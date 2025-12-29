Saliente comandante de las Fuerzas Militares se despidió de la institución: “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido”

Almirante Francisco Cubides, saliente comandante de las Fuerzas Militares - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el almirante Francisco Cubides, saliente comandante de las Fuerzas Militares, se despidió del comando general de la institución.

“Hoy, al hacer entrega del mando del Comando General de las Fuerzas Militares, mi corazón se inunda de una profunda gratitud y de un orgullo que no cabe en estas palabras. Durante el tiempo en que tuve el honor de guiarlos, fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, indicó Cubides en su publicación.

Francisco Cubides se despidió del comando general de las Fuerzas Militares - crédito @COMANDANTE_FFMM/X