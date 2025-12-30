Colombia quedó con uno de los salarios mínimos más altos de América Latina: este es el ranking

Tras el aumento, Colombia ocupa el quinto lugar entre los salarios más altos de América Latina - crédito alponiente.com

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, anunciado oficialmente por el presidente Gustavo Petro, marca un hito histórico en la región: el valor base ascenderá a 2.000.000 pesos colombianos mensuales (aproximadamente USD 539,6), tras un ajuste del 23 % en el salario y de 24,5 % en el auxilio de transporte.

Esta suma posiciona a Colombia entre los países con los salarios mínimos más altos de Latinoamérica con el mayor aumento registrado en los últimos 25 años, según confirmaron tanto el mandatario colombiano como el Ministerio de Trabajo.

El nuevo monto consolida a Colombia como el quinto país con el salario mínimo más elevado en la región, superando a Ecuador, Guatemala y Bolivia, pero situado por debajo de Costa Rica, México, Uruguay y Chile, en el caso de Sudamérica.

Al incluir el subsidio de transporte, el ingreso mensual para los trabajadores alcanza cerca de 2,2 millones de pesos colombianos.

Solo Uruguay y Chile muestran cifras similares, con salarios mínimos aproximados de 2,2 millones de pesos colombianos, pero con alzas proporcionales menores, de 7,54% y 5,5% respectivamente.

De este modo, en cuanto al porcentaje aumentado, Colombia se convierte en el país que ha realizado el mayor ajuste salarial de América Latina de cara al próximo año.

En términos numéricos, el panorama de salarios mínimos en la región para enero de 2026 es el siguiente:

Costa Rica 725 dólares México 641 dólares Uruguay 599 dólares Chile 594 dólares Colombia 539 dólares Ecuador 482 dólares Guatemala 478 dólares Bolivia 469 dólares Paraguay 422 El Salvador 351 dólares

Ocupan los últimos puestos: El Salvador 351 dólares, Panamá 341, Perú 332, Brasil 294, Argentina 247 y Venezuela 0,44 dólares.

El presidente Gustavo Petro detalló durante la alocución del 29 de diciembre que: “Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.750.905 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%”, a lo que se suman cerca de 249.095 pesos de subsidio de transporte.

Según el mandatario: “El incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias”.

El presidente subrayó que “Con estas medidas pensamos disminuir desigualdad”, y reconoció que el aumento ejercería presión sobre los precios. No obstante, citó al economista italiano Piero Sraffa para destacar que: “La inflación es una lucha por la democratización de la riqueza”.

La decisión de incrementar el salario mínimo en un 23,7%, incluido el auxilio de transporte, fue tomada de forma unilateral por el Gobierno luego de que tras varias reuniones de la mesa de concertación, instalada el 1 de diciembre, no se alcanzara un acuerdo tripartito con empresarios y sindicatos.

Gustavo Petro enfatizó que a partir de este ajuste el debate nacional deberá girar en torno a un “salario mínimo vital familiar”, y vinculó la iniciativa a argumentos éticos y sociales, haciendo referencia incluso a la Encíclica Rerum Novarum (1891) del papa León XIII, carta que habla sobre la situación de los obreros.

La magnitud del aumento colombiano ha sorprendido en la región y los analistas económicos sobre todo si se compara con ajustes más limitados en los países vecinos.

Observadores advierten, no obstante, que la sostenibilidad de incrementos de esta magnitud dependerá del contexto económico a mediano plazo.

Por ejemplo, el alto nivel de informalidad laboral constituye un elemento central, ya que aumentos salariales excesivos pueden dificultar la formalización del empleo. La inflación se utiliza habitualmente como indicador, pues refleja los costos de vida y actúa como referente para mantener el poder adquisitivo.