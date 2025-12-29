Colombia

Salario mínimo 2026: Petro se anticipó a las críticas por la nueva cifra; “Entre más sube, el desempleo baja”

El mandatario aprovechó los minutos previos a su alocución para defender su decisión económica, al afirmar que son los trabajadores los verdaderos generadores de la riqueza en el país

Gustavo Petro destacó la importancia de garantizar un "salario vital", citado por la OIT, como el que asegura un nivel de vida adecuado para los trabajadores y sus familias

El presidente Gustavo Petro, a tan solo media hora de anunciar el incremento del salario mínimo para 2026, decidió anticiparse a las críticas en un mensaje compartido en sus redes sociales. En su publicación, el mandatario defendió su decisión, al explicar que el aumento responde a un análisis económico que, según él, demuestra que “entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”.

El mandatario hizo referencia a la teoría del “salario vital”, que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como el necesario para garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias. Petro, además, citó al economista Piero Sraffa, que afirmó que “la inflación no es sino una lucha por la distribución de la riqueza”, de acuerdo con su escrito en X.

Según el presidente, los trabajadores son quienes generan esa riqueza y deben ser los beneficiarios de los aumentos salariales. En su mensaje, Petro criticó el enfoque económico neoliberal, al señalar que, en lugar de “ideologías de negociantes”, se debe estudiar la economía como una ciencia.

A minutos de anunciar la cifra final del incremento del salario mínimo para 2026, el presidente Gustavo Petro anticipó las críticas en un mensaje en redes sociales

Además, expresó que su Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de los precios, sino que las ganancias deben venir de “mayores ventas y más productividad”.

La alocución presidencial, que se llevará a cabo en la noche del 29 de diciembre, despejará las dudas sobre el porcentaje exacto del aumento, que provocó especulación en torno a un posible incremento entre el 23% y el 33%, que rondan desde el 23 de diciembre; aunque no confirmadas por el Gobierno, provocaron alarmas sobre su posible impacto negativo en la economía colombiana.

En medio de las especulaciones sobre lo que podría ser, el presidente expresó en su mensaje en redes sociales que, según su análisis, la idea de que los trabajadores son quienes realmente generan la riqueza y, por lo tanto, deben ser los principales beneficiarios de los aumentos salariales, se reafirmó.

Según el mandatario, el aumento del salario mínimo no genera inflación, sino mayor productividad

Además, detalló que, para determinar la cifra que anunciará, su análisis económico se centró en cómo evolucionó la economía en Colombia, al recordar el impacto global de la pandemia en 2020, que ratificó la validez de las palabras de Piero Sraffa; “El COVID demostró esta ley científica de la economía”.

El mensaje de Petro también abordó el papel de los empresarios en la economía colombiana. Aunque reconoció que algunos sectores podrían intentar trasladar el aumento del salario mínimo a los precios de los productos y servicios, hizo un llamado claro a que no se permita que esto suceda.

Según el primer mandatario, “el Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor”. En su lugar, argumentó que las ganancias de los empresarios no deben provenir de un aumento de precios, sino de “mayores ventas y más productividad”.

En un fuerte mensaje, Gustavo Petro rechazó lo que él considera las "ideologías de negociantes" en la enseñanza económica

Esta postura busca contrarrestar las preocupaciones de quienes temen que el incremento del salario mínimo se traduzca en una mayor inflación. Petro se mostró firme en su creencia de que el crecimiento de la productividad es una forma de aumentar las ganancias sin necesidad de subir los precios, y advirtió que su administración estará vigilante para evitar que los empresarios utilicen el aumento salarial como excusa para inflar los costos.

Con estas declaraciones, el presidente se adelantó a lo que anticipa como una fuerte ola de críticas por la decisión que anunciará en su alocución. Esto, considerando que en días anteriores, el mandatario declaró la emergencia económica en el país tras la fallida reforma tributaria que había propuesto para financiar el presupuesto de 2026, lo que la oposición advierte como una inminente crisis fiscal.

