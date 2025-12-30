Este será el gasto por trabajador que tendrán las empresas tras el aumento del salario mínimo para 2026

El desdoblamiento de rubros obligatorios revela una diferencia sustancial entre lo percibido por el trabajador y los desembolsos requeridos al empleador en el nuevo escenario laboral - crédito Colprensa

El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre el aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026 ha puesto bajo la lupa los costos reales que deben asumir los empleadores colombianos al vincular a un trabajador con salario mínimo.

El nuevo esquema, presentado por el presidente Gustavo Petro el 29 de diciembre, fija el salario mínimo en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte asciende a $249.095, para un total mensual de $2.000.000. Este incremento, que representó un alza promedio del 23,7% respecto al año anterior, impacta directamente en los gastos laborales de las empresas del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En este escenario, contratar a un trabajador no significa únicamente pagar el monto que recibe en su bolsillo. El empleador debe asumir una serie de aportes adicionales en seguridad social, prestaciones sociales y otros conceptos, que elevan considerablemente el costo final de cada trabajador. Para 2026, el costo mensual real de tener un empleado con salario mínimo —sumando todas las obligaciones— será de aproximadamente $2.995.642.

Los empleadores deben asumir pagos adicionales en seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales y riesgos laborales, que elevan el costo final por empleado - crédito Paola Chapdelaine/AFP

Detalle de los costos directos para el empleador

A continuación se desglosan los principales rubros que, según la cuenta de TikTok de la abogada María Montalvo y los datos oficiales, componen la estructura de costos laborales de un trabajador con salario mínimo en Colombia para 2026:

Pensión trabajador: 4% sobre $1.750.905 = $70.036 (descontado del salario del trabajador)

Pensión empleador: 12% sobre $1.750.905 = $210.108

Salud trabajador: 4% sobre $1.750.905 = $70.036 (descontado del salario del trabajador)

Salud empleador: 8,5% sobre $1.750.905 = $148.826

Parafiscales: 9% sobre $1.750.905 = $157.581 (destinados a cajas de compensación, Icbf y Sena)

Cesantías: 8,33% sobre $2.000.000 = $166.600

Intereses de cesantías: 1% sobre $2.000.000 = $20.000

ARL (riesgo 1): 0,522% sobre $1.750.905 = $9.139 (Administradora de Riesgos Laborales)

Prima de servicios: 8,33% sobre $2.000.000 = $166.600

Vacaciones: 4,17% sobre $1.750.905 = $73.012

Dotación (aproximado): 2,5% sobre $1.750.905 = $43.772

Sumados estos conceptos obligatorios, el costo mensual por trabajador supera en casi un 50% el salario básico y auxilio de transporte que recibe el empleado.

El costo real mensual para el empleador por contratar a un trabajador con salario mínimo en 2026 alcanzará aproximadamente $2.995.642, debido a aportes obligatorios - crédito Freepik

Otros valores asociados

El incremento del salario mínimo también impacta el valor de la jornada y las horas laborales:

Día trabajador diurno: $58.364

Hora diurna: $7.959

Hora extra diurna: $9.948

Día trabajador nocturno: $78.789

Hora nocturna: $10.744

Hora extra nocturna: $13.928

Día dominicales y festivos: $105.057

Hora dominicales y festivos: $14.326

Hora extra dominicales y festivos: $17.111

Impacto en el sector empresarial

La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) advirtió sobre el desafío que representa este incremento para las empresas. Según el gremio, el aumento del 23,7% “está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que sin duda constituirá un gran reto para el sector empresarial”.

Y es que según un estudio realizado por Acrip, que consultó a más de 150 organizaciones, reveló que las empresas esperaban un ajuste salarial promedio del 6,2% para 2026, muy por debajo del incremento decretado.

El gremio empresarial solicita que otros incrementos básicos no sigan el alza del salario mínimo para evitar un efecto cascada en precios y costos de vida - crédito Colprensa

Acrip también hizo un llamado al Gobierno para que acompañe al sector empresarial en la gestión de este reto y fortalezca las estrategias de generación de empleo formal, especialmente en un año marcado por la entrada en vigencia de la reforma laboral.

Además, solicitó que el incremento de otros gastos básicos de las familias no se rija por el alza del salario mínimo, sino por la inflación, para evitar un efecto cascada en los precios y un posible colapso financiero en los hogares y empresas.

Finalmente, el gremio rechazó que el aumento se haya decidido por decreto sin concertación, reiterando la importancia de considerar la realidad económica de las empresas en decisiones que afectan directamente la sostenibilidad del empleo y la productividad nacional.