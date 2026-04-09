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Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

El partido de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Bellavista de Ambato desde las 7:30 p. m., donde se espera una importante presencia de hinchas visitantes

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América de Cali es la cabeza del grupo A, luego de haber sido sorteado desde el bolillero uno del torneo - crédito América de Cali
América de Cali es la cabeza del grupo A, luego de haber sido sorteado desde el bolillero uno del torneo - crédito América de Cali

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Macará de Ecuador vs. América de Cali en la primera fecha del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El partido en el estadio Bellavista de Ambato está programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el postpartido del debut de los Diablos Rojos.

13:48 hsHoy

Convocados del América de Cali para el partido contra Macará en la Copa Sudamericana

Arqueros

  • 1. Jean Fernandes
  • 12. Jorge Soto

Defensas

  • 2. Marlon Torres
  • 3. Dany Rosero
  • 4. Andrés Mosquera
  • 13. Mateo Castillo
  • 14. Marcos Mina
  • 24. Cristian Tovar
  • 28. Luis Mina
  • 30. Ómar Bertel

Mediocampistas

  • 5. Josen Escobar
  • 6. José Cavadía
  • 10. Yeison Guzmán
  • 15. Rafael Carrascal
  • 23. Carlos Sierra
  • 25. Joel Romero

Atacantes

  • 7. Jhon Murillo
  • 8. Dylan Borrero
  • 9. Daniel Valencia
  • 11. Darwin Machis
  • 20. Adrián Ramos
  • 21. Tomás Angel
  • 35. Kevin Angulo
12:32 hsHoy

Ficha del partido

  • Macará vs. América de Cali - Fecha 1 del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
  • Lugar: estadio Bellavista - Ambato, Ecuador
  • Fecha y hora: jueves 9 de abril - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports y DGO.

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