Salario mínimo en Colombia llega a los $2 millones y desde el oficialismo celebran la decisión de Petro: “Tenemos tronco de presidente”

El presidente Gustavo Petro anunció el esperado aumento del salario mínimo para 2026 en su alocución del 29 de diciembre. La cifra definida fue un incremento del 23,7%, lo que eleva el salario mínimo con auxilio de transporte a $2.000.000, un monto que, según el mandatario, busca garantizar una vida digna para los trabajadores colombianos.

El nuevo salario está compuesto por $1.750.905 como salario base y $249.095 por concepto de subsidio de transporte. Esta medida es vista como una apuesta para cubrir las necesidades básicas de las familias colombianas.

El aumento fue recibido con gran entusiasmo en el seno del oficialismo, con numerosos miembros del Gobierno expresando su apoyo y celebrando la decisión de Petro, pese a las reacciones negativas de la oposición y del gremio de economistas, que alertan sobre el inicio de una crisis económica en el país.

Con entusiasmo, desde el oficialismo celebraron el aumento del salario para 2026

Una de las primeras en reaccionar fue la senadora Martha Peralta, que utilizó sus redes sociales para respaldar al presidente Petro, pues destacó que el aumento del salario mínimo no representa una amenaza para la economía colombiana, como algunos analistas habían señalado.

“El salario mínimo será de 2 millones de pesos con auxilio de transporte. Totalmente de acuerdo con nuestro Presidente @petrogustavo, trabajar tiene que alcanzar para vivir en dignidad. NO SE DEJEN ENGAÑAR: Subir el salario mínimo no debilita la economía ni destruye el empleo, eso ya lo demostraron los hechos”, escribió la senadora.

Y concluyó su mensaje al señalar: “Lo que sí quiebra al país es un modelo que normalizó la pobreza laboral mientras unos pocos acumulan ganancias absurdas. Colombia no puede seguir con salarios de miseria. Lo justo, lo necesario y lo viable es dignidad para el pueblo trabajador”.

Por su parte, la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, también celebró el anuncio del presidente Petro. En su mensaje, la congresista enfatizó que este aumento es un reflejo del compromiso del gobierno con los derechos de la clase trabajadora.

“URGENTE. Buena noticia. En 2 millones de pesos (incluido auxilio de transporte) quedó el salario mínimo para el 2026. Así lo anunció el presidente @petrogustavo. Este Gobierno sigue demostrando que la clase trabajadora merece salarios dignos y vitales”, señaló la congresista en su cuenta de X.

La personalidad que llamó la atención entre todas las voces fue la del ministro del Interior, Armando Benedetti, que no dudó en unirse a las celebraciones por la medida presidencial.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Benedetti expresó su satisfacción por el aumento del salario mínimo, al defender la medida como justa para los trabajadores: “¡Felicidades, clase trabajadora y obrera de este país! Salió por fin el salario mínimo. Salió el 23%, lo justo para la clase obrera. ¿Por qué el 23%? Resulta que la canasta básica vale tres punto dos millones de pesos y se debe tener uno punto cinco personas para que se llegue a esa canasta básica para cuatro personas".

“(...) La gente que más se está quejando hoy es el que menos empleado tiene. Ahora va a haber mayor capacidad de pago, mayor poder adquisitivo, mayor plata en los bolsillos de la gente. Así que felicidades. Vamos pa’ lante. Tenemos tronco de presidente. Qué buena intervención”, dijo Benedetti en su video.

En un mensaje escrito adicional, el ministro no dudó en arremeter contra los economistas críticos: “Los ‘analistas’ económicos, que aburridamente siempre son los mismos, parecen loras mojadas repitiendo teorías económicas contra las políticas implementadas por el Gobierno, y la economía va muy bien! No reconocen la audacia del presidente @petrogustavo”.

La exministra de Salud Carolina Corcho, que actualmente lidera la lista cerrada al Senado por el Pacto Histórico, también mostró su apoyo al aumento del salario mínimo.

En su publicación, Corcho destacó que el aumento representa una oportunidad para los trabajadores de recuperar lo que durante años se les había negado: “Un salario para la vida digna de la familia y la esperanza del trabajador. Para honrar, por fin, esa semilla fundamental de la sociedad: la que siembra cuidados, enseña con paciencia, educa con amor y sostiene a los demás”.

“Un salario para recuperar lo que, durante demasiados años, se les ha negado a quienes sostienen el país con sus manos. Esta es nuestra propuesta en marcha: una vida mejor para todas y para todos”, escribió Corcho, celebrando la medida.

La representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, también apoyó al presidente Petro en su publicación, al defender el aumento como una estrategia de redistribución económica.

“Están dando alaridos los biempensantes por el aumento del salario mínimo. Hacen votos para que todo se vaya al traste como vaticinaron al inicio de este gobierno. Pueden patalear, pero mientras la clase trabajadora tenga plata en el bolsillo toda la economía se beneficia, más consumo redunda en más empleos”, escribió la congresista en X.

“Este debate es el mismo que se dio en el Congreso con la Reforma Laboral: disfrazan con tecnicismos un profundo odio de clase, una resistencia total a reconocerle derechos a los trabajadores y a hacer pactos con las clases populares. Por supuesto que el aumento del salario mínimo es una medida de redistribución del PIB, es una medida de justicia, pero no es lo único, debe complementarse con política pública, como ya se está haciendo. Gracias, presidente”.

El exministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo también celebró la decisión del presidente Petro y en su mensaje destacó la importancia del aumento en un país donde muchos trabajadores ganan menos de lo necesario para vivir con dignidad.

“Celebro la decisión del Gobierno de fortalecer el salario mínimo de los trabajadores. En un país donde millones ganan menos del mínimo, ese ingreso debe permitir vivir con dignidad. Ahora el reto es seguir dinamizando la economía: cuidar el equilibrio entre salarios reales, empresas fuertes y más empleo digno”, expresó Murillo en sus redes sociales.

De la misma manera, la representante a la Cámara Susana Boreal también celebró el aumento del salario mínimo, al resaltar su impacto positivo en la estabilidad de las familias colombianas.

En su publicación, Boreal destacó las palabras del presidente Petro sobre la importancia de garantizar condiciones de vida digna para los trabajadores: “‘El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas (…) El salario no es individual, es familiar, y tiene que permitir cubrir todas las necesidades básicas’. Celebra la clase trabajadora colombiana ✊🏼🇨🇴 (sic)”, escribió Boreal en X.

Por su parte, Julián López, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido de la U, expresó su agradecimiento al presidente por la decisión, al señalar que esta medida honra y dignifica el trabajo de los colombianos.

Así lo compartió en su cuenta de X, en la que escribió: “El incremento del 23,7% en el salario mínimo para el año 2026, es una medida histórica que promueve condiciones de justicia y dignidad para nuestros trabajadores, y reduce las brechas estructurales de desigualdad”.

“Esta decisión dignifica las condiciones laborales de millones de trabajadores, genera mayores ingresos para que los hogares colombianos puedan cubrir sus necesidades básicas, impulsa el consumo interno y dinamiza la economía, promoviendo un desarrollo más justo y equitativo (...) Gracias Presidente”, concluyó el congresista.

