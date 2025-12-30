Volcán Puracé cumple un mes en alerta naranja mientras el SGC evalúa cuándo podría retornar a un nivel de estabilidad

| crédito Servicio Geológico Colombiano

El volcán Puracé completa un mes en estado de alerta naranja, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del seguimiento permanente a la actividad volcánica en el país.

Este es el lunes 29 de diciembre se reiteró que el sistema volcánico continúa presentando señales de inestabilidad que requieren observación constante, tal como lo explicó Semana al citar los boletines oficiales.

De acuerdo con el SGC, durante el periodo de alerta naranja pueden registrarse variaciones temporales en los niveles de actividad, lo que significa que en algunos momentos la actividad sísmica o superficial puede disminuir en comparación con días o semanas previas.

Sin embargo, este comportamiento no debe interpretarse como un retorno automático a condiciones normales. La entidad enfatizó que la evolución de un volcán no es lineal y que los cambios deben analizarse de manera integral.

En uno de los comunicados citados por la Revista Semana, el Servicio Geológico explicó: “Esto no necesariamente implica que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para regresar al estado de alerta Amarilla (mayor estabilidad), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se determinen tendencias que así lo indiquen”. Este proceso implica la revisión de datos sísmicos, geoquímicos y geodésicos, entre otros.

El volcán Puracé fue declarado en alerta naranja tras evidenciarse un incremento en su actividad sísmica, acompañado de emisiones de gases y cenizas, además de cambios en la temperatura del suelo.

Estos indicadores llevaron a los expertos a elevar el nivel de alerta, como medida preventiva ante posibles escenarios de evolución del fenómeno volcánico. El SGC ha señalado que estos parámetros siguen siendo observados en tiempo real.

Además del Puracé, otras estructuras volcánicas de la cadena Los Coconucos también han mostrado variaciones recientes. Según los registros oficiales, entre 2022 y 2025 se han documentado cambios en los volcanes Curiquinga y Piocollo, incluyendo episodios de sismicidad asociada al movimiento de fluidos, emisiones de ceniza y la formación de una grieta en uno de los cráteres. Estos elementos hacen parte del análisis regional que adelanta el SGC.

Los reportes técnicos indican que el sector noroccidental de la cadena volcánica Los Coconucos atraviesa un proceso de reactivación, lo que refuerza la importancia de mantener el monitoreo permanente. Para las autoridades científicas, este seguimiento permite identificar tendencias y evaluar escenarios de riesgo con base en información objetiva, sin establecer fechas concretas para un cambio en el nivel de alerta.

El SGC ha reiterado que la alerta naranja implica un estado de vigilancia reforzada, en el que se evalúan de forma continua posibles cambios significativos. Aunque en algunos periodos se observe una disminución de ciertos indicadores, la entidad insiste en que solo un análisis prolongado permitirá determinar si el volcán puede pasar a un nivel de menor inestabilidad.

En ese contexto, el Servicio Geológico Colombiano emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad y a las autoridades territoriales. “Recomendamos no acercarse al cráter del volcán Puracé ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, señaló la entidad en uno de sus mensajes oficiales reproducidos por la Revista Semana.

Las autoridades locales, en coordinación con los organismos de gestión del riesgo, mantienen activos los protocolos de información y prevención en las zonas de influencia del volcán. El monitoreo incluye estaciones sísmicas, mediciones de gases, observación visual y análisis térmico, herramientas que permiten construir un panorama actualizado del comportamiento volcánico.

Desde el SGC se ha explicado que el retorno a la alerta amarilla no depende de un solo indicador, sino de la estabilidad sostenida de múltiples variables durante un periodo considerado prudente por los expertos. Por esta razón, no se han establecido plazos específicos para un eventual cambio en el nivel de alerta, y cualquier modificación será comunicada de manera oficial.

Mientras tanto, la actividad del volcán Puracé continúa siendo evaluada dentro de los parámetros técnicos establecidos, con énfasis en la comunicación permanente con las autoridades y la ciudadanía. La entidad científica reiteró que la información válida es la que se difunde a través de sus canales oficiales y que el seguimiento se mantiene activo las 24 horas.