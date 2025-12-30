Entrenamiento militar dejó un soldado muerto y dos heridos en Yarumal, Antioquia

La revisión del balance operacional 2025 del Ejército Nacional presenta una síntesis anual de acciones militares y cambios internos enfocados en aumentar la seguridad y el control territorial en Colombia, bajo el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus - crédito Ejército

En horas de la mañana del 30 de diciembre de 2025, se conoció que un soldado murió y dos más resultaron heridos durante un entrenamiento militar del Ejército Nacional en Yarumal, Antioquia, la noche anterior.

Los afectados fueron evacuados en helicóptero y llevados a un centro asistencial en Rionegro.

El traslado aéreo se realizó con el objetivo de brindar atención médica rápida tras el incidente registrado durante la práctica de instrucción.

Sobre los hechos, el Ejército Nacional confirmó la situación y emitió un comunicado oficial en el que amplió detalles sobre la emergencia.

El hecho, que apunta a una posible falla en el equipo militar, movilizó a varias divisiones y activó protocolos de investigación interna, así como el despliegue de apoyo psicosocial a las familias afectadas.

Comunicado oficial del Ejército sobre emergencia en Yarumal, Antioquia, que dejó un soldado muerto - crédito Ejército Nacional

La secuencia inicial fue descrita por el Ejército de la siguiente manera al informar que “soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10, unidad orgánica de la Primera División que apoya las operaciones militares de la Séptima División, se encontraban empleando una pieza de artillería en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4, ubicado en el sector de Llanos de Cuivá, Antioquia”.

Según detallaron, “durante el desarrollo de esta actividad, se habría presentado una falla en la pieza, dejando como consecuencia un accidente que provocó heridas a tres de nuestros uniformados”.

La emergencia médica fue inmediata, tal como reportó la institución: “Los militares fueron evacuados de manera inmediata al hospital del municipio de Yarumal, donde lamentablemente el soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas”.

Esta pérdida motivó el despliegue de un operativo especial, y el Ejército Nacional informó que “posteriormente, los otros dos uniformados fueron trasladados por vía aérea con apoyo del Ángel de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y actualmente reciben atención médica especializada en el municipio de Rionegro”.

Frente al accidente, la reacción incluyó tanto investigación técnica como apoyo a los afectados. Al respecto, indicó el comunicado: “De manera inmediata, el Ejército Nacional dispuso el desplazamiento de una comisión inspectora al lugar de los hechos, con el fin de realizar una evaluación detallada y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente, así como adelantar las investigaciones correspondientes”.

Además, remarcaron la puesta en marcha de medidas de apoyo sicológico: “Se activó un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento psicosocial a los familiares de nuestro soldado fallecido y al personal herido”.

La institución concluyó el comunicado señalando que lamenta profundamente esta acción que enluta a la institución y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los uniformados afectados.

Frente al accidente, la reacción incluyó tanto investigación técnica como apoyo a los afectados - crédito Colprensa