‘The Suso’s Show’ se despide de la televisión colombiana tras más de 15 años al aire: esta es la razón

El programa lideró la audiencia dominical y fue un referente de humor blanco y cultura popular por más de una década

El anuncio de que Dany Hoyos dejará de interpretar a Suso el Paspi y pondrá fin a The Suso’s Show en Caracol Televisión representa uno de los cambios más significativos en la televisión colombiana de los últimos años.

La decisión, atribuida por el equipo de prensa del comediante a una búsqueda deliberada de crecimiento personal y profesional, implica no solo la culminación de uno de los formatos humorísticos más influyentes del país, también un cambio de rumbo en la carrera del artista, que priorizará proyectos propios y nuevas formas de expresión fuera de la pantalla chica.

El comunicado oficial difundido por su equipo indica: “Con más de 16 años de trayectoria, el reconocido personaje anuncia una nueva etapa y Dany Alejandro Hoyos recorrerá el mundo como él mismo”, señalando así el inicio de una transición profesional centrada en la persona detrás del personaje.

Esta etapa, dedicada a explorar otras formas de la comedia y establecer conexiones con públicos distintos, llevará a Hoyos a presentarse en escenarios internacionales bajo su propio nombre, alejándose de la identidad de Suso que durante más de una década cautivó a millones de espectadores.

El último tercio del anuncio despertó diversas reacciones entre la audiencia y el sector mediático al subrayar que Hoyos no volverá a interpretar a Suso en la televisión, lo que, para muchos seguidores, significa el cierre de una era en la programación nacional.

A pesar de la falta de confirmación oficial por parte de Caracol Televisión acerca de sus reemplazos en la parrilla dominical, se especula con la llegada de nuevos formatos de humor y la búsqueda de talentos capaces de ocupar el espacio que Suso construyó durante años como “el talk show de humor por excelencia” en Colombia.

The Suso’s Show debutó en señal nacional a través de Caracol en 2011, luego de consolidarse en Telemedellín y un extenso recorrido regional. En 16 años al aire, el programa se convirtió en uno de los productos más emblemáticos del canal, reuniendo en su característico sofá a figuras como Rigoberto Urán, Juanes y James Rodríguez, así como a numerosos artistas y políticos, que se enfrentaron al humor y el ingenio de Hoyos.

Las secciones periódicas, las referencias a la familia ficticia del personaje y la creación de un universo entrañable consolidaron el espacio como un referente de humor blanco y cultura popular para el público colombiano.

En relación a las causas de esta decisión, el equipo de Dany Hoyos reiteró que no responde a desacuerdos contractuales ni a conflictos con Caracol Televisión. Por el contrario, el comunicado apunta a una evolución profesional que permita al artista cultivar nuevas inquietudes y formatos, entre ellos giras internacionales de stand-up y una presencia más marcada como escritor, gestor cultural y conferencista, apartándose de las restricciones del formato televisivo semanal.

Entre los factores mencionados se encuentran el deseo de cerrar ciclos creativos naturales, el interés por otros lenguajes artísticos y el compromiso creciente de Hoyos con proyectos como su librería “Te Creo” y actividades ligadas a la salud mental y la pedagogía.

Durante los años que duró en pantalla, The Suso’s Show lideró consistentemente la franja de las 6:00 p. m. en la televisión colombiana, consolidándose como el puente hacia los programas estelares de la cadena, como Los informantes y Séptimo día.

La despedida del personaje introduce una interrogante en el sector audiovisual sobre el futuro de la comedia familiar en la programación nacional, dado el alto nivel de conexión que Suso había generado con audiencias intergeneracionales y el vacío que deja en términos de humor blanco.

A pesar de que el futuro inmediato del programa está definido, el comunicado deja abierta la posibilidad de que Suso reaparezca fuera de la televisión, particularmente en el teatro, medio en el que el personaje nació y donde, según el círculo de seguidores, Hoyos podría mantener viva la interacción directa con el público.

