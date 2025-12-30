Petro ordenó levantar la reserva y desclasificar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS

Petro con el decreto para desclasificar archivos del DAS - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro ordenó el levantamiento de la reserva y la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La decisión se formalizó mediante el Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno instruyó liberar más de 57.000 cajas de documentos actualmente bajo custodia del Archivo General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida da cumplimiento a una promesa hecha por el mandatario y se basa en las facultades constitucionales y legales que le otorgan el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, de acuerdo con una porción del documento que contiene la medida, conocido por Caracol Radio.

Dicho contexto normativo permite al presidente de Colombia autorizar la desclasificación de archivos de inteligencia y contrainteligencia, sin esperar el plazo de 30 años que establece la reserva legal, cuando la medida sea considerada de interés general y no represente riesgos para la seguridad nacional ni para la integridad de los métodos y fuentes.

El decreto recuerda que la Ley 1621 de 2013 regula el acceso y la reserva de los documentos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, permitiendo la extensión de la reserva por 15 años adicionales, pero también autorizando al presidente a levantarla de forma total o parcial en cualquier momento, siempre que no se afecte la vigencia del régimen democrático ni la seguridad del Estado.

Los archivos desclasificados corresponden a actividades desarrolladas por el DAS, entidad creada en 1960 mediante el Decreto Ley 1717 y liquidada en 2011 por decisión presidencial, como figura en el decreto.

El levantamiento de la reserva abarca expedientes y documentación acumulada durante décadas de funcionamiento del organismo, que fue responsable de actividades de inteligencia interna y externa, así como del manejo de información reservada-

La desclasificación ordenada por el Ejecutivo abre la puerta al escrutinio público de información hasta ahora reservada, con posibles repercusiones en investigaciones judiciales, procesos de memoria histórica y acceso ciudadano a documentos relacionados con el actuar estatal en materia de inteligencia y contrainteligencia.