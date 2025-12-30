Juan Luis Guerra encabeza la lista de invitados a la coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026

Entre el 12 y el 17 de febrero se celebrará una nueva edición del Carnaval de Barranquilla - crédito Carnaval de Barranquilla

Faltan menos de dos meses para que de inicio una nueva edición del Carnaval de Barranquilla, uno de los eventos más destacados de la programación de fiestas en el inicio del año.

Con una programación de actividades culturales y de entretenimiento que inicia con el denominado Pre-Carnaval en enero —en su mayoría orientadas al público infantil—, el evento se desarrollará entre el 12 y el 17 de febrero con desfiles y comparsas que llenarán de color la capital del Atlántico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los eventos más destacados es la coronación de los reyes del Carnaval, que tendrá lugar en el estadio Romelio Martínez el 13 de febrero. Los elegidos para esta edición fueron Michelle Char, reina del Carnaval, y Adolfo Maury, rey Momo, en el estadio Romelio Martínez.

Para dicho evento, la organización confirmó la presencia de cuatro invitados musicales que amenizarán la jornada. Por un lado, se confirmó la presencia de Juan Luis Guerra como invitado estelar, siendo el único artista internacional presente en esta edición.

Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel, los invitados musicales de la Coronación de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 - crédito Carnaval de Barranquilla

Por otra parte, dos artistas en ascenso en el panorama nacional harán acto de presencia. Uno de ellos es Kapo, que se cuenta entre las principales figuras de la movida afrobeats en el país. La lista de invitados incluye a Diego Daza, uno de los más recientes exponentes del vallenato, y al cartagenero Juan Carlos Coronel, quien fue uno de los intérpretes de Aquí suena Michelle, la canción oficial de la próxima edición del Carnaval y que se espera sea interpretada durante la coronación.

Dicho evento se realizará en la noche y es el precedente a la tradicional Batalla de Flores, uno de los puntos álgidos del Carnaval de Barranquilla. De momento, las entradas para asistir a la coronación no están a la venta, pero se espera que en los proximos días se publiquen los precios en Tu Boleta, al igual que como se hizo con las otras jornadas que incluyen la Lectura del Bando o la Guacherna.

Cabe recordar que para la Lectura del Bando, el evento que marca la apertura oficial del Carnaval y programado para el 13 de febrero, ya se confirmó la presencia como invitados especiales del Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro. Se espera que en las próximas semanas se anuncien los artistas que tomarán parte en el Gran Concierto del Carnaval que tendrá lugar el 14 de febrero en el Romelio Martínez.

Michelle Char, la nueva reina del carnaval: el legado familiar que conquista Barranquilla en 2026

Michelle Char fue elegida como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026 - crédito michellecharf/Instagram

En 2026, el Carnaval de Barranquilla celebrará a su soberana número 90, y la elegida no es una desconocida para la fiesta. Michelle Char Fernández, de 23 años, fue anunciada como la nueva Reina por la Junta Directiva de Carnaval de Barranquilla en una decisión unánime que marca el inicio de una etapa cargada de simbolismo. La noticia la oficializó el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta en X, donde expresó el orgullo que representa para la ciudad.

Aunque el nombramiento fue recibido con entusiasmo, el camino de Michelle hasta llegar a este reconocimiento no empezó hace poco. Su vida ha estado atravesada por la danza, la música y el compromiso con el folclor caribeño. Desde los 4 años se formó en la escuela de Julie de Donado y más adelante dedicó diez años de su vida al Ballet de Barranquilla. Su huella en la fiesta incluye ser capitana juvenil del Country Club en 2018 y desfilar en diferentes escenarios de coronación y comparsas tradicionales.

A la par de su faceta artística, Michelle también es diseñadora de interiores y productos. Se graduó en la Nuova Accademia di Belle Arti (Naba) de Milán, donde desarrolló una mirada creativa que hoy aplica en dos emprendimientos: 08MIL, una marca de ropa inspirada en Barranquilla y su código postal, y Cossas, dedicada a transformar espacios y objetos en experiencias.

No es la primera Char Fernández en portar la corona, Laura Char Carson lo hizo en 1989, Andrea Jaramillo Char en 2012 y Victoria Char en 2022 como Reina del Carnaval de los Niños. Esa línea de mujeres conecta a Michelle con más de un siglo de tradición carnavalera, consolidando una dinastía que ha dejado huella en la fiesta.