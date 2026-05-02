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Alarmas en la selección Colombia: uno de sus jugadores es duda para la convocatoria al Mundial 2026

Faltando casi un mes para el inicio del torneo, hay preocupación por el estado físico de algunos futbolistas, en especial de un defensor de la Tricolor que sufrió una lesión

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La selección Colombia entró en una etapa en la que pone más atención a la condición física de sus jugadores por temor a lesiones, previo al Mundial 2026 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
La selección Colombia entró en una etapa en la que pone más atención a la condición física de sus jugadores por temor a lesiones, previo al Mundial 2026 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

La selección Colombia afronta la etapa más delicada previo al Mundial 2026, marcada por el riesgo de lesiones y molestias físicas entre los jugadores, así como por el esfuerzo extremo de quienes buscan un lugar en la convocatoria, incluso arriesgando su salud.

Por esta razón, hay alerta por un futbolista de la Tricolor que sufrió una lesión reciente. Se espera el parte médico oficial para determinar la gravedad de la dolencia y el tiempo de recuperación, ya que pronto iniciará el proceso con la lista provisional de hasta 55 jugadores, conforme a la norma de la FIFA.

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Se trata de Déiver Machado, quien manifestó que, antes de su reciente molestia física, tenía la ilusión de integrar la selección nacional en la Copa del Mundo. El jugador recordó que su sueño ya se vio frustrado en las ediciones de 2018 y 2022, cuando atravesaba su mejor momento tras su paso del fútbol colombiano a Europa.

“Estará bajo observación”

La lesión de un jugador en año de Mundial siempre representa una tragedia, ya que si la gravedad es considerable, queda en duda su presencia en el certamen o, en el peor de los casos, se descarta de inmediato. Así sucedió con Falcao García en 2014, cuando una rotura de ligamento cruzado anterior con el Mónaco lo marginó del torneo y marcó un giro en su carrera.

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Déiver Machado se convirtió en la preocupación de la selección Colombia. El periodista Felipe Sierra informó que el futbolista sufrió una lesión durante el encuentro de su equipo, el Nantes, contra el Olympique de Marsella por la Ligue 1, que lo dejó a la espera de un examen médico.

Déiver Machado se esfuerza al máximo en el Nantes de Francia para jugar el Mundial 2026 con la selección Colombia - crédito Manon Cruz/REUTERS
Déiver Machado se esfuerza al máximo en el Nantes de Francia para jugar el Mundial 2026 con la selección Colombia - crédito Manon Cruz/REUTERS

El comunicador aseguró que la dolencia fue un calambre, pero el club, al parecer, se mantendría en cautela porque dicha molestia no habría sido común y solo los resultados indicarán si es preocupante o no, pensando en el final de la temporada y la convocatoria a la Copa del Mundo.

Déiver Machado salió lesionado al minuto 26 en el partido de Nantes ante Marsella. Confirman desde el club que sufrió un calambre en el cuádriceps y estará bajo observación”, fueron las palabras de Felipe Sierra en su cuenta de X, el sábado 2 de mayo.

Déiver Machado
Déiver Machado sufrió una lesión en el cuadriceps y, por ahora, será baja del Nantes hasta saber la gravedad del problema - crédito @PSierraR/X

El jugador peleaba para ser el lateral izquierdo de la selección Colombia en el torneo de la FIFA, le competiría el puesto a Johan Mojica, pero ahora quedó en duda para, incluso, entrar en la prelista, de la que saldrán los 26 hombres que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá.

“Cada día me preparo”

Durante una charla con el medio AS Colombia, el defensor Déiver Machado mostró su deseo de vestir la camiseta amarilla en la Copa del Mundo, pues esa fue la razón para cambiar de club en el mercado invernal, pasando del Lens al Nantes y ahora suma más minutos.

Cada día me preparo, me doy mi máximo para terminar bien aquí en el club (...) Mi objetivo es poder estar en el Mundial, ese es el objetivo principal”, dijo el lateral izquierdo, que agregó que “esperemos que en el nombre de Dios pueda estar ahí” en el Mundial 2026.

Deiver Machado durante la concentración de la selección Colombia para los partidos vs. Croacia y Francia - crédito FCF
Deiver Machado durante la concentración de la selección Colombia para los partidos vs. Croacia y Francia - crédito FCF

Machado también tocó el tema de la derrota en los amistosos frente a Francia y Croacia, que dejaron mal parado al combinado nacional y al técnico Néstor Lorenzo: “Fueron de mucho aprendizaje… nos sirven para no volver a cometer errores en un Mundial (...) Tenemos una gran selección para pelearle a cualquiera”.

Con respecto a la competencia con Johan Mojica, lateral del Mallorca y se apunta como titular para Néstor Lorenzo, el defensor dijo que “es una competencia bonita… el objetivo es estar siempre al mejor nivel (...) Me siento bien, contento físicamente y estoy aquí para dar el máximo hasta el último partido”.

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