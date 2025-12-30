Colombia

Petro ordenó levantar la reserva y desclasificar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS

Más de 57.000 cajas con documentos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad quedarán disponibles en el Archivo General de la Nación

Guardar
Petro con el decreto para
Petro con el decreto para desclasificar archivos del DAS - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro ordenó el levantamiento de la reserva y la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La decisión se formalizó mediante el Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno instruyó liberar más de 57.000 cajas de documentos actualmente bajo custodia del Archivo General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La medida da cumplimiento a una promesa hecha por el mandatario y se basa en las facultades constitucionales y legales que le otorgan el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, de acuerdo con una porción del documento que contiene la medida, conocido por Caracol Radio.

Dicho contexto normativo permite al presidente de Colombia autorizar la desclasificación de archivos de inteligencia y contrainteligencia, sin esperar el plazo de 30 años que establece la reserva legal, cuando la medida sea considerada de interés general y no represente riesgos para la seguridad nacional ni para la integridad de los métodos y fuentes.

El decreto recuerda que la Ley 1621 de 2013 regula el acceso y la reserva de los documentos de los organismos de inteligencia y contrainteligencia, permitiendo la extensión de la reserva por 15 años adicionales, pero también autorizando al presidente a levantarla de forma total o parcial en cualquier momento, siempre que no se afecte la vigencia del régimen democrático ni la seguridad del Estado.

Los archivos desclasificados corresponden a actividades desarrolladas por el DAS, entidad creada en 1960 mediante el Decreto Ley 1717 y liquidada en 2011 por decisión presidencial, como figura en el decreto.

El levantamiento de la reserva abarca expedientes y documentación acumulada durante décadas de funcionamiento del organismo, que fue responsable de actividades de inteligencia interna y externa, así como del manejo de información reservada-

La desclasificación ordenada por el Ejecutivo abre la puerta al escrutinio público de información hasta ahora reservada, con posibles repercusiones en investigaciones judiciales, procesos de memoria histórica y acceso ciudadano a documentos relacionados con el actuar estatal en materia de inteligencia y contrainteligencia.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDASDesclasificadosArchivosArchivo General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los narcovenados de Pablo Escobar que amenazan la fauna local de Puerto Triunfo, Antioquia

Al igual que los hipopótamos, esta especie nativa de Asia deambula libre por el municipio sin ningún tipo de control por parte de las autoridades ambientales

Estos son los narcovenados de

Influencer y profesor de idiomas español contó por qué eligió Colombia para radicarse luego de recibir comentarios con críticas: “En busca de una vida de mejor

Víctor Babiloni Carmona es conocido en su cuenta de Instagram como @victor_poliglota: “Colombia, al igual que el resto de la mayoría de países, está lleno de oportunidades y de dificultades”

Influencer y profesor de idiomas

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón habló sin filtros sobre su percepción de la pareja de Epa Colombia, destacando la lealtad de Karol Samantha y aclarando por qué no ha visitado a su amiga en prisión

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Hombre fue asesinado frente a su esposa e hijos mientras trabajaba: familia denuncia extorsiones de Los Satanás

La familia de la víctima asegura que en varias oportunidades se presentaron denuncias ante el Gaula y la Fiscalía, pero no recibieron respuesta

Hombre fue asesinado frente a

Centro Democrático se sumó a las críticas por el aumento del salario mínimo: “Prefirió el derroche, la burocracia y la corrupción”

El Centro Democrático aseguró que cuando el aumento del salario mínimo no viene acompañado de austeridad y apoyo a las microempresas, existe el riesgo de perder puestos formales

Centro Democrático se sumó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de los ascensos militares

Luego de los ascensos militares y salida de altos mandos, estos serán los desafíos de la nueva cúpula militar para el último periodo del Gobierno Petro

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Deportes

Luis Díaz, nominado por partida

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino