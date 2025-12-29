Colombia

Senador que citó debate por emergencia económica llamó cobarde al Gobierno por inasistencia de ministros: “Dejen de evadir”

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, aseguró que no permitirá que los ministros del Gobierno Petro no asistan al debate de conotrol político

Carlos Fernando Motoa, senador de
Carlos Fernando Motoa, senador de la República por Cambio Radical - crédito Prensa Senado

El ministro de Interior, Armando Benedetti, confirmó en una entrevista con W Radio que los ministros del Gobierno de Gustavo Petro no asistirán al debate de control político sobre el decreto de emergencia económica.

Al respecto, el senador que convocó el debate para este 29 de diciembre de 2025, Carlos Fernando Motoa, calificó al Gobierno nacional como cobarde por la decisión.

“Queda en evidencia la COBARDÍA del Gobierno Nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la “consulta 2.0”, el decretazo y una Reforma Pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político (sic)”, expresó Motoa.

Y agregó: “No lo voy a permitir. Insistiré ante la Mesa Directiva y la Plenaria del Senado para que los ministros den la cara, rindan cuentas y le expliquen al país qué pretenden realmente con esa supuesta ‘emergencia’ económica. ¡Dejen de evadir y den los argumentos! (sic)“.

