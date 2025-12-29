Colombia

El proceso de extradición de Zulma Guzmán queda suspendido tras informe médico británico

La Fiscalía colombiana recibió una notificación de las autoridades británicas en la que se detalla el estado de salud de la empresaria investigada por la muerte de dos menores en Bogotá

Un documento remitido por funcionarios del Reino Unido advierte sobre la condición médica crítica de la principal sospechosa por el deceso de dos niñas debido al consumo de golosinas con veneno en la capital

La Fiscalía General de la Nación el 29 de diciembre informó que las autoridades británicas enviaron un oficio oficial a Colombia en el que notifican que Zulma Guzmán Castro, vinculada a la investigación por la muerte de dos menores que ingirieron talio, atraviesa un grave cuadro médico, lo que ha generado la suspensión temporal de su proceso de extradición.

En relación a Guzmán Castro, identificada como empresaria nacional y principal sospechosa en el fallecimiento de dos niñas en la capital tras consumir dulces contaminados, se conoció que fue hallada en el río Támesis, en Londres, después de haber evitado comparecer ante la justicia colombiana durante varios meses.

Deicy Jaramillo, delegada de la Fiscalía para asuntos de seguridad territorial, ofreció información a los medios sobre la situación actual del caso. Indicó que las diligencias permanecen suspendidas debido a que Zulma Guzmán permanece hospitalizada en una institución médica del Reino Unido, afectada por complicaciones en su salud.

La Fiscalía informó que las diligencias permanecen suspendidas debido a que Zulma Guzmán permanece hospitalizada en una institución médica del Reino Unido, afectada por complicaciones en su salud

Al respecto comentó lo siguiente: “Ella ya fue incluida en circular roja. Recuerden que está en un hospital porque tiene problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que dure su permanencia en el hospital por un periodo determinado. Nosotros ya mandamos todas las diligencias a través del Ministerio y estamos esperando la contestación del Reino Unido”.

Por este motivo, las instituciones del Reino Unido mantienen medidas de resguardo sobre la paciente durante su estancia en el hospital, lo que implica la suspensión provisional de cualquier gestión relacionada con su extradición.

Jaramillo señaló que, a pesar de los obstáculos presentes, las investigaciones continúan en territorio colombiano con actividades de la policía judicial y procedimientos ante los jueces responsables de las garantías.

Jaramillo señaló que, a pesar de los obstáculos presentes, las investigaciones continúan en territorio colombiano con actividades de la policía judicial y procedimientos ante los jueces responsables de las garantías

En el Reino Unido, el trámite de extradición establece dos posibilidades tras la evaluación médica de la persona solicitada. La primera opción es que acepte ser extraditada de manera voluntaria; la segunda, que rechace el traslado.

Si esto ocurre, corresponde a un tribunal británico determinar si procede la entrega, teniendo en cuenta posibles amenazas a sus derechos fundamentales. Aunque existe la posibilidad de apelar la decisión, dicha apelación no paraliza necesariamente el proceso y, en determinadas circunstancias, la extradición podría ejecutarse mientras la impugnación sigue su curso.

El 16 de diciembre, equipos de emergencia londinenses localizaron a Guzmán Castro en el río Támesis, en circunstancias que sugieren un posible intento de suicidio.

Las autoridades colombianas han logrado establecer la ubicación exacta del hospital universitario en el sur de Londres donde permanece internada la empresaria. Información publicada por El Tiempo indica que la clínica está situada a unos 20 minutos del lugar del rescate, motivo por el cual su detención fue realizada bajo las disposiciones de la Ley de Salud Mental vigente en el Reino Unido.

La Fiscalía de Colombia acusa a Guzmán Castro de remitir mediante un servicio de envíos un dulce de frambuesas bañadas en chocolate que contenía talio, un elemento químico sin color ni olor y extremadamente tóxico aun en pequeñas cantidades.

El 3 de abril, cerca de las siete de la noche, un envío arribó a un exclusivo apartamento situado en el norte de Bogotá, residencia del padre de una de las víctimas.

La empresaria Zulma Guzmán habría
La empresaria Zulma Guzmán habría tenido una "relación clandestina" con el padre de una de las menores que murieron

Según los datos recopilados en la investigación, las menores, al volver de la escuela, inicialmente no aceptaron el paquete porque no esperaban recibir nada ese día. Más tarde, decidieron probar el postre que venía en el envío.

Poco después de ingerirlo, ambas sufrieron una crisis de salud y fueron llevadas de inmediato a la Fundación Santa Fe, donde permanecieron hospitalizadas hasta su fallecimiento, cuatro días después, a pesar de la atención médica recibida.

