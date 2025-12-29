Colombia

Sara Corrales celebró sus 40 años y recibió una sorpresa especial de su esposo

La actriz colombiana vivió una jornada de detalles junto al padre de su bebé

El esposo de la famosa sorprendió con la recopilación de videos para felicitarla - crédito Instagram

Sara Corrales celebró su cumpleaños número 40 el 27 de diciembre de 2025, una fecha que sorprendió sus seguidores gracias al emotivo gesto de su esposo, Damián Pasquini, que le demuestra su cariño a través de las diferentes plataformas digitales.

Y es que en su cuenta de Instagram, el esposo de la actriz colombiana compartió un video especial, en el que se recopilaron momentos donde aparece riendo, resaltando así la importancia de la complicidad en su relación con el empresario argentino.

El video estuvo acompañado por un mensaje de Pasquini dedicado a celebrar la felicidad que comparten en su relación, lo que generó una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Sara Corrales celebró su cumpleaños
Sara Corrales celebró su cumpleaños acompañada por su familia en un viaje - crédito Instagram

Entre los comentarios más populares de los seguidores de Sara Corrales se encuentran frases como: “Que bien que vivan felices! Esa es la clave del éxito en el matrimonio, reír siempre a carcajadas”, “Amo que tengas una colección de sus risas” y “Es bien importante reírte con tu pareja, eso une mucho”, mensajes que demostraron el impacto del video y la manera en que la muestra pública de afecto resonó en la audiencia.

Durante la celebración, la actriz también utilizó sus historias de Instagram para compartir otros momentos personales y familiares, mostrando escenas entrañables de su cumpleaños y permitiendo que sus seguidores fueran parte de la intimidad de la jornada.

Sara Corrales evidenció que tanto la celebración de su cumpleaños como el periodo de fin de año coincidieron con un viaje especial, lo que sorprendió a aquellos que siguieron la jornada a través de las diferentes plataformas digitales.

Así, el festejo de los 40 años de la famosa actriz quedó marcado por la felicidad cotidiana y el acompañamiento de sus seres queridos, señalando el inicio de nuevas etapas en su vida personal en compañía de su esposo y familia, teniendo en cuenta que está esperando su primer bebé.

La actriz tuvo una velada íntima para celebrar su cumpleaños - crédito Instagram

Familia de Sara Corrales

La actriz Sara Corrales compartió detalles sobre su embarazo y aclaró dudas sobre el proceso que la llevó a convertirse en madre. En diálogo con el programa La Red, la famosa indicó que mantiene su buen estado de salud gracias al ejercicio, aunque este aspecto ha generado diversas opiniones.

La intérprete señaló lo siguiente: “He seguido entrenando durante el embarazo, siempre bajo supervisión médica. Al principio fui muy cuidadosa y evité cualquier actividad de alto impacto para proteger al feto, adaptando mis rutinas a las recomendaciones de los especialistas”.

Respecto a los métodos utilizados para lograr el embarazo, Sara Corrales relató que inició un procedimiento de congelación de óvulos, pero este no prosperó: “Empecé el proceso de congelación de óvulos, pero no se obtuvieron embriones para congelar, así que el procedimiento no avanzó como esperaba”. Del mismo modo, explicó que durante una extracción pidió retirar la T de cobre, método anticonceptivo que utilizaba, y que posteriormente decidió buscar el embarazo de forma natural.

El descubrimiento del embarazo se produjo poco después de su boda con Damián Pasquini y tras un viaje en pareja. La actriz recordó: “Había celebrado mi boda y me fui de viaje con mi pareja. Al regresar, mi ginecólogo me llamó para hacerme unos exámenes de rutina y ahí me enteré de que estaba esperando un bebé”.

El nacimiento de la hija
El nacimiento de la hija de Sara Corrales será en México - crédito @saracorrales/IG

La actriz mostró su preferencia por un parto natural, aunque aclaró que la decisión dependerá de la evolución del embarazo y de las indicaciones médicas: “Sueño con tener un parto natural, pero sé que todo dependerá de cómo avance el proceso. Estoy disfrutando cada etapa, llena de ilusión y aprendizaje”, comentó la actriz en su conversación con La Red.

Sara CorralesDamián PasquiniRedes socialesActriz colombianaSara Corrales esposoSara Corrales edadCuántos años tiene Sara Corrales

