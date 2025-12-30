Marbelle esta vez la emprendió contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez: “Descarado”

La cantante criticó las respuestas del Ministro por el atentado presentado en Cali el 26 de diciembre - crédito composición fotográfica

La reacción de Maureen Belky Ramírez, conocida como Marbelle, ante las declaraciones de Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa, tras el reciente atentado en Cali, ha marcado una nueva etapa en la discusión pública sobre el abordaje de la seguridad en Colombia.

El estallido de una granada el 26 de diciembre, que dejó al menos 5 personas heridas, motivó la presencia del ministro en el noticiero de Canal RCN para explicar la respuesta del Gobierno a estos episodios violentos.

Durante la entrevista, Sánchez enfatizó que la política antidrones representa un avance clave en la lucha contra la delincuencia.

Al respecto, aseguró: “Hemos inhibido el 96 % de los ataques con drones, eso significa que tenemos una gran capacidad y la tecnología que tenemos para detectar”.

El funcionario insistió en que la estrategia antidrones lleva tiempo en marcha y no constituye una reacción improvisada frente a los hechos recientes, destacando el papel de las Fuerzas Militares en la protección ciudadana.

La intervención no tardó en recibir una respuesta directa por parte de Marbelle, quien a través de su perfil en X, con más de 400.000 seguidores, expresó descontento por el modo en que el Gobierno comunica la gravedad de la situación.

En su mensaje, la artista criticó la actitud del ministro, escribiendo: “La periodista pregunta con miedo y el cara de concreto responde con todo el cinismo y habla de las muertes como si se tratara de los buñuelos que se ha comido en Navidad. Descarado”.

La publicación de Marbelle generó una oleada de respuestas que evidenciaron la polarización del debate en redes sociales.

Mensajes como “El ministro de icopor” y “Un generalito traidor de la patria que por monedas vende a la tropa y su juramento a la bandera” acompañaron a otros usuarios que se refirieron al ministro como “petrista más” o “una completa vergüenza”.

Usuarios en redes sociales cuestionaron a la intérprete por sus comentarios sobre la apariencia física del ministro, señalando que su enfoque no estaba en las acciones del funcionario.ç

“Esta cara de monda cómo se atreve a hablar mal de la cara de ese señor acaso es que no se ve todos los días en el espejo y sin maquillaje!”, expresó una persona, añadiendo que “no como sus seguidores que a toda la ven en fandungada y llena de revoque”. Otra publicación la interpeló preguntando: “Pa’ usted que parece momia mal amarrada… a quien tod@s le parecen horribles. ¿Ya se vio en un espejo???”.

Este intercambio de opiniones puso de manifiesto el descontento de una parte de la ciudadanía hacia las autoridades responsables de la seguridad nacional.

Paralelamente, surgieron críticas dirigidas al ejercicio periodístico durante la entrevista. Comentarios como “Periodismo arrodillado y sin ningún carácter. La meritocracia se perdió hace mucho rato en un país clientelista” y “La periodista nunca lo sacó de su zona de confort” manifestaron la percepción de un sector de la audiencia que considera insuficiente el cuestionamiento a los funcionarios públicos y demanda mayor rigor informativo.

La figura de Marbelle ha adquirido notoriedad en el espacio digital precisamente por su disposición a desafiar el discurso oficial y por consolidar una voz propia en los debates de interés nacional.

Su intervención en este caso reafirmó su papel como referente opositor, capaz de movilizar tanto apoyo como rechazo en plataformas virtuales. La artista, cuya carrera musical le ha dado visibilidad masiva, ha convertido sus opiniones en insumos para la discusión sobre la gestión gubernamental, especialmente en temas de seguridad y derechos ciudadanos.

Las posturas encontradas, tanto en torno al ministro como a la propia Marbelle, muestran que la discusión sobre seguridad y política en Colombia está lejos de resolverse. Incluso horas más tarde, la cantante llamó “bodegas” a las personas que respondieron su publicación.