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Sara Corrales mostró el “rinconcito” que tendrá su hija Mila cuando nazca: “Todo empieza a volverse real”

La actriz subió un “reel” con el que le mostró a sus seguidores la manera en que ella y su esposo, Damián Pasquini, prepararon la que será la habitación de su hija

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La actriz está a pocas semanas de dar a luz a su bebé, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini - crédito @saracorrales/Instagram

La actriz Sara Corrales se transformó en una de las celebridades de mayor seguimiento en redes sociales en los últimos años, debido al protagonismo que adquirió primero por su matrimonio con el argentino Damián Pasquini, celebrado en agosto de 2025 en Medellín y luego tras anunciar que se encontraba esperando a su primera hija, Mila.

Desde mediados de noviembre de 2025, cuando la paisa radicada en México dio a conocer su condición de mujer gestante, viene documentando cada parte del proceso en sus cuentas, generando expectativa ahora que se acerca la fecha de nacimiento de su bebé.

La expectativa no es casualidad y no se reduce a la emoción misma de ser madre, sino al hecho de que, como ya comentó en varias oportunidades, las posibilidades de ser madre llegaron a estar en su contra en determinado punto, pues tuvo que recurrir a fecundación in vitro para quedar embarazada.

Según relató, pese a reservar algunos óvulos para el procedimiento tiempo atrás, los pronósticos no eran favorables para Sara. El giro en esta situación fue interpretado por la actriz como un auténtico milagro, desbordando cualquier cálculo o expectativa.

“Nos vamos a Burning Man, al festival en el desierto, y que el último día de Burning Man, él y yo volvimos a casarnos en un ritual que hicimos… Me volví a vestir de novia, él se vistió de novio. Nos leímos los votos, los dos solitos en el desierto… Y ese día fue la fecundación”, reveló en Vos Podés en enero pasado.

Esta semana la actriz volvió a causar sensación al compartir en su cuenta de Instagram el trabajo que viene realizando junto a su esposo y personas cercanas a la familia para tener lista la habitación de su hija. En las imágenes se muestran la cuna, la mecedora automática, la tina de baño, y hasta algunas de las prendas de ropa que adquirieron.

El nacimiento de la hija de Sara Corrales será en México y la actriz explica la emotiva razón - crédito @saracorrales/IG
Sara Corrales anunció que dará a luz a su hija Mila en mayo próximo, en México y continúa trabajando en los preparativos - crédito @saracorrales/IG

La grabación vino acompañada de un texto escrito por Corrales con el que manifestó su expectativa por la llegada de su hija, a la vez que el impacto de trabajar en el montaje de la habitación de Mila.

“Preparar su rinconcito ha sido una de las cosas más emocionales de este proceso… porque mientras ordeno su espacio, también siento que se va acomodando algo dentro de mí. Todo empieza a volverse real: su camita, su ropita, los pequeños detalles que imaginamos para sus primeros días… y ese nudo dulce en el corazón que aparece cada vez más seguido”, escribió.

En la grabación, Corrales también mencionó la proximidad del nacimiento de Mila, previsto para mayo y mostró que estaba decidiéndose entre dos prendas para vestir a la bebé una vez recibieran el alta médica: una jardinera blanca y un conjunto de saco y pantalón rosados.

“Estas son las dos salidas que tengo preparadas para el hospital. Falta muy poquito para mayo”, apuntó Sara, confirmando que en ese mes entrará a labores de parto.

Sara Corrales mostró los movimientos de su hija Mila mientras se encuentra en proceso de gestación

En una de sus más recientes publicaciones, la intérprete colombiana exhibió el desarrollo avanzado de su gestación, generando una ola de mensajes afectivos por parte de la comunidad digital que sigue de cerca su experiencia familiar - crédito saracorrales / Instagram

Días atrás, la antioqueña compartió un video en sus redes sociales con el que mostró la cercanía cada vez mayor de las labores de parto.

En las imágenes, se observa el vientre de la actriz mientras su hija, Mila, se mueve con claridad. La publicación, que rápidamente se viralizó, provocó mensajes emotivos por parte de sus seguidores, que describieron la escena como “inolvidable”.

Por otra parte, Corrales también reveló que la intención de la pareja es que la bebé nazca en México, y no en Colombia o Argentina, los lugares de origen de los padres. “Nosotros tenemos nuestra vida aquí hace muchísimos años. Yo ya llevo casi 14 años aquí, Damián lleva 19. Entonces, nuestro círculo está aquí, nuestra casa está aquí, nuestro seguro de salud está aquí, nuestra red de apoyo está aquí”, dijo.

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