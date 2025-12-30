Colombia

Consejos para no arruinar las fiestas por la presión emocional de las reuniones de fin de año

Especialista recomendó herramientas para evitar que el estrés o la tristeza empañen esta temporada

Aquellos que se sienten agobiados
Aquellos que se sienten agobiados en las reuniones navideñas deben poner límites ante los comentarios negativos, trabajar en su empatía o no asistir a estos eventos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto de las fiestas de fin de año puede intensificar tanto las emociones positivas como el malestar psicológico, de acuerdo con el psiquiatra Rafael Miranda, que advirtió que las celebraciones de diciembre y el comienzo del nuevo año pueden intensificar la sensación de nostalgia, tristeza o soledad, especialmente en personas que enfrentan duelos, conflictos familiares o rupturas.

Este fenómeno, según explicó el especialista, está relacionado con las expectativas sociales de alegría en la temporada, que pueden llegar a chocar con la realidad emocional de cada individuo, lo que podría terminar en un incremento de sentimientos negativos durante este periodo.

Las estrategias del especialista pueden resultar útiles para aquellos que experimentan presión emocional en fechas festivas, aunque es importante reconocer que las sensaciones negativas pueden incrementar por la intensidad de la soledad o la magnitud de los duelos recientes, lo que dificulta en muchos casos la regulación emocional.

Y es que los intentos de aislamiento pueden reforzar sensaciones negativas en personas con historial de pérdidas o separaciones, mientras que la exposición a reuniones familiares con alta conflictividad puede incluso intensificar el malestar.

Frente a estas limitaciones, el especialista sugiere recurrir a apoyo profesional cuando las estrategias de autocuidado o los métodos de contención social no resultan suficientes.

Los expertos recomiendan pasar la
Los expertos recomiendan pasar la temporada decembrina solo con aquellos que le dan una sensación de traquilidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, el psiquiatra aseguró que en las festividades, las reuniones, los rituales y los balances personales refuerzan sentimientos de alegría, aunque pueden llegar a potenciar la nostalgia.

Esto se debe a que en la época decembrina se observa una mayor tendencia al perfeccionismo y a la autocritica, que pueden influir en el interés por cumplir las expectativas sociales y derivar en comportamientos impulsivos, como el gasto excesivo o la confrontación en entornos familiares.

En el ámbito de las relaciones, Miranda resaltó que la comparación social, la evaluación de los logros y las posibles carencias respecto a años anteriores pueden acentuar el contraste entre los ideales y la experiencia real: “Se activa una memoria afectiva que genera dopamina, serotonina se cree que todo es armonía y en otros recuerdos no gratos se activan sentimientos de nostalgia y de tristeza. En estas épocas también uno se comprara mucho con el otro, se hace una evaluación de lo bueno y lo malo que se logró en el año”.

Pasar el año nuevo solo
Pasar el año nuevo solo también es una opción, los expertos consideran que nadie debe quedarse donde no desea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estrategias de autocuidado para las fiestas

La construcción de nuevas rutinas adaptadas al estado emocional actual puede incluir acciones como organizar espacios propios, lejos de la toxicidad de las reuniones. Para aquellos que experimentan incomodidad en estos eventos, Miranda recomendó establecer límites claros, incluso rechazando invitaciones que generen malestar y así prevenir escenarios de conflicto.

Durante los encuentros familiares, el experto aconsejó evitar conversaciones sobre temas potencialmente polémicos como política, dinero, religión o sexo: “Generar una autogestión, que debo cambiar, después, regularse, tratar de relajarse con la respiración, tratar de comprender a ese tipo de personas y no responder provocaciones, cambiar el tema”.

Además, instó a las personas a escuchar de manera activa sin reaccionar impulsivamente, debido a que esto contribuye a preservar el equilibrio durante los eventos sociales.

“Aceptar las emociones, si se siente triste reconocerlo, pero se puede apoyar en seres queridos o si quiere estar solo por diferentes situaciones que también es válido, se pueden crear rutinas, realizar una cena, algo rico que sea de su gusto, una película en especial, escribirse a uno mismo, encender una vela y agradecer encontrar lo positivo en lo vivido, como también utilizar la virtualidad, las llamadas con personas especiales”, puntualizó.

Tener precaución con el consumo
Tener precaución con el consumo de alcohol y las conversaciones que puedan desatar desacuerdos es indispensable - crédito Freepik

Manejo del consumo de alcohol y autogestión emocional

Miranda advirtió sobre el impacto del alcohol en la amplificación de los estados de ánimo y la reducción de los límites personales, pues su consumo excesivo durante las festividades puede facilitar la aparición de conflictos y empeorar la regulación emocional. El especialista sugirió optar por la moderación en caso de elegir beber o incluso probar alternativas sin alcohol, dada la relación entre estos consumos y las discusiones familiares.

La autogestión emocional, de acuerdo con sus recomendaciones, se refuerza a través de técnicas sencillas como la respiración, la reflexión personal sobre las propias reacciones y la decisión consciente de no sostener discusiones con sus allegados. En las reuniones debe priorizarse para así proteger la salud mental durante todo el proceso de las festividades.

