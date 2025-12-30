Colombia

Intervenciones en salud elevan riesgo de desabastecimiento de medicamentos para 29 millones, advierte Afidro

Afidro advierte que el deterioro financiero y operativo pone en riesgo el suministro de medicamentos a millones de afiliados

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, manifestó su preocupación frente a los hallazgos del estudio elaborado por la Contraloría General de la República sobre las intervenciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios entre 2019 y 2024, según informó Portafolio.

El análisis del organismo de control evidencia un deterioro estructural del sistema, situación que, de acuerdo con el gremio farmacéutico, compromete la continuidad en el acceso a medicamentos, diagnósticos y tratamientos para una parte significativa de la población afiliada al sistema de salud.

El informe señala que el 75 % de las EAPB intervenidas registra un desempeño clasificado como medio-bajo, sin mejoras sustanciales en sostenibilidad financiera.

| Foto: Colprensa.
| Foto: Colprensa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas entidades concentran la afiliación de 29,25 millones de personas, cifra que representa el 58 % de la población asegurada en el país y que depende de organizaciones con limitaciones operativas y económicas.

De acuerdo con Afidro, estos resultados describen un escenario de riesgo creciente para la garantía del suministro farmacéutico, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo que requieren continuidad en sus terapias. El gremio sostiene que las dificultades financieras de las entidades impactan directamente la operación de la cadena de medicamentos.

La Contraloría también incluyó en su evaluación un modelo econométrico que mide la probabilidad de una crisis sistémica. Según ese ejercicio técnico, el riesgo pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, con una proyección de 60,4 % para 2026. Afidro interpreta estas cifras como un reflejo de la fragilidad actual del aseguramiento en salud.

En medio de este contexto, se registró la decisión de un gestor farmacéutico de suspender la prestación de servicios a la Nueva EPS a partir del 1 de enero, hecho que fue considerado por la asociación como un indicador adicional del deterioro operativo de las entidades intervenidas. Para el gremio, la salida de un proveedor especializado revela restricciones severas en la capacidad de pago.

Las EAPB sometidas a medidas administrativas concentran deudas por $9,3 billones con la red de prestadores, mientras que en algunos procesos de liquidación los gastos administrativos superan el 50 % de los recursos disponibles, reduciendo el margen para la compra de medicamentos y la financiación de servicios efectivos.

Foto: El Nuevo Dia- COLPRENSA.
Foto: El Nuevo Dia- COLPRENSA.

A esta situación se suma un incremento del 70 % en la cartera vencida, factor que limita la operación de los proveedores y de los operadores logísticos que participan en la distribución de medicamentos en todo el país. Afidro advierte que este escenario presiona de manera directa a la cadena farmacéutica.

El presidente ejecutivo del gremio, Ignacio Gaitán, se refirió a este panorama y afirmó que “la suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema”. En su declaración agregó que el retiro de un operador de la cadena de suministro indica una pérdida total de capacidad de pago por parte de la entidad aseguradora.

Más de 600.000 usuarios se
Más de 600.000 usuarios se han visto afectados por la crisis - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Gaitán también señaló que detrás de los indicadores financieros existen efectos concretos para los usuarios del sistema. “Hay pacientes crónicos sin acceso a medicamentos, personas en tratamiento oncológico sin continuidad terapéutica y trabajadores de la salud sin los suministros necesarios”, expresó, al tiempo que mencionó que el informe de la Contraloría respalda advertencias previas del sector.

En el componente de liquidación, el estudio oficial identifica falencias en la recuperación de recursos. De un total de $3,05 billones en cuentas por cobrar de entidades liquidadas, solo se ha logrado recuperar el 6,07 %, equivalente a $185.000 millones. Diez de las once entidades liquidadas reportan un cumplimiento superior al 90 % en sus planes, aunque apenas alcanzan pagos entre el 35 % y el 40 % de sus obligaciones.

El documento también reporta $770.000 millones en deudas pendientes con las Empresas Sociales del Estado, situación que ha impactado su capacidad de operación, adquisición de insumos y contratación de personal, especialmente en territorios donde predominan las redes públicas de atención.

Afidro solicitó al Gobierno nacional la adopción de soluciones financieras urgentes que permitan garantizar la continuidad de los servicios y evitar mayores afectaciones en la cadena de suministro de medicamentos.

Asimismo, reiteró la necesidad de definir de manera adecuada la Unidad de Pago por Capitación y de asegurar transiciones ordenadas para los usuarios cuando se presenten cambios en los operadores farmacéuticos.

Temas Relacionados

Sistema de saludEPSMedicamentosAfidroColombia -Noticias

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol y Luna: números ganadores de hoy lunes 29 de diciembre de 2025

Esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de ambos juegos de hoy

Resultados Super Astro Sol y

Lavado de carros en zonas protegidas del río Cali deja más de 80 órdenes de comparendos y alerta ambiental

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, advirtió sobre el lavado de vehículos en áreas protegidas del río Cali, una práctica detectada en puntos críticos del occidente de la ciudad

Lavado de carros en zonas

Historial del incremento del salario mínimo en Colombia: evolución, cifras y comparaciones de las últimas décadas

El ingreso base legal de estos 10 años pasó de $689.455 a $1.750.905, lo que representa un aumento nominal cercano al 150%, con una marcada aceleración en los ajustes de los últimos años frente a los incrementos más graduales del inicio del periodo

Historial del incremento del salario

Estos son los cortes de la luz del 30 de diciembre en Santander

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán este día en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

Pico y placa en Cartagena hoy 30 de diciembre de 2025, así regirá la medida

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y placa en Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Qué color usar para recibir

Qué color usar para recibir el Año Nuevo 2026: así puede atraer energías positivas

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Deportes

La Dimayor impuso duras sanciones

La Dimayor impuso duras sanciones a Independiente Medellín y Atlético Nacional por desmanes en la final de la Copa BetPlay 2025

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata