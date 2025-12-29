Mujer murió dentro de un centro comercial en Bogotá: se investiga el caso

Se confirmó la muerte de una mujer dentro del establecimiento comercial - crédito ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Una emergencia en Bogotá se presentó en la mañana del lunes 29 de diciembre, cuando las autoridades confirmaron la muerte de una mujer en el interior del centro comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudieron al establecimiento para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las indagaciones que permitan esclarecer las circunstancias y motivos del fallecimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Según datos preliminares, la mujer de aproximadamente 65 años de edad, podría haberse quitado la vida en el lugar, aunque las autoridades aún investigan esta hipótesis.

Por el momento se desconoce su identidad, pues la información oficial reveló que no portaba documentos de identificación.

Noticia en desarrollo...