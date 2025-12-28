Francia Márquez expresó su dolor tras el naufragio en Timbiquí, Cauca, en el que murieron dos menores: “Acompaño su duelo”

Una lancha que viajaba desde Buenaventura hacia Timbiquí naufragó en las aguas del Pacífico, cobrando la vida de cuatro personas, por lo que la vicepresidenta Francia Márquez expresó sus condolencias - crédito Vicepresidencia - redes sociales

La comunidad del litoral Pacífico vive momentos de dolor luego de la tragedia ocurrida el 27 de diciembre, cuando un naufragio en aguas de Timbiquí (Cauca), cobró la vida de cuatro personas, entre ellas dos menores. Tras la confirmación de las víctimas mortales, la vicepresidenta Francia Márquez, nacida en este mismo departamento, se pronunció con un mensaje cargado solidaridad.

El naufragio dejó una escena devastadora, registrada en videos que rápidamente se compartieron en redes sociales. Testigos de la tragedia narraron momentos de angustia y desesperación mientras la lancha se hundía. “¡Dios mío santo!”, se escuchaba entre los gritos de quienes presenciaron cómo la embarcación se iba al fondo del mar, mientras algunos pasajeros luchaban por mantenerse a flote.

A medida que avanzaban las horas, se confirmaron los primeros decesos, entre ellos los de una niña de apenas tres meses y una menor de seis años. Los cuerpos de los adultos fallecidos también fueron recuperados, mientras las autoridades continúan la búsqueda de los desaparecidos.

Una lancha que viajaba desde Buenaventura hacia Timbiquí naufragó tras impactar presuntamente con un tronco flotante en aguas del Pacífico caucano - crédito X

La vicepresidenta envió un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas de este naufragio

En su mensaje de condolencias, la vicepresidenta Francia Márquez, que tiene fuertes lazos con la región, se mostró afectada por el hecho, por lo que en su cuenta de X, escribió: “Expreso mis sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el trágico naufragio ocurrido en aguas del Pacífico, entre ellas dos menores de edad”.

La segunda mandataria de la nación aprovechó la ocasión para solidarizarse con las comunidades de la región, que enfrentan durante los últimos años no solo la violencia, sino las dificultades propias de su ubicación en el litoral Pacífico.

“En estos momentos de dolor, acompaño su duelo y el de los habitantes de Timbiquí y deseo que encuentren fortaleza y consuelo en el abrazo solidario de quienes comparten su pena”, concluyó la vicepresidenta en la red social.

La vicepresidenta, nacida en Cauca, expresó en sus redes sociales su solidaridad con las familias afectadas - crédito @FranciaMarquezM/X

La administración de Timbiquí se pronunció y también se revelaron las primeras hipótesis del caso

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Timbiquí, liderada por el alcalde Kilian Cuero Ruiz, envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas: “Acompañamos con respeto y dolor a quienes hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos. Elevamos nuestras oraciones por el descanso eterno de las víctimas y por la fortaleza de sus familias”.

Además de expresar su pesar, la Alcaldía de Timbiquí destacó que las labores de búsqueda continúan y que se siguen implementando los protocolos de emergencia para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Aseguraron que, gracias a la rápida respuesta de otras embarcaciones que transitaban por la zona, se logró el rescate de varios de los pasajeros que cayeron al agua tras el hundimiento.

La Alcaldía de Timbiquí extendió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas - crédito X

Por ahora, una de las hipótesis más fuertes sobre las causas del naufragio apunta a las condiciones climáticas adversas y el fuerte oleaje que afectó la región en los últimos días; sobre todo en una zona cercana a la desembocadura del río Naya y Punta Ají, a escasos minutos del centro de Timbiquí, lugar donde la embarcación había partido desde Buenaventura con cerca de 40 pasajeros a bordo.

El mal tiempo, junto con las complicaciones inherentes al transporte marítimo en el litoral Pacífico, pudo haber contribuido al trágico desenlace. No obstante, las autoridades mantienen abiertas otras posibles explicaciones, como una falla mecánica en la lancha o el choque con algún objeto flotante en esas aguas.

De esta manera, las autoridades locales siguen trabajando en los protocolos de búsqueda, mientras la tragedia puso de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad en el transporte marítimo en la región.