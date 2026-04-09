Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

América de Cali es la cabeza del grupo A, luego de haber sido sorteado desde el bolillero uno del torneo - crédito América de Cali

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Macará de Ecuador vs. América de Cali en la primera fecha del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El partido en el estadio Bellavista de Ambato está programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

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