizo una singular reaparición en redes sociales luego de cumplir 85 años el pasado 29 de diciembre. Todo gracias a la iniciativa del comediante Marco Antonio Amaya, que acompañó al fundador durante la celebración que se hizo de manera privada. El momento quedó plasmado en un corto reel que Amaya publicó en su cuenta de Instagram y no tardó en difundirse en distintos espacios.

El momento fue aprovechado por los usuarios para expresar sus respetos a Lizarazo y felicitarlo por su cumpleaños en la caja de comentarios. “Don Alfonso Lizarazo mis respetos y que recuerdo este“, ”El país aún no ha estado a la altura del reconocimiento que merece don Alfonso", “Omee que alegría volver a ver a Don Alfonso”, “Maestro gracias por darnos tantas alegrias”, “El propio papá”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

La carrera de Alfonso Lizarazo

Los programas Sábados Felices y Festival Internacional del Humor, ambos ideados por Lizarazo, se han convertido en referentes del entretenimiento familiar en Colombia - crédito Colprensa

Nacido en Bucaramanga en 1940, Lizarazo se trasladó a Bogotá cuando tenía 18 años y con la ayuda del entonces gerente de Caracol Radio, Julio Nieto Bernal, fue contratado para trabajar en los controles. Poco a poco ascendió en la estructura pasando a ser locutor y luego director de Radio 15, emisora que marcó pauta en su día al enfocar su programación a un público juvenil, siendo así de los primeros que programaron en el país bandas como The Beatles y The Rolling Stones, además de impulsar carreras como la de Óscar Golden, Lyda Zamora y Harold, exponentes de lo que se conoció como la “Nueva Ola colombiana”.

Luego de esta experiencia, Lizarazo dio el salto a la televisión con Campeones de la Risa en 1972, formato que cuatro años después cambió su nombre a Sábados Felices. Fue el santandereano el que se delineó la dinámica que se ha mantenido hasta hoy: cuentachistes que cada semana compiten por un premio económico, alternados con un elenco fijo de humoristas que, a menudo, actuaban los chistes enviados por el público.

Lizarazo abandonó 'Sábados Felices' en 1998 para buscar una curul en el Congreso de la República - crédito Colprensa

Como derivación, Lizarazo lanzó en 1984 el Festival Internacional del Humor que, al igual que Sábados Felices se realiza de forma anual y congrega humoristas, imitadores y magos de Hispanoamérica. Su rol como presentador y director terminó en 1998, cuando se lanzó al Senado por el Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional. Mantuvo su curul hasta 2002, tras lo cual no volvió a aparecer en eventos públicos, salvo para participar en homenajes.