Hombre de 56 años fue capturado por abuso sexual contra tres niñas en Kennedy: así fue operativo

El acusado de abusar sexualmente de tres niñas en Bogotá fue identificado como presunto agresor desde 2021 según la investigación - crédito Policía

La captura en el sur de Bogotá de un hombre de 56 años acusado de abuso sexual contra tres menores conmocionó a la comunidad en la localidad de Kennedy.

El detenido, identificado como abuelastro de las víctimas, enfrentará cargos tras ser vinculado a agresiones sexuales cometidas de manera reiterada contra tres niñas de 5, 6 y 8 años desde el año 2021, siendo el evento más reciente registrado en noviembre de 2025.

Así lo explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy: “La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, logra la captura por orden judicial de un hombre de 56 años de edad en la localidad de Kennedy, por los delitos de abuso sexual y acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.

La indagación se inició cuando docentes de la institución educativa a la que asisten las menores notaron conductas atípicas y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió la activación del código blanco, protocolo diseñado para la protección de la niñez.

La Policía Nacional informó que el acusado intentó sobornar con 20 millones de pesos a la madre de las menores para evitar la denuncia - crédito Policía de Bogotá

A partir de este momento, la Seccional de Investigación Criminal recopiló elementos probatorios que permitieron esclarecer la frecuencia y gravedad de los hechos. “La conducta fue detectada por la institución educativa, donde los docentes identificaron comportamientos inusuales en los menores y dieron aviso a las autoridades, que de manera inmediata activaron el código blanco“, agregó el oficial.

Los investigadores establecieron que el capturado intentó frenar el proceso judicial ofreciendo 20 millones de pesos a la madre de las niñas para que no denunciara los hechos. Esta maniobra fue documentada como parte de las acciones para obstaculizar la justicia.

El teniente coronel Juan Montilla afirmó también que “dentro del proceso de investigación se estableció que el capturado ofreció la suma de veinte millones de pesos a la madre con el fin de no ser denunciado“.

Tras la captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, un juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

La institución educativa alertó a las autoridades tras detectar comportamientos inusuales en las víctimas de abuso sexual - crédito Policía de Bogotá

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reafirmó su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, y su trabajo constante en la prevención y judicialización de delitos que afectan a la comunidad.

Abuso sexual en Bogotá

El informe mensual de la Bancada del Partido Mira en el Concejo de Bogotá, divulgado en el contexto del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, reveló que la capital enfrenta un aumento sostenido en la detección de violencia y explotación sexual infantil.

Al consolidar los datos oficiales entre enero y septiembre de 2025, el análisis evidenció que el promedio de reportes diarios de presunta violencia sexual en el sistema distrital pasó de 27 a 39 casos diarios hacia el cierre de septiembre, según detalló el concejal Samir Bedoya Piraquive.

Durante los primeros nueve meses de 2025, el Sistema Distrital de Alertas registró 10.856 reportes de presunta violencia sexual contra menores, mientras que Medicina Legal atendió 2.002 exámenes médicos por sospechas de delitos sexuales, lo que equivale a un promedio de 7 casos diarios.

Por su parte, la Policía Nacional reportó 1.808 delitos de violencia sexual (también 7 diarios) y 177 casos de explotación sexual comercial (un caso diario). Este cruce de información llevó al concejal Bedoya a señalar que “cada 30 minutos un niño, niña o adolescente fue reportado como posible víctima de violencia o explotación en Bogotá”.

Reportes de violencia sexual en Bogotá aumentaron a 39 casos diarios - crédito Camila Díaz/Colprensa

Más allá del volumen de casos, el informe pone especial atención sobre el contexto en el que se producen estos delitos. El concejal Fabián Puentes advirtió que el incremento de reportes no refleja una mayor inseguridad en las instituciones, sino que estas han fortalecido su papel como detectores de un fenómeno que, en su mayoría, ocurre dentro del ámbito familiar.

“Es alarmante confirmar que en el 90,1% de los casos el agresor está en el círculo más cercano. En el 79,3% los agresores son el padre o la madre, y en el 10,6% el padrastro o la madrastra”, explicó Puentes, con base en los datos de las Comisarías de Familia y de Integración Social.