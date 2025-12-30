Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Foto de Shaira junto a un streamer desata rumores de una nueva relación - crédito @shaira_oficial/Instagram

Las redes sociales han vuelto a poner el foco en la vida personal de Shaira, la cantante que se hizo famosa tras ganar el Factor XS en 2011.

En esta ocasión, los rumores apuntan a un posible romance con el streamer colombiano Leandro Loaiza, conocido como “la Sapa”.

La especulación surgió luego de que circulara una fotografía en la que ambos aparecen juntos, imagen que fue compartida por el propio Leandro en sus historias de Instagram el pasado domingo 28 de diciembre.

La instantánea, que rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos, ha sido interpretada como una señal de acercamiento entre la cantante y el creador de contenido.

“Fue a uno de los shows de Shaira y, aunque quiso quedarse en la parte de atrás, la cantante lo invitó a estar en primera fila”, relató Leandro durante un reciente stream, detalle que muchos vieron como una señal de complicidad.

Los seguidores no tardaron en reaccionar, llenando las publicaciones de Shaira con comentarios relacionados a Leandro, a los cuales la artista ha respondido con ‘me gusta’, alimentando aún más las especulaciones.

La imagen compartida por Leandro Loaiza en Instagram encendió las especulaciones sobre la cercanía entre la cantante y el creador de contenido - crédito @micaclips1/ TikTok

Ante la ola de mensajes y reacciones, Leandro no ocultó su sorpresa y, en tono jocoso, admitió estar “confundido frente a la situación”, aunque para varios internautas esto sería una “indirecta muy directa”. Las bromas y hashtags como #lasapaaaaa y #shaira se han multiplicado en las plataformas digitales, sumando expectativa sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre ambos.

Sin embargo, el hecho de que la imagen se haya publicado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ha dejado espacio para la duda.

Muchos seguidores se preguntan si la foto es real o si todo se trata de una broma propia de la fecha. Por ahora, ni Shaira ni Leandro han confirmado o desmentido la información, manteniendo en vilo a quienes siguen de cerca sus pasos en el mundo digital.

Shaira, que actualmente trabaje en su propio proyecto musical y continúa activa en la música y en el centro de la conversación mediática. Mientras tanto, la incertidumbre sobre su vida amorosa crece, sostenida por cada nueva pista y cada reacción en redes sociales.

La publicación de la foto el Día de los Inocentes mantiene la duda sobre si el rumor es real o parte de una broma - crédito @shaira_oficial/IG

Shaira reveló por qué prefiere estar soltera y el tipo de pareja que busca

Shaira, una de las voces más reconocidas del género popular colombiano y ganadora del Factor XS, ha sido constante blanco de especulaciones sobre su vida sentimental. Ante la insistencia de sus seguidores en redes sociales, la cantante decidió abordar directamente el tema y compartió su visión sobre el amor y las relaciones.

“No tengo novio porque soy demasiado cansona. Mentira, no tengo novio porque Dios me está guardando para que el próximo hombre que esté conmigo sea mi esposo y el padre de mis hijos”, expresó Shaira en una reciente dinámica de preguntas y respuestas.

La artista dejó claro que prefiere esperar a la persona indicada antes que conformarse con una relación sin bases sólidas: “Es que el hombre que esté conmigo tiene que ser muy seguro de sí mismo y tiene que confiar mucho en mí y no le puede dar miedo el hecho de que yo crezca, porque vemos que les da miedo que la mujer crezca”.

Para Shaira, la confianza y la admiración recíproca son esenciales, y rechaza cualquier dinámica que limite su desarrollo personal o profesional. “Cuando se da de otra manera, siento que hacen lo opuesto, como que te estancan y no creces y no avanzas y dependes de él todo el tiempo”, añadió.

Shaira expresó que no quiere depender de nadie y que su ideal es un amor sano, sin manipulaciones ni relaciones tóxicas - crédito @shaira_oficial/Instagram

La cantante subrayó que busca un amor basado en la independencia y la admiración mutua: “Yo no quiero eso, yo quiero un amor bonito, pero yo no quiero depender de nadie y quiero admirar y que me admiren. Ya, así, así nomás. Y nada de princesos, nada de manipuladores, nada narcisistas, ya, ya voy a empezar a...”, concluyó.

A principios de 2025, Shaira sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen en la que se le veía disfrutando de un día en yate con un hombre cuya identidad inicialmente mantuvo en reserva. Más tarde se supo que se trataba de Diego Osorio, empresario de Medellín con trayectoria en el sector gastronómico, ganadero y de bienes raíces. Sin embargo, la relación terminó abruptamente luego de que ella descubriera que Osorio estaba casado, hecho que la artista calificó como una experiencia “cruel” y que la dejó devastada por sentirse engañada.