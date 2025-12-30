Colombia

Petro denunció que “muchas lanchas atacadas” por EE. UU. llevaban cannabis y no cocaína; culpó al Congreso y lanzó pulla a Trump

El presidente aseguró que en el país no se logró la legalización de la marihuana debido a un voto en el Legislativo: “Ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros”

El presidente Gustavo Petro denunció a través de su cuenta de X que en las embarcaciones que ha bombardeado el Gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, en medio de su lucha contra el narcotráfico, no se estaba transportando cocaína, pese a que el jefe de Estado norteamericano asegura que todo tipo de estupefacientes, incluido ese, han sido encontrados en las lanchas.

“Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis”, indicó el primer mandatario en la red social.

Aseguró entonces que la situación es paradójica, en la medida en que en algunos estados de Estados Unidos el porte y consumo de cannabis no está penalizado. Según indicó, ese panorama es contrario al colombiano, donde el Congreso de la República rechaza su legalización. Por eso, el mandatario responsabilizó al Legislativo de las acciones del Gobierno Trump en las aguas el Pacífico y del Caribe.

Se perdió por un voto, ese voto ha quitado la vida de muchos lancheros humildes, y a ningún consumidor estadounidense ni del mundo”, señaló.

Asimismo, advirtió que las medidas que está tomando Donald Trump para combatir el narcotráfico están mal orientadas, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información que tiene, la cocaína está siendo transportada por otros medios. “Trump está completamente equivocado. La cocaína a Europa está pasando en submarino y contenedor. El cannabis es el atacado ilegítimamente”, aclaró.

Por otro lado, aseguró que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, que operan en el departamento de Norte de Santander (región del Catatumbo) deben decidir si continúan ligadas al narcotráfico o si se someten a los criterios de paz que establece el Gobierno. “Paz. Es apenas un 5% de la cocaína producida en Colombia la que pasa allá”, precisó.

Informó que, al parecer, el Gobierno de Estados Unidos ejecutó un ataque en Maracaibo (Venezuela) para destruir una fábrica de estupefacientes, donde el ELN tendría injerencia. Por eso, señaló al grupo armado está permitiendo una “invasión” por parte del Gobierno Trump en territorio venezolano gracias a su “traqueteo”.

En consecuencia, afirmó que “el ejército de Colombia debe tomar ya “filo Gringo” en el Catatumbo y sustituir cultivos. Hoy, por la ampliación de cultivos de hoja de Coca en América Latina, frente a una demanda que solo crece en Europa demasiado, el precio de la cocaína se ha desplomado”, explicó. Además, indicó que en Colombia también cayó el precio de la hoja de coca y que otros productos como el cannabis y el oro tienen mayor rentabilidad en los mercados ilícitos.

Por eso, insistió en que se debe optar por la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia, escenario que el Estado debería “aprovechar”.

Petro negó ser testaferro de Nicolás Maduro

El presidente también se pronunció sobre los señalamientos que han surgido en su contra, que lo ligan con el narcotráfico. De acuerdo con su explicación, el mandatario estadounidense ha recibido información sobre la posibilidad de que Petro sea un testaferro del dictador Nicolás Maduro, acusado de ser el líder del cartel de los Soles.

A Trump le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí, pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EEUU y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad”, indicó.

Aseguró que desconoce si Maduro ha incurrido en algún delito y advirtió que en Colombia no hay pruebas que lo relacionen con el narcotráfico. En ese sentido, también afirmó que en su caso tampoco hay evidencias de un presunto testaferrato que también involucre a su familia; negó tener bienes en el país y en el exterior. “Que no sea mi casa de la cual estoy aún endeudado”, precisó.

Qué destoche el del gobierno de los EEUU. Mi última conversación telefónica con Maduro fue sobre cómo golpear conjuntamente al ELN en la frontera. Yo soy un hombre libre y siempre lo seré y no me importa la codicia”, aseveró.

