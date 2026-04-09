Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

América de Cali es la cabeza del grupo A, luego de haber sido sorteado desde el bolillero uno del torneo - crédito América de Cali
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Macará de Ecuador vs. América de Cali en la primera fecha del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026. El partido en el estadio Bellavista de Ambato está programado para las 7:30 p. m. (hora de Colombia).
Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el postpartido del debut de los Diablos Rojos.
13:48 hsHoy
Convocados del América de Cali para el partido contra Macará en la Copa Sudamericana
Arqueros
1. Jean Fernandes
12. Jorge Soto
Defensas
2. Marlon Torres
3. Dany Rosero
4. Andrés Mosquera
13. Mateo Castillo
14. Marcos Mina
24. Cristian Tovar
28. Luis Mina
30. Ómar Bertel
Mediocampistas
5. Josen Escobar
6. José Cavadía
10. Yeison Guzmán
15. Rafael Carrascal
23. Carlos Sierra
25. Joel Romero
Atacantes
7. Jhon Murillo
8. Dylan Borrero
9. Daniel Valencia
11. Darwin Machis
20. Adrián Ramos
21. Tomás Angel
35. Kevin Angulo
12:32 hsHoy
Ficha del partido
Macará vs. América de Cali - Fecha 1 del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana 2026
Lugar: estadio Bellavista - Ambato, Ecuador
Fecha y hora: jueves 9 de abril - 7:30 p. m. hora colombiana