Saliente comandante de las Fuerzas Militares se despidió de la institución: “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido”

A través de su cuenta de X, el almirante Francisco Cubides, saliente comandante de las Fuerzas Militares, se despidió del comando general de la institución.
“Hoy, al hacer entrega del mando del Comando General de las Fuerzas Militares, mi corazón se inunda de una profunda gratitud y de un orgullo que no cabe en estas palabras. Durante el tiempo en que tuve el honor de guiarlos, fui testigo diario de la esencia misma del heroísmo colombiano”, indicó Cubides en su publicación.
Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre
Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group
Vicky Dávila afirmó que la constituyente promovida por Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”
La precandidata presidencial e integrante de la Gran Consulta por Colombia volvió a cuestionar la propuesta de una constituyente por el Gobierno nacional
Corrupción, homicidios y extradiciones: estos son los casos de alto impacto que la Fiscalía deberá tramitar durante el 2026
Destituciones de altos funcionarios, conexiones internacionales y nuevos procesos judiciales configuran un ciclo turbulento para las instituciones del país
María José Pizarro le dejó claro a la derecha por qué la izquierda ganará la Presidencia en 2026: “Cuando el progresismo se organiza, Colombia avanza”
La senadora subrayó avances en representación política, reducción de la pobreza y mejoras económicas como argumentos que refuerzan la confianza de la izquierda en lograr una victoria electoral el próximo año
Indepaz denunció que líder indígena fue asesinado en La Guajira: sicarios lo atacaron en una fiesta familiar
Según la organización social, más de 180 líderes o defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia durante el 2025
