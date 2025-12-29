Petro acusó a la Fiscalía General de la Nación de torpedear la extradición de temido cabecilla del ELN desde España: “No se ha movido”

El presidente Gustavo Petro presionó en las redes sociales a la Fiscalía para que agilice el pedido de extradición por alias Mono Gerly - crédito AFP/Juan Diego Cano/Presidencia

Con un extenso mensaje en X, el presidente de la República, Gustavo Petro, acusó de manera pública a la Fiscalía General de la Nación, cuya titular es Luz Adriana Camargo, de obstaculizar la extradición de uno de los presuntos cabecillas financieros más importantes del país: alias Mono Gerly, miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que era buscado por lo que serían sus actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

“Extrañamente, la fiscalía de Colombia no se ha movido para pedir en extradición a alias ‘Mono Gerley’ (sic) detenido en España. Es el principal lavador de activos del traqueteo del ELN. Es el capo”, declaró Petro en sus redes sociales, en un mensaje que iba con destino a Camargo; con la que ha enfatizado sus profundas diferencias, pese a que fue él el que la ternó ante la Corte Suprema de Justicia para ser elegida como la sucesora de Francisco Barbosa Delgado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro arremetió contra la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, por cuenta del caso de "Mono Gerly" - crédito @petrogustavo/X

La referencia del presidente a la inacción del organismo judicial tiene como precedente, según Petro, la frustración por no haber podido traer a territorio nacional a Diego Marín Buitrago, “Papá Pitufo”, que quedó en libertad en Portugal gracias a un habeas corpus resuelto a su favor; y pese a la urgencia de las autoridades para lograr su retorno al país. Ese caso fue citado por el primer mandatario en su andanada contra una entidad que se convirtió en blanco de sus críticas.

“Está pasando lo del ‘Pitufo’ después que el fiscal Marín, el bueno, lo investigó con todo. La fiscal general cambió a una fiscal del caso, que no fue capaz ni de imputarle cargos serios y por eso está libre en Portugal, el mayor contrabandista del país”, criticó el jefe de Estado, que señaló una secuencia de decisiones judiciales que, de acuerdo con su visión del tema, terminaron con la liberación de uno de los delincuentes de mayor perfil de Colombia.

Luz Adriana Camargo recibió, una vez más, los ataques del presidente Gustavo Petro por su gestión al frente de la Fiscalía General - crédito Colprensa

La arremetida de Gustavo Petro contra la Fiscalía, lo que confirmaría fractura con Luz Adriana Camargo

El mandatario hizo hincapié en lo que denominó una manipulación de procesos y evidencias por parte de la Fiscalía. “En fracaso del caso ‘Pitufo’ al que denuncié públicamente, es que la nueva fiscal buscó con la prensa procesar al gobierno y a mí, que lo había denunciado, con una investigación que abrió solo con hechos después del 2023, la policía judicial le ayudó en eso”, aseguró Petro en su publicación, que insinuó investigaciones con enfoque político.

En otro tramo de su publicación, que no pasó desapercibida en las plataformas digitales, el presidente cuestionó las prioridades del ente investigador. “Yo no llevé a la fiscal general para esas cosas, otra de mis ingenuidades es; en vez de llamadas a (Abelardo) De la Espriella, debería investigar lo peor de la criminalidad”, afirmó el gobernante, que reforzó la idea de que la Fiscalía debería concentrar sus esfuerzos en acciones estructurales contra la delincuencia organizada.

El efe de Estado también denunció detenciones de miembros de su gabinete y de su círculo familiar: específicamente se refirió al caso de su hijo, Nicolás Petro Burgos, y de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; para él, estos procedimientos fueron exagerados y tenían una finalidad política. “Por eso antes de Navidad cogieron dos ministros presos sin robarse un peso y hasta se querían llevar preso a mi hijo, a ver si así, ganaba de la Espriella la presidencia”.

Alias Mono Gerly fue detenido en Madrid, el 3 de diciembre de 2025 - crédito Ministerio del Interior de España

A propósito del caso de alias Mono Gerly, cuya identidad corresponde a Gerly Sánchez Villamizar, el presidente demandó acciones inmediatas y alertó sobre posibles lecturas malintencionadas de la situación. “Extrañamente, ahora, no piden la extradición del capo del ELN, ¿será para decir que yo soy su aliado? Yo no soy aliado de ellos que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia”, sostuvo el gobernante en su post, una crítica velada a sus opositores.

Al describir el accionar del ELN, Petro fue enfático. “La matanza del ELN en el Catatumbo resultó ser el doble que la de Mancuso sobre la Gabarra. Todo por codicia”, dijo el mandatario, que pese a reconocer intentos de diálogo y reinserción, reiteró que no habrá respaldo institucional mientras continúe la violencia. “Se le invita a hacer paz (...), pero no daremos la mano si insisten en matar campesinos organizados que les resisten porque sí quieren sustituir cultivos”.

En ese contexto, Petro se dirigió de forma directa a la jefa del ente acusador. “Señora fiscal general de la nación, pida por Colombia en extradición al ‘Mono Gerley’ (sic) de España”. Este sujeto, Sánchez Villamizar, permanece recluido en la prisión de Soto del Real en Madrid, desde el 3 de diciembre, mientras la tramitación de la extradición está a cargo de Interpol; no obstante, no han trascendido detalles sobre cómo sería el proceso de entrega a la justicia colombiana.