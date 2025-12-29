Colombia

Mujer murió dentro de un centro comercial en Bogotá: se investiga el caso

Las autoridades de la capital del país confirmaron el fallecimiento de una mujer en el centro comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad

Guardar
Se confirmó la muerte de
Se confirmó la muerte de una mujer dentro del establecimiento comercial - crédito ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Una emergencia en Bogotá se presentó en la mañana del lunes 29 de diciembre, cuando las autoridades confirmaron la muerte de una mujer en el interior del centro comercial Santa Fe, en el norte de la ciudad.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación acudieron al establecimiento para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las indagaciones que permitan esclarecer las circunstancias y motivos del fallecimiento.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Según datos preliminares, la mujer de aproximadamente 65 años de edad, podría haberse quitado la vida en el lugar, aunque las autoridades aún investigan esta hipótesis.

Por el momento se desconoce su identidad, pues la información oficial reveló que no portaba documentos de identificación.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Muerte mujer centro comercial Santa FeMuerte mujer BogotáCTI FiscalíaCentro comercial Santa FePolicía BogotáBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Alimentación, educación y salud, lo que podría pagar un trabajador con el salario mínimo de 2026 que decretaría Gustavo Petro

La nueva fórmula de ingreso redefinirá derechos familiares, cubrirá necesidades básicas y transformará el acceso a bienes esenciales para los hogares del país

Alimentación, educación y salud, lo

Salud Colsubsidio afirmó que a partir del 1 de enero dejarán de entregar medicamentos para afiliados Nueva EPS y Juan Manuel Galán contestó: “Por qué no se garantiza algo tan básico”

El precandidato cuestionó la falta de planificación del Gobierno frente a la entrega de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS y advirtió sobre el riesgo que enfrentan miles de pacientes

Salud Colsubsidio afirmó que a

Dorado Mañana, resultados último sorteo 29 de diciembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana, resultados último sorteo

Cerca de 1.000 millones cuesta el arriendo de la embajada en Arabia Saudita, denuncian desde el Centro Democrático: “Mientras deja sin pago a la Defensoría”

La polémica por el nuevo gasto diplomático resuena en un país donde entidades clave enfrentan restricciones para mantener personal y servicios, además de la declaratoria de Emergencia Económica

Cerca de 1.000 millones cuesta

Ministros de Petro no irán a debate de control político a la emergencia económica y senador citante reaccionó: “La cobardía del Gobierno”

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, aseguró que no permitirá que los ministros del Gobierno Petro no asistan al debate de conotrol político

Ministros de Petro no irán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Reconocido presentador de ‘La red’

Reconocido presentador de ‘La red’ habría sido despedido del programa de entretenimiento: esto es lo que se sabe

Juanse Laverde respondió a las críticas por su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Soy famoso por mi trabajo”

Camilo Trujillo aclaró noticia sobre el embarazo de su novia: “No sabía que era el día de los inocentes”

Tania Valencia reapareció en redes: reveló que su pequeño hijo tuvo un delicado problema de salud

‘Beba’, la polémica ex participante del ‘Desafío XX’, es la nueva participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores de los equipos del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El beisbolista colombiano de las Grandes Ligas Gio Urshela denunció que se metieron a su casa en Barranquilla: robaron joyas y objetos de valor

Miguel Borja llegó a México para firmar con el Cruz Azul: así fue la bienvenida al delantero

Dimayor confirmó fecha y hora del primer título del 2026: así se jugará la Superliga entre Junior y Santa Fe

En 2025 las barras bravas se tomaron los estadios de Colombia: estos fueron algunos de los disturbios protagonizados por los hinchas