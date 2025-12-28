Colombia

Hombre de 56 años fue capturado por abuso sexual contra tres niñas en Kennedy: así fue operativo

El acusado, abuelastro de las víctimas, fue presentado ante las autoridades judiciales tras intentar ofrecer dinero para ocultar el caso

Guardar
El acusado de abusar sexualmente
El acusado de abusar sexualmente de tres niñas en Bogotá fue identificado como presunto agresor desde 2021 según la investigación - crédito Policía

La captura en el sur de Bogotá de un hombre de 56 años acusado de abuso sexual contra tres menores conmocionó a la comunidad en la localidad de Kennedy.

El detenido, identificado como abuelastro de las víctimas, enfrentará cargos tras ser vinculado a agresiones sexuales cometidas de manera reiterada contra tres niñas de 5, 6 y 8 años desde el año 2021, siendo el evento más reciente registrado en noviembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Así lo explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy: “La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logra la captura por orden judicial de un hombre de 56 años de edad en la localidad de Kennedy, por los delitos de abuso sexual y acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.

La indagación se inició cuando docentes de la institución educativa a la que asisten las menores notaron conductas atípicas y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió la activación del código blanco, protocolo diseñado para la protección de la niñez.

La Policía Nacional informó que el acusado intentó sobornar con 20 millones de pesos a la madre de las menores para evitar la denuncia - crédito Policía de Bogotá

A partir de este momento, la Seccional de Investigación Criminal recopiló elementos probatorios que permitieron esclarecer la frecuencia y gravedad de los hechos. “La conducta fue detectada por la institución educativa, donde los docentes identificaron comportamientos inusuales en los menores y dieron aviso a las autoridades, que de manera inmediata activaron el código blanco“, agregó el oficial.

Los investigadores establecieron que el capturado intentó frenar el proceso judicial ofreciendo 20 millones de pesos a la madre de las niñas para que no denunciara los hechos. Esta maniobra fue documentada como parte de las acciones para obstaculizar la justicia.

El teniente coronel Juan Montilla afirmó también que “dentro del proceso de investigación se estableció que el capturado ofreció la suma de veinte millones de pesos a la madre con el fin de no ser denunciado“.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, un juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La institución educativa alertó a las autoridades tras detectar comportamientos inusuales en las víctimas de abuso sexual - crédito Policía de Bogotá

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reafirmó su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, y su trabajo constante en la prevención y judicialización de delitos que afectan a la comunidad.

Abuso sexual en Bogotá

El informe mensual de la Bancada del Partido Mira en el Concejo de Bogotá, divulgado en el contexto del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, reveló que la capital enfrenta un aumento sostenido en la detección de violencia y explotación sexual infantil.

Al consolidar los datos oficiales entre enero y septiembre de 2025, el análisis evidenció que el promedio de reportes diarios de presunta violencia sexual en el sistema distrital pasó de 27 a 39 casos diarios hacia el cierre de septiembre, según detalló el concejal Samir Bedoya Piraquive.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el Sistema Distrital de Alertas registró 10.856 reportes de presunta violencia sexual contra menores, mientras que Medicina Legal atendió 2.002 exámenes médicos por sospechas de delitos sexuales, lo que equivale a un promedio de 7 casos diarios.

Por su parte, la Policía Nacional reportó 1.808 delitos de violencia sexual (también 7 diarios) y 177 casos de explotación sexual comercial (un caso diario). Este cruce de información llevó al concejal Bedoya a señalar que “cada 30 minutos un niño, niña o adolescente fue reportado como posible víctima de violencia o explotación en Bogotá”.

Reportes de violencia sexual en
Reportes de violencia sexual en Bogotá aumentaron a 39 casos diarios - crédito Camila Díaz/Colprensa

Más allá del volumen de casos, el informe pone especial atención sobre el contexto en el que se producen estos delitos. El concejal Fabián Puentes advirtió que el incremento de reportes no refleja una mayor inseguridad en las instituciones, sino que estas han fortalecido su papel como detectores de un fenómeno que, en su mayoría, ocurre dentro del ámbito familiar.

“Es alarmante confirmar que en el 90,1% de los casos el agresor está en el círculo más cercano. En el 79,3% los agresores son el padre o la madre, y en el 10,6% el padrastro o la madrastra”, explicó Puentes, con base en los datos de las Comisarías de Familia y de Integración Social.

Temas Relacionados

Captura hombre 56 añosAbuelastro víctimasTres menores de edad BogotáLocalidad KennedyPolicía BogotáAgresión sexual BogotáBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Millonarios llegó a cuatro refuerzos para la temporada 2026, mientras clubes como Atlético Nacional, Junior e Independiente Santa Fe sigue sin anunciar nuevas caras

Mercado de fichajes - EN

A la cárcel falso tramitador bancario en Ibagué: ofrecía supuestas facilidades para el acceso a crédito

Héctor Javier Martínez convencía a las víctimas de la necesidad de aumentar su puntaje crediticio mediante la adquisición de bienes

A la cárcel falso tramitador

Presidente de la Corte Constitucional no descarta reforma a vacancia judicial tras ‘jugadita’ del Gobierno Petro con emergencia económica: “Si el Congreso puede, por qué nosotros no”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez enfatizó que, aunque no es el primer decreto que se expide durante ese periodo, cuestiona que la Rama Judicial no pueda participar en la discusión de la normativa emitida por el Gobierno de Gustavo Petro

Presidente de la Corte Constitucional

Salario mínimo de 2026: alertan que aumento será perjudicial para los trabajadores en medio de la emergencia económica

Los gremios empresariales advirtieron del riesgo de presionar los precios al alza, mientras el Gobierno Petro apuesta por incorporar estándares internacionales en la fijación del ingreso básico

Salario mínimo de 2026: alertan

Juan Fernando Cristo respondió a Armando Benedetti por financiación a Colfuturo: “Discusiones tan ‘chimbas’”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, recordó la financiación del programa de becas en el gobierno de Juan Manuel Santos, mencionado a Cristo y a Germán Vargas Lleras

Juan Fernando Cristo respondió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de un

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

ENTRETENIMIENTO

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta

Pirlo habría lanzado fuerte indirecta a Luisa Castro: “Mozeando conmigo y con marido”

Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

Manuela Gómez se despidió de su hija previo a su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Sebastián Yatra habló de los artistas que más lo inspiraron en su carrera musical: “Es una vida musical con propósito”

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy 28 de diciembre

Una supuesta deuda de Atlético Nacional con Marino Hinestroza entorpece la negociación con Boca Juniors: esto dijo el verdolaga

Las cinco mejores transferencias de futbolistas colombianos en el mercado de fichajes 2025

Mercado de fichajes: altas y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano el 27 de diciembre

Tres colombianos pelean por el premio al mejor refuerzo del fútbol brasileño en 2025: conozca quiénes son