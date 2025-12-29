Por la reapertura de la estación de Transmilenio de la calle 26 Enrique Peñalosa lanzó “vainazo” a Claudia López y Gustavo Petro

Las críticas de Enrique Peñalosa hacia las políticas urbanísticas de Claudia López y Gustavo Petro generaron un intenso debate sobre el desarrollo urbano - crédito Colprensa - Presidencia

La estación Calle 26 de Transmilenio, situada en la troncal Caracas Centro, comenzó a funcionar el sábado 27 de diciembre tras un periodo de construcción que se extendió por 19 meses como parte del desarrollo de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

En esta etapa inicial, se abrió el acceso por el costado norte, correspondiente al vagón 2, en la calle 28.

La reactivación de la estación generó reacciones en el ámbito político. El exalcalde de Bogotá utilizó el evento para cuestionar públicamente a Gustavo Petro y Claudia López, ambos exalcaldes de la ciudad, marcando así un nuevo episodio en la discusión sobre el desarrollo del sistema de transporte en la capital.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, resaltó la continuidad de las obras del Metro durante la reapertura de la estación Calle 26 de Transmilenio.

En su mensaje subrayó que el proyecto, impulsado durante su administración, logró mantenerse a pesar de las diferencias políticas y “los intentos” de detenerlo por parte de Gustavo Petro y Claudia López.

“El Metro que contratamos y que no pudieron parar ni Petro ni Claudia López, sigue avanzando. Así trabajaremos por Colombia”, afirmó Enrique Peñalosa en su cuenta de la red social X.

Peñalosa ha sido un crítico frecuente de las gestiones de Claudia López y Gustavo Petro al frente de la Alcaldía de Bogotá.

En particular, ha señalado en varias ocasiones que Claudia López, antes de asumir el cargo, manifestó su desacuerdo con el diseño elevado del Metro, aunque durante su mandato optó por mantener el desarrollo de la obra.

Con Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, Enrique Peñalosa ha sostenido múltiples desacuerdos públicos en torno al proyecto del Metro y otros asuntos clave para el desarrollo de Bogotá.

Los debates entre ambos han reflejado diferencias profundas en la visión sobre el futuro urbano y el modelo de movilidad para la capital.