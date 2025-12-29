Colombia

Qué tan bueno ha sido el sistema Bre-B para los bancos en Colombia y qué quejas persisten a la hora de hacer transferencias

La masificación de la plataforma enfrenta el desafío de fortalecer la conectividad regional, mejorar la educación digital y asegurar la confianza en los usuarios más resistentes al cambio

Guardar
Los bancos son libres de
Los bancos son libres de ofrecer a sus clientes el sistema Bre-B - crédito montaje realizado con imágenes del Banco de la República y iStock

La banca digital en Colombia dio un giro sustancial desde el lanzamiento de Bre-B, el sistema interoperable de pagos impulsado por el Banco de la República. En pocos meses, la plataforma superó las 95 millones de llaves registradas, con lo que eliminó las trabas de costo y tiempo que dificultaban las transferencias entre bancos, según destacó el propio Emisor. La solución, que funciona de manera continua ante la entrada en operación en octubre, apunta a una banca más formal y accesible tanto en zonas urbanas como rurales.

Antes de la llegada de Bre-B, las transferencias virtuales entre diferentes entidades bancarias implicaban comisiones y tiempos de espera prolongados, sobre todo, durante fines de semana. De acuerdo con el banco central, Bre-B supuso un cambio fundamental al ofrecer pagos inmediatos, operaciones interoperables y disponibilidad 24/7, lo que redujo fricciones y costos en las transacciones.

Se espera que, además de reducir el uso del efectivo, la plataforma incentive el uso de canales digitales en una población colombiana que, aunque registra alta bancarización, utiliza poco estos servicios.

El efectivo podría dejar de
El efectivo podría dejar de usarse en gran parte con la aplicación de Bre-B en Colombia - crédito Canva

La acogida de Bre-B ha sido rápida, pero varía notablemente entre bancos. Davivienda suma 17 millones de llaves registradas, por lo que se sitúa entre los líderes del sistema. Banco de Bogotá acumula 4,6 millones, mientras que otros participantes presentan cifras más discretas:

  • Banco Agrario: 127.199 llaves.
  • Banco de Occidente: 320.297.
  • Banco Mundo Mujer: 34.087.
  • Banco Contactar: 68.000.
  • Banco Popular: 900.000.

Por supuesto, dicha diversidad permite dimensionar tanto el potencial de la herramienta como los desafíos concretos para cada institución.

Bre-B: beneficios inmediatos y nuevos hábitos de pago

Entre los principales aportes de Bre-B figura la eliminación de comisiones y la inmediatez en las operaciones. La vicepresidenta de Negocios de Personas, Pymes y Empresas en Bancolombia, Luz María Velásquez, dijo a La República que la interoperabilidad, antes abordada con herramientas parciales, hoy es una “herramienta cercana, fácil y segura” que agiliza las transferencias sin desplazamientos ni esperas.

Davivienda atribuye al sistema la agilización de pagos y transferencias inmediatas, alineadas con lo que buscan sus clientes. Para Banco de Bogotá, Bre-B es una palanca para competitividad y confianza en las transacciones empresariales.

La llegada de Bre-B facilitó
La llegada de Bre-B facilitó las transferencias bancarias entre millones de colombianos - crédito Nequi

La característica servicio 24/7 es clave en la transformación, según Banco Popular, que define a Bre-B como una propuesta basada en simplicidad, rapidez y seguridad. El presidente de AV Villas, Gerardo Hernández, dijo al medio que considera que el sistema logró transferencias o pagos sin costo a cualquier banco o billetera digital, lo que permite una interoperabilidad genuina para los clientes.

Marlon Quintero, de Banco Caja Social, destacó la rapidez y confianza para los usuarios, mientras que Banco Mundo Mujer señala ventajas claras para microcomercios y pequeños ahorradores, ya que se eliminan los cobros de datáfonos y se facilita el ahorro y los depósitos.

Inclusión financiera y formalización económica

El impacto de Bre-B en la inclusión financiera es señalado por varias entidades. La gerente de producto en Itaú Colombia, Angélica Guarín Barajas, afirmó a La República que el sistema facilita el acceso al sistema financiero formal para más personas. Banco Popular subrayó que la gratuidad de las operaciones elimina barreras históricas para los sectores menos bancarizados. Por su parte, Banco Mundo Mujer considera Bre-B clave para fortalecer la bancarización y el ahorro en el sector de microfinanzas.

John F. Linares de Banco Contactar indicó que el principal cambio observado es la disminución progresiva del uso de efectivo, lo que favorece la economía formal.

El Banco de la República
El Banco de la República es el principal responsable de Bre-B - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Infraestructura tecnológica, coordinación y conectividad

A pesar de los avances logrados, quedan retos importantes ligados a la infraestructura digital y la coordinación entre entidades. Linares, de Banco Contactar, enfatizó en que el sistema aún requiere estabilización de procesos y compensación entre distintos nodos para evitar interrupciones. BBVA Colombia advierte que la inestabilidad de algunos actores del sistema puede afectar la reputación de Bre-B si la entidad destino presenta fallas.

Para Banco Mundo Mujer, la comunicación efectiva ante cualquier interferencia operativa es esencial para evitar percepciones negativas entre usuarios y participantes.

La conectividad representa otro desafío. Banco Caja Social observa que en algunas regiones rurales la limitada cobertura de internet restringe la experiencia, preocupación compartida por Banco Agrario, que sostiene que la dependencia de redes estables sigue sin resolverse en algunas zonas.

Desafíos sociales: educación digital, transición y seguridad

La masificación de Bre-B enfrenta desafíos sociales, en especial, en educación digital. Tanto Gerardo Silva, de Banco de Occidente, como Hernando Chica Zuccardi, de Banco Agrario, coinciden en que existe desconocimiento sobre el sistema en partes de la población, lo que obliga a desarrollar campañas formativas constantes. A esto se suman inquietudes sobre ciberseguridad: Bbva Colombia reporta intentos de fraude con enlaces engañosos y remarca la importancia de la actualización continua de las medidas de prevención ante estos riesgos, una inquietud compartida por el Banco Agrario.

El proceso de adopción tecnológica es más lento en zonas rurales por la brecha digital persistente. Según Banco Caja Social, el interés inicial por Bre-B es bajo ante el desconocimiento de su funcionamiento. Además, Banco Popular identifica a los usuarios mayores de cincuenta años como el grupo con mayor resistencia al cambio, lo que ha llevado a la implementación de acompañamientos personalizados para inscribir llaves y facilitar la transición.

