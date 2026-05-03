Medellín se encarece: análisis advierte aumento del costo de vida, presión inmobiliaria y transformación urbana

Medellín atraviesa un escenario de incrementos en distintos sectores de la economía local, con variaciones en vivienda, alimentos y servicios que han impactado el presupuesto de los hogares. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La capital antioqueña registra un incremento sostenido en el costo de vida, asociado a la presión del mercado inmobiliario, la inflación y el comportamiento de los precios en bienes y servicios, según un análisis de El Colombiano. En la ciudad, la expresión “Medellín está impagable” se ha vuelto recurrente entre los residentes, quienes reportan aumentos en alimentos, arriendos, servicios y gastos cotidianos.

El fenómeno ha sido respaldado por indicadores de entidades como Medellín Cómo Vamos y el Banco de la República, que evidencian variaciones significativas en el nivel general de precios.

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Aumento del costo de vida y presión en la economía cotidiana

Durante los últimos cuatro años, Medellín acumuló un incremento de precios del 36,7%, de acuerdo con Medellín Cómo Vamos. En marzo, la ciudad registró una inflación anual del 6,39%, ubicándose como la segunda capital con mayor variación en Colombia.

El impacto se refleja en el presupuesto de los hogares. Según estimaciones citadas en el análisis, una familia de cuatro personas requiere alrededor de $8,6 millones mensuales, sin incluir arriendo, para cubrir sus gastos básicos.

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Vivienda: el factor más crítico del encarecimiento

El mercado inmobiliario es uno de los principales factores del aumento del costo de vida. De acuerdo con el Banco de la República, Medellín es actualmente la ciudad más costosa del país para arrendar vivienda, por encima de Bogotá y Cartagena.

Plataformas internacionales como Numbeo indican que:

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Vivir en Medellín es 8% más caro que en Bogotá

El arriendo es en promedio 13,7% más costoso

En zonas como El Poblado y Laureles, los cánones de arrendamiento de apartamentos de tres habitaciones pueden alcanzar hasta $5 millones mensuales, dependiendo de ubicación y características del inmueble.

Vivir en Medellín es 8% más caro que en Bogotá - crédito Colprensa

Factores estructurales del aumento de precios

Para Robert Ng Henao, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, la inflación local responde a múltiples factores simultáneos.

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“El alza del transporte urbano, la salud, los servicios públicos y el aumento del salario mínimo han incidido directamente en la inflación local”, explicó según El Colombiano.

Solo en marzo, los incrementos más relevantes fueron:

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Salud: 9,55%

Restaurantes y hoteles: 11,11%

Educación: 8,14%

Bienes y servicios diversos: 7,30%

Alimentos y transporte: incrementos superiores al promedio nacional

Factores estructurales y turismo internacional

Según el medio ya mencionado, el docente Carlos Sepúlveda, de la Universidad del Rosario, señaló que el fenómeno combina factores coyunturales y estructurales.

Entre los elementos de fondo se encuentran:

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Consolidación de Medellín como destino turístico

Expansión del alquiler por plataformas digitales

Reducción en la oferta de vivienda nueva

“El fenómeno es sistémico y no se corrige de manera automática”, indicó.

Turismo en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Turismo y nómadas digitales: impacto en el mercado de vivienda

Medellín recibió en 2025 aproximadamente 1,66 millones de pasajeros internacionales. Además, se estima la llegada mensual de más de 8.000 nómadas digitales, con ingresos en dólares que impulsan la demanda de vivienda temporal.

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Según datos citados por El Colombiano, las propiedades en Airbnb crecieron 66% entre 2020 y 2023, con alta concentración en El Poblado.

Este fenómeno ha generado lo que el Observatorio de Desarrollo Económico denomina “vaciamiento social”, donde residentes locales se ven desplazados hacia zonas periféricas debido al aumento de precios.

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Menor acceso a vivienda propia

Un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana evidencia que entre 2015 y 2024:

La vivienda propia cayó del 60% al 47%

El arriendo aumentó del 36% al 45%

Las licencias de construcción se redujeron 47%

Actualmente, el déficit habitacional afecta a 37.000 familias sin vivienda adecuada y a más de 180.000 hogares con necesidad de mejoras

Caída del sector constructor

Datos de Corficolombiana y Camacol muestran que 2026 inició con el peor desempeño del sector en más de una década:

Iniciaciones de obra: -56%

Lanzamientos de proyectos: -23%

Ventas de vivienda nueva: -15%

Perspectiva del sector inmobiliario

Federico Estrada, gerente de La Lonja, explicó que los mayores incrementos en arriendos se presentaron en 2022 con 21% y 2023 con un 27%.

“La demanda superó ampliamente la oferta, generando presión sobre los precios”, señaló en entrevista con El Colombiano.

Para 2024 y 2025, los incrementos han sido más moderados, entre 1 y 2 puntos por encima de la inflación.

Diversos indicadores y análisis económicos señalan ajustes en el comportamiento de precios y cambios en la dinámica del mercado inmobiliario en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Respuesta institucional

La Alcaldía de Medellín reconoce ante El Colombiano el incremento del costo de vida, especialmente en vivienda y sectores asociados al turismo.

“El éxito en atraer nómadas digitales y turismo masivo ha generado que la oferta no alcance a la demanda, elevando precios en zonas como El Poblado y Laureles, lo que crea la percepción de que toda la ciudad se encareció”, afirmaron.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la actualización del POT para habilitar suelo residencial, una proyección de más de 213.000 nuevas viviendas y el control a alojamientos turísticos informales.

El Distrito también reforzó la vigilancia sobre precios y operativos de control en establecimientos comerciales.