Reconocido presentador de ‘La red’ habría sido despedido del programa de entretenimiento: esto es lo que se sabe

Uno de sus colegas lamentó la salida del experto en moda, por lo que la reacción de la audiencia no se hizo esperar, destacando las cualidades del comunicador en el programa

Se especula que el presentador
Se especula que el presentador habría salido de la presentación del programa de variedades - crédito @jgiraldoreporta/IG

Los rumores sobre la salida de Juan Carlos Giraldo de la presentación de La red, sorprendió al público.

La información revelada por el periodista Carlos Ochoa, que señaló que el reconocido presentador del programa de variedades habría grabado su último episodio tras recibir una carta de despido de Caracol Televisión.

Ochoa lamentó la situación y enfatizó la amplia trayectoria profesional de Giraldo, además de anticipar posibles cambios importantes en su carrera.

“Este domingo en la red, último programa de Juan Carlos Giraldo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sacaron?”, expuso Ochoa para introducir el tema, señalando la expectación entre la audiencia.

Juan Carlos Giraldo es un
Juan Carlos Giraldo es un experto en moda y las redes sociales reaccionaron a su salida - crédito @jgiraldoreporta / Instagram

Ochoa añadió que, aunque existen programas pregrabados para enero con los cuales se buscaba no afectar el curso del formato, “este fue el último que grabó”, mostrando las imágenes de Giraldo con el atuendo que utilizó en el capítulo del domingo 28 de diciembre de 2025.

Tras referirse a lo que le habrían contado sobre la situación, expresó: “A Juan Carlos Giraldo sí le llegó la terrible carta de despido, igual que lo hicieron conmigo”.

El periodista insistió en el asunto del supuesto despido se originó sin justa causa, destacando el trabajo del paisa en la sección de moda y las otras que aportó al programa.

En su relato, su colega se detuvo para destacar los méritos y la disciplina de Giraldo y lamentó la decisión que motivó su salida.

“Pido un color dorado para aplaudir a Juan Carlos por cada una de sus secciones. Elma, el mamarracho y que justamente va a contar cuál es el mamarracho del año”, dijo, resaltando momentos memorables y roles en el programa.

El comunicador habría grabado su
El comunicador habría grabado su último programa el domingo 28 de diciembre - crédito @laredcaracol/IG

Además, criticó la manera de gestionar el talento en la televisión colombiana: “Lastimosamente, no entienden quién es el que realmente nos gusta ver en la televisión”.

Al abordar el impacto en el entorno laboral, Ochoa no escatimó elogios para su colega al definirlo como uno de los grandes del entretenimiento en Colombia.

“Juan Carlos es profesional, es crítico, sabe demasiado de moda, me lo encuentro en todos los eventos de moda y lleva una trayectoria y una carrera increíble”.

Anticipó, desde su perspectiva, el inicio de una nueva etapa para Giraldo.

Sobre la actitud del presentador ante la noticia, Ochoa recordó: “Justo le dijeron: ‘Si quieres no presentas los dos programas que te faltan, o sea, el de hoy sábado y el de mañana’. Pero él dijo que sí los presentaba cumpliendo su contrato y su palabra. De verdad, muy berraco”.

Recientemente estuvo involucrado en un
Recientemente estuvo involucrado en un escándalo con un creador de contenido - crédito @jgiraldoreporta/ Instagram

Respecto al ambiente dentro del equipo tras la salida de Giraldo, Ochoa relató el impacto emocional: “Muy fuerte, porque obviamente el show debe continuar, pero sus compañeros de La Red como que estaban demasiado tristes, al igual como lo estoy yo”.

Añadió una crítica a la falta de reconocimiento a figuras consolidadas: “Qué tristeza que no valoren a los grandes profesionales del mundo del entretenimiento en Colombia”.

También señaló la ausencia de una despedida formal, pues el paisa aseguró que no lo dejaron ni siquiera despedirse de sus compañeros como del programa en las grabaciones.

Finalmente, planteó la incógnita sobre el futuro de la sección de moda del programa: “Y ahora, ¿quién va a hacer la sección de moda en la red o la van a eliminar?”.

El presentador destacaba por su
El presentador destacaba por su dureza a la hora de evaluar los atuendos de los famosos en los eventos - crédito @laredcaracol/IG

Las reacciones y preguntas de Ochoa abren el escenario para los comentarios de los seguidores, que dejaron mensajes de apoyo para Giraldo: “Qué desatino!!! Cómo no va a seguir el que le daba verdadero nivel al programa!!!???”; “aunque su personaje sea fuerte en el programa tiene un corazón que ni le cabe en el pecho, marcó historia en el entretenimiento en Colombia”, entre otros.

