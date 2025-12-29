Petro anunció que revelará este martes cuál será el salario mínimo para el 2026: esta es la hora de la alocución

- crédito Andrea Puentes/Presidencia

En la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dará a conocer el aumento oficial del salario mínimo que regirá en 2026 para los trabajadores en Colombia.

El anuncio fue confirmado por el Ministerio del Trabajo en la red social X, en la que se observa al mandatario nacional en compañía de su hija Antonella Petro y el jefe de la cartera, Antonio Sanguino.

“Esta noche, en alocución presidencial, el Presidente Gustavo Petro dará a conocer a los colombianos y colombianas el #SalarioVital para 2026. Conéctate a las 7:00 p.m. a través de todos los canales y por las redes sociales de la Presidencia”, expresó la cuenta oficial del ministerio en la plataforma digital.

El presidente Gustavo Petro dará a conocer el monto salarial para los trabajadores fijado para el 2026 en una alocución presidencial - crédito Ministerio del Trabajo/X

A su vez, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino indicó que el monto que revelará el presidente Petro será “una apuesta por la dignidad del trabajo y el bienestar de quienes sostienen a Colombia”

Según información revelada por la periodista colombiana Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio, el mandatario revelará el monto oficial en una alocución que fue grabada en Cartagena, teniendo en cuenta que el jefe de Estado había realizado actividades de Navidad en esa capital colombiana, y que la transmisión será emitido por los canales oficiales de la Presidencia, así como de televisión pública y privada.

- crédito @AntonioSanguino/X

Frente al monto oficial, pese a que la cifra oficial aún no se conoce, en redes sociales se conoció un documento en la que el monto fijado será de $1.750.905, correspondiente al 23% de la cifra fijada para el 2025, que fue de $1.423.500, respectivamente.

Según el documento, publicado por periodistas como Norbey Quevedo, sostiene que la medida “se adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”.

El salario mínimo de 2026 se acercaría al $1.800.000 - crédito Redes Sociales

Además, resalta que la legislación no prevé cerrar de inmediato la brecha entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado, sino avanzar gradualmente hacia la convergencia durante los próximos años.

Según la filtración, el ajuste entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y responde a una lógica progresiva que considera el contexto económico y busca evitar alteraciones drásticas en la estructura salarial existente.

Salario mínimo vital

Durante el mes de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo incorporará el concepto de salario mínimo vital, alineado con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Política, luego de que fracasara la Mesa de Concertación entre empresarios y sindicatos.

“Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual. Y eso va en el decreto, salario vital por primera vez en Colombia (...) El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas que hemos discutido”, expresó el mandatario.

Gustavo Petro anunció el salario mínimo se decretará bajo el concepto de salario mínimo vital - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

El alcance del salario mínimo vital está sustentado en el Convenio 131 de la OIT, según el cual, el salario debe permitir una vida digna a los trabajadores y sus familias, considerando el contexto económico y social del país y resguardando a los empleados de ingresos excesivamente bajos. La OIT recomienda que al definir el monto se analicen variables como el costo de vida, el nivel general de salarios, la productividad y las necesidades del núcleo familiar.

Por su parte, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 53 el carácter vital y móvil del salario mínimo, con la obligación de garantizar una remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la igualdad de oportunidades y la estabilidad en el empleo.

El ministro Antonio Sanguino destaca el ambiente de diálogo respetuoso y la disposición de las partes para lograr un consenso salarial - crédito Colprensa

Entre tanto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, subrayó que, para la fijación del salario vital, se tendrán en cuenta variables macroeconómicas como la inflación, la productividad, el desempeño económico y el aporte de la fuerza laboral al producto interno bruto.

“El cálculo que ellos hacen es, digamos, establecer cuál es el mínimo de ingreso vital para esa familia y eso cómo se representa en salarios, en este caso, en 1.5 salarios por familia”, explicó Sanguino a Caracol Radio.

En cuanto al impacto fiscal para los empleados públicos, Sanguino aclaró que el ajuste al salario mínimo no modificará el gasto estatal en sueldos, ya que existe un acuerdo de incremento previamente definido.