Luis Díaz tendrá estatua en el pueblo que lo vio nacer, símbolo de disciplina y responsabilidad

Durante la jornada del 29 de diciembre de 2025 se confirmó la construcción de una estatua en honor al icónico jugador Luis Díaz en su tierra natal: Barrancas, ubicado en La Guajira, según lo previsto por la Administración local y la empresa Cerrejón, que se encargarán del proyecto que tiene prevista su entrega en el primer semestre de 2026.

El objetivo, de acuerdo con lo afirmado por las autoridades locales, es levantar un símbolo de disciplina y responsabilidad que sirva de motor para la infancia y juventud interesada en el deporte en el municipio, al tener este referente que se ha ganado un lugar especial a nivel internacional.

El alcalde Vicente Berardinelli confirmó que el homenaje ya fue comunicado a Luis Díaz y que esperan su presencia durante la inauguración de la estatua: “Queremos que Barrancas se convierta en el referente departamental de todos los escenarios deportivos. Hoy nuestra gloria tendrá ese gran monumento en el primer semestre del próximo año”, indicó Berardinelli.

El mandatario también detalló la ubicación: “La estatua será ubicada frente a la casa de los abuelos, al lado de la cancha donde Lucho Díaz comenzó a jugar cuando niño, en el barrio El Lleras”, demostrando así que con disciplina y mucho esfuerzo se puede lograr salir adelante.

Desde el municipio describieron el impacto de Luis Díaz en el mundo deportivo como oportunidad para transformar las vidas de los niños de la región, puesto que lo pueden ver como un ejemplo para avanzar en sus sueños.

Cabe mencionar que el futbolista actualmente se encuentra jugando en el Bayern Múnich; sin embargo, su éxito no lo alejó de su tierra, pues mantuvo el vínculo con Barrancas impulsando iniciativas como la Fundación Luis Díaz Sembrando Esperanza, orientada a crear espacios deportivos que favorecen la formación de nuevas generaciones.

Berardinelli destacó la influencia directa de Díaz en la identidad local al señalar: “Lucho Díaz es un referente para los niños y jóvenes de su municipio, un jugador que se destaca por su talento que aprovecha y que lo ha llevado a conquistar la gloria en el deporte”.

El sentido de pertenencia que generó Díaz resultó visible en la reacción comunitaria, teniendo en cuenta que un habitante de Barrancas aseguró lo siguiente: “Estamos muy felices y orgullosos de que Luchito nos visite, venga a su pueblo, a su tierra que lo vio nacer, porque aquí empezó todo en esa cancha de arena. Queremos que siga viniendo y que siga compartiendo con nuestros hijos, él los inspira mucho a creer en el fútbol y que los sueños sí se pueden cumplir”, dijo el ciudadano, citado por la emisora La FM.

Cabe mencionar que el deportista hizo presencia en la región durante las recientes celebraciones de Navidad, periodo en el que Luis Díaz compartió con su familia en Barrancas, además de convivir con antiguos compañeros y entregar obsequios a los niños, reforzando el vínculo emocional y deportivo con su lugar de origen.

Y es que el jugador no solo pasó por allí para dar alegría a los niños, sino que aprovechó para consumir los platos típicos de la zona, demostrando el orgullo que aún siente por sus raíces.

Luis Díaz espera su tercer hijo junto a Geraldine Ponce

El famoso jugador dio a conocer la noticia del embarazo de su esposa el 21 de diciembre tras su regreso al equipo alemán y, minutos después, Geraldine utilizó su cuenta de Instagram para confirmarlo con el siguiente mensaje: “Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”.