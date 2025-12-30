Colombia

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

La periodista fue madre por segunda vez después de cerrar una emisión del noticiero, recibiendo muestras de cariño y apoyo en redes sociales

Catalina Gómez estuvo en el
Catalina Gómez estuvo en el set de Noticias Caracol horas antes del nacimiento de su segundo hijo, Ignacio - crédito @cata.gomezs/Instagram

Catalina Gómez, presentadora de Noticias Caracol, celebró el nacimiento de su segundo hijo, Ignacio, apenas unas horas después de haber estado en el set del noticiero.

La periodista cumplió con su jornada laboral habitual el jueves 18 de diciembre y, ya en la noche, comenzó a experimentar fuertes dolores que anunciaban el inicio del trabajo de parto.

En cuestión de horas, dio la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

La noticia fue confirmada durante la más reciente emisión del programa La red, donde los presentadores detallaron que Catalina Gómez se encontraba trabajando el mismo día del nacimiento y que todo transcurrió con normalidad hasta el final de la tarde.

Catalina Gómez finalizó su jornada
Catalina Gómez finalizó su jornada en Noticias Caracol y pocas horas después dio a luz a su segundo hijo, Ignacio - crédito @cata.gomezs / Instagram

“La periodista estuvo al aire en Noticias Caracol ese jueves, y fue solo en la noche cuando comenzaron los dolores que la llevaron al hospital”, mencionaron en el programa de Caracol Televisión.

El nacimiento de Ignacio llenó de alegría a la familia de la presentadora, así como a sus colegas y seguidores en redes sociales, quienes han enviado numerosos mensajes de felicitación y buenos deseos.

En los últimos meses, Catalina Gómez había compartido con su audiencia la emoción que sentía por la llegada de su segundo hijo, mostrando cómo ha logrado equilibrar su carrera periodística con la maternidad.

La presentadora está casada con Camilo Fidel López, abogado y director de Vértigo Graffiti y Vertigo contemporary. La pareja tiene también una hija de aproximadamente cuatro años. Aunque suelen mantener su vida personal con discreción, celebraron juntos el cumpleaños de Catalina a principios de septiembre, en una reunión familiar.

Pese a las declaraciones de los presentadores de La Red, la presentadora se ha mantenido alejada de las redes sociales, por lo que se conoce aún la primera imagen de su hijo ni detalles de su parto.

Ignacio, el segundo hijo de
Ignacio, el segundo hijo de Catalina Gómez y Camilo Fidel López, nació tras una jornada laboral habitual de la presentadora - crédito @catagomezs/Instagram

La llegada de Ignacio no solo ha sido motivo de celebración para la familia, sino que también ha generado conversación entre los seguidores, quienes destacan la dedicación de Catalina Gómez tanto en el plano profesional como en el personal. La periodista continúa demostrando que es posible mantener el equilibrio entre la exigencia de un trabajo en medios de comunicación y la vida familiar.

Expresentadora de ‘Noticias Caracol’, dejó la televisión y ahora recorre el mundo

Mientras Catalina Gómez atraviesa una etapa significativa en su vida personal y profesional, el mundo de las presentadoras de Noticias Caracol también fue noticia por el cambio radical que emprendió Viviana Dávila, expresentadora del mismo informativo.

Dávila, quien ingresó al canal en 2015 como parte del equipo de entretenimiento, se ganó el reconocimiento de la audiencia gracias a su desenvoltura frente a las cámaras y a su formación como comunicadora social y periodista. Además, su paso por el Concurso Nacional de Belleza en 2014 le permitió adquirir notoriedad antes de consolidar su trayectoria en televisión.

Viviana Dávila, expresentadora de Noticias
Viviana Dávila, expresentadora de Noticias Caracol, dejó la televisión y ahora recorre el mundo dedicada al bienestar - crédito @vivianadavilag/ Instagram

Sin embargo, tras varios años en la pantalla, Dávila tomó la decisión de alejarse de la televisión y de las rutinas propias del periodismo diario.

La comunicadora explicó que su determinación estuvo influida por el diagnóstico de tres condiciones médicas que afectaron de manera considerable su calidad de vida: ansiedad crónica, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. Estas situaciones la llevaron a replantear sus prioridades y a buscar alternativas para cuidar su salud física y mental.

En sus publicaciones en redes sociales, Dávila ha compartido detalles de su proceso de transformación, caracterizado por un enfoque en el bienestar, la meditación y la vida consciente.

La expresentadora afirma que, tras enfrentar episodios difíciles derivados de sus problemas de salud, decidió dejar la rutina laboral estable para asumir un estilo de vida más sencillo y centrado en la tranquilidad. Actualmente, vive cerca del mar y dedica su tiempo a viajar, lo que le ha permitido conocer diferentes culturas y adoptar prácticas que promueven el autocuidado.

De la televisión a la vida nómada: el cambio radical de Viviana Dávila, expresentadora de Noticias Caracol - crédito @vivianadavilag/ Instagram

Además de su faceta como viajera, Dávila se desempeña como coach de cuerpo y mente, orientando a mujeres interesadas en mejorar su calidad de vida a través de la meditación, el yoga y el autoconocimiento. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 70 mil seguidores, publica reflexiones y consejos, así como testimonios de quienes han participado en sus retiros y acompañamientos.

El giro en la vida de Viviana Dávila ha generado reacciones positivas entre sus seguidores, quienes valoran su capacidad para priorizar el bienestar personal sobre la exposición mediática.

Luego de los ascensos militares

