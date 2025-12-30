Colombia

Intento de robo a un carro de valores en La Guajira dejó un muerto

Las autoridades siguen investigando el caso para determinar los detalles de lo ocurrido

Los videos fueron tomados por ciudadanos que se movilizaban por el sector - crédito Facebook

Un intento de robo a un carro de valores de la empresa Prosegur fue frustrado en la vía que conecta Riohacha con el corregimiento de Camarones, en La Guajira, durante la mañana del martes 30 de diciembre de 2025.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, funcionarios judiciales, presuntamente adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), intervinieron en medio del asalto armado e impidieron que los delincuentes lograran su objetivo.

El operativo desencadenó un intercambio de disparos que dejó a uno de los presuntos asaltantes muerto, según reportaron medios locales. No obstante, las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de la persona abatida ni precisado si el robo se llevó a cabo.

Del mismo modo, el Diario del Norte afirmó que uno de los delincuentes quedó en manos de las autoridades.

El nuevo caso tiene preocupados
El nuevo caso tiene preocupados a los trabajadores - crédito Colprensa

Según las versiones recopiladas en el lugar, los asaltantes interceptaron el vehículo blindado cuando transitaba por la mencionada vía. Bajo amenazas desarmaron al personal de seguridad, les ataron las manos con correas plásticas y posteriormente intentaron escapar en un vehículo, dejándolos inmovilizados por unos minutos.

Conductores que transitaban por la zona registraron en video a los trabajadores saliendo del carro, aún atados, tras la fallida operación, después de que el personal del Inpec interviniera y los interceptara, evitando así que escaparan y ayudando a los operadores que se movilizaban en el carro de valores que fue objeto del crimen, según el diario El Heraldo.

Del mismo modo, se confirmó que el Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial y agentes de la Sijín y Sipol acudieron para realizar la inspección técnica del cadáver y avanzar en la recolección de pruebas que permitan identificar si existen otras personas implicadas que no se encontraban presentes en la vía en el momento de la intervención de las autoridades.

Por el momento, no se ha revelado el número total de involucrados ni detalles precisos sobre el monto o las circunstancias del presunto hurto, por lo que el caso continúa en investigación.

Varios hechos de este tipo
Varios hechos de este tipo se han presentado en el norte del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Responsables del robo a un carro de valores fueron condenados

Las autoridades lograron desarticular una estructura criminal dedicada a asaltar vehículos de transporte de valores, cuya operación más audaz se registró el 9 de abril de 2025 en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha.

Este golpe dejó al descubierto la magnitud de la ofensiva contra el sector financiero en el Caribe colombiano y el despliegue de capacidades logísticas, armamentísticas y financieras de la organización, que preparaba nuevas acciones delictivas en Cundinamarca.

El caso que desencadenó la intervención policial involucró el robo de más de $8.000 millones de un carro de valores que entregaba dinero a un vuelo comercial de la aerolínea Latam Airlines rumbo a Bogotá. Según las investigaciones, durante el asalto, los delincuentes accedieron a la pista del aeropuerto, abrieron fuego y sustrajeron 12 bolsas repletas de dinero.

Las autoridades trabajan por esclarecer
Las autoridades trabajan por esclarecer los hechos similares - crédito X

Las verificaciones, adelantadas durante seis meses, permitieron a las autoridades precisar que la banda estructuró estos ataques con funciones y jerarquías definidas. En la huida, sobre la vía a Santa Marta, los asaltantes incendiaron la camioneta que utilizaban, abandonando parte del dinero en el interior del vehículo.

En ese momento, los transeúntes recuperaron los fajos que no ardieron en el fuego, mientras que los criminales se apropiaron rápidamente de otro vehículo y, tras ingresar a caminos de trocha y adentrarse en zonas de rancherías, la persecución continuó.

El despliegue de la Policía incluyó un plan candado en Riohacha y contó con la colaboración de la ciudadanía, que facilitó la ubicación de sospechosos. En esta acción, se capturó a dos de los integrantes de la banda, mientras otros dos escaparon internándose en áreas boscosas.

Las investigaciones acreditaron la participación de Luis Lemus Ospino (alias El Compadre) —identificado como cabecilla—, quien proyectaba un nuevo asalto a un vehículo de valores en jurisdicción de San Francisco y La Vega (Cundinamarca).

