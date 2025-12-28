La exfiscal Angélica Monsalve criticó a los que siguen a Abelardo de La Espriella: “Se parecen mucho a los que defendían a Hugo Chávez”

En mensajes recientes, la exfiscal cuestiona las motivaciones del candidato y expresa preocupación frente a posibles consecuencias para la nación si se consolida su proyecto presidencial - crédito Angélica Monsalve/X y Campaña De La Espriella/Colprensa

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales, distintas figuras del ámbito político expresan opiniones y, en ocasiones, formulan críticas hacia algunos de los aspirantes a ocupar la presidencia de la República. Este escenario refleja un clima de debate público en el que se analizan propuestas, trayectorias y posturas de quienes buscan liderar el país.

En ese contexto, la candidata al Senado y exfiscal Angélica Monsalve utilizó su cuenta de X para cuestionar a quienes respaldan al aspirante presidencial Abelardo de La Espriella. Monsalve afirmó: “Se parecen mucho a los que defendían a Hugo Chávez”, marcando distancia y lanzando una crítica directa hacia los seguidores del abogado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La candidata al Senado y exfiscal Angélica Monsalve publicó en su cuenta de X una serie de señalamientos contra quienes respaldan la candidatura presidencial de Abelardo de La Espriella. Según Monsalve, existe una similitud entre estos seguidores y quienes en el pasado apoyaron a Hugo Chávez en Venezuela.

La exfiscal calificó a De La Espriella como un “impostor” y un “abogado sin escrúpulos”, y lo acusó presuntamente de haber defendido causas cuestionables, incluyendo la representación de figuras asociadas con el gobierno de Nicolás Maduro y Alex Saab, a quienes responsabilizó de la crisis venezolana.

“Quienes defienden a @DELAESPRIELLAE en Colombia, son iguales o se parecen mucho a los que defendían a Hugo Chávez en Venezuela, lo están haciendo ver como un mesías que va a salvar a los pobres. Cuando se sabe que es un impostor, un farsante. Un abogado sin escrúpulos que hizo billete defendiendo malas causas, incluso tildado de ser defensor del dictador Maduro y de Alex Saab, los mismos que tienen a Venezuela en la más profunda pobreza y sumido en el terror y la arbitrariedad”, escribió la candidata a ocupar una curul en el siguiente periodo del Congreso de la República por medio de un mensaje en su cuenta de X.

Angélica Monsalve lanzó duras críticas en contra de las personas que defienden al candidato Abelardo De La Espriella - crédito @alazamo123

Monsalve finalizó su mensaje advirtiendo sobre las posibles consecuencias para Colombia si no se rechaza la candidatura de De la Espriella. De acuerdo con la exfiscal, el país podría enfrentar escenarios similares a los vividos en Venezuela si no se toma distancia del aspirante presidencial.

Además, utilizó calificativos contundentes para cuestionar las intenciones de De la Espriella y lo vinculó, presuntamente, con hechos perjudiciales para la nación.

Monsalve finalizó su mensaje advirtiendo sobre las posibles consecuencias para Colombia si no se rechaza la candidatura de De La Espriella - crédito @alazamo123/X

“Eso mismo es lo que le espera a nuestro país, si no reflexionamos para expulsar a este payaso de su aspiración, que lejos está de hacer algo grande por el país. Cualquiera, será mejor que esa hiena, que quiere devorarse a Colombia, así como se comieron a DMG y al vecino país”, concluyó la exfiscal.

El comentario de Angélica Monsalve no pasó desapercibido y generó reacciones en la red social. El usuario @EDUARDOCASMED respondió de forma directa a las críticas, señalando que Abelardo de La Espriella lidera las encuestas y cuestionando la postura de Monsalve, a quien acusó de respaldar a un grupo con antecedentes de corrupción.

Angélica Monsalve contestó a usuario que criticó su mensaje - crédito @alazamo123

“Lo más amargo para ti es que ADLE va arriba en las encuestas. Paradójico que la tinterilla destile tantas falacias cuando está apoyando y va con el Grupo más corrupto y delictivo de la historia del país … el chiste se cuenta solo”, contestó el internauta a la publicación de la exfiscal.

Angélica Monsalve no dejó sin respuesta el comentario y replicó al usuario, retomando la comparación con los seguidores de Hugo Chávez.

Monsalve insistió en el paralelismo entre quienes apoyan a De La Espriella y los defensores del expresidente venezolano, mencionando, según ella, las difíciles condiciones en las que se encuentran muchos de ellos actualmente.

“Eduardo, me recuerdas tanto a los chavistas que defendían a Chávez, y que hoy, están pobres, pidiendo en la calle y arrepentidos”, escribió la candidata al Senado en su respuesta al usuario de X.