Colombia

Petro vincula a alias El Bendecido con el asesinato del director de la Dian en Tuluá y expone la ruta del contrabando

El presidente puso en foco la presencia de estructuras criminales con alcance nacional y sus posibles nexos con funcionarios públicos, en medio de investigaciones por homicidios y lavado de dinero en el suroccidente del país

Durante la ceremonia de ascenso
Durante la ceremonia de ascenso militar, el mandatario reveló detalles sobre la presunta ruta del contrabando en el suroccidente del país. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente Gustavo Petro, señaló en una ceremonia oficial que alias El Bendecido es el responsable del asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director de la Dian en Tuluá, ocurrido el 18 de diciembre. Durante su discurso, el mandatario reveló detalles sobre la ruta del contrabando que afecta al suroccidente del país y cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la Nación en casos clave para la lucha contra el crimen organizado.

La muerte de Gilberto Jesús Calao González conmocionó a la opinión pública tras el atentado sicarial registrado en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Según información recogida por El Tiempo, el funcionario había denunciado presuntas irregularidades en el manejo de mercancías y advirtió sobre la presencia de redes de contrabando en la región. Las autoridades investigan si su asesinato está directamente relacionado con estas estructuras criminales.

Durante el acto de ascenso militar realizado este lunes, el presidente aseguró que el crimen no fue perpetrado por alias Pitufo, sino por alias El Bendecido. En sus palabras, “El señor Calao que mataron en Tuluá, el director de la Dian de allá, lo mató no fue ‘Pitufo’, fue ‘Bendecido’”, le manifestó al general William Rincón, actual director de la Policía Nacional.

Las autoridades vinculan a ‘El
Las autoridades vinculan a ‘El Bendecido’ con estructuras ilegales que operarían corredores clave del comercio ilícito en el suroccidente del país. - crédito Inpec

Ruta del contrabando: de Buenaventura a los grandes centros comerciales

El mandatario expuso la estructura y el recorrido que sigue el contrabando en Colombia, identificando una ruta que inicia en el puerto de Buenaventura, atraviesa la zona franca de Palmaseca y el aeropuerto de Cali, pasa por Tuluá y se dirige hacia la zona cafetera, para finalmente llegar a los principales centros comerciales del país. “La cadena del contrabando, la ruta viene por Buenaventura, la zona franca de Palmaseca y el aeropuerto de Cali, sigue hacia la zona cafetera, va por Tuluá y llega a los grandes centros comerciales del país. Por eso a ese señor en Tuluá lo mataron”, declaró Petro durante la ceremonia, según reportó El Tiempo.

Las declaraciones del presidente se producen mientras la investigación por el homicidio de Calao González continúa y arrojan luz sobre la complejidad de las organizaciones criminales que operan en el suroccidente colombiano.

Los nombres detrás de la red: El Bendecido, el Zar del Contrabando y Papá Pitufo

En el contexto de sus declaraciones, Petro mencionó la presunta participación de figuras conocidas dentro del mundo del contrabando. Entre ellas destaca Ricardo Orozco Baeza, apodado el Zar del Contrabando y exoficial de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), señalado como uno de los principales articuladores de estas redes ilegales. Orozco mantiene vínculos con Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, a quien se le atribuye un papel central en la entrada de mercancía ilegal por Buenaventura.

Según información del medio ya mencionado, estas redes cuentan con estructuras jerárquicas y ramificaciones que alcanzan a funcionarios públicos y empresarios, lo que dificulta su desarticulación y permite que el contrabando continúe generando millonarias pérdidas para el Estado colombiano.

Alias ‘El Bendecido’ y ‘Papá
Alias ‘El Bendecido’ y ‘Papá Pitufo’ aparecen en los señalamientos presidenciales sobre redes que moverían contrabando desde Buenaventura hacia el interior. - crédito Policía Nacional y Fiscalía

Críticas a la Fiscalía y el caso del Mono Gerley

El jefe de Estado también dirigió duras críticas a la Fiscalía General de la Nación por la gestión de casos que involucran a grandes contrabandistas y figuras del narcotráfico. Petro cuestionó la ausencia de una solicitud de extradición contra Gerly Sánchez Villamizar, conocido como Mono Gerley, quien fue capturado en España y es acusado de ser uno de los mayores lavadores de dólares del país.

En su intervención, el presidente afirmó: “Los señores del Eln tienen que dejar de asesinar y tenemos que obligarlos. Hoy tuve un tema en trinos que es el ‘Mono Gerley’. Me enteré por otras fuentes. ‘Mono Gerley’ es miembro de estas multinacionales del narcotráfico, está bajo órdenes de un protegido de los Estados Unidos, tengo mis dudas”. Además, subrayó que la extradición de esta persona es fundamental para esclarecer los vínculos entre el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando en Colombia.

Según el Gobierno, la mercancía
Según el Gobierno, la mercancía ilegal ingresaría por Buenaventura y cruzaría zonas francas, aeropuertos y ciudades clave del país.- crédito Policía Valle de Aburrá

Investigación sobre Papá Pitufo y vínculos políticos

Petro insistió en la necesidad de esclarecer el caso de Papá Pitufo, a quien describió como el mayor contrabandista en la historia reciente del país. El mandatario denunció que en la Fiscalía “pasó algo extrañísimo” porque no se solicitaron cargos para su extradición, lo que, según él, obstaculiza el acceso a información clave sobre las conexiones entre el contrabando y figuras de la política nacional.

“Si no pasa lo del Pitufo, que es el mayor contrabandista de nuestra historia, con muchos vínculos con senadores que están en campaña hoy. En la Fiscalía pasó algo extrañísimo que hoy denuncié y es que no lo pidieron en extradición porque no le imputaron cargos y la Fiscalía solo se dedicó a investigarlo después de 2023”, puntualizó el presidente en sus declaraciones.

