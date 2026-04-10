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Cuándo vuelve a jugar América de Cali en la Copa Sudamericana: necesita el apoyo de toda la hinchada

El cuadro rojo quiere una victoria en el certamen y se medirá con un conjunto debutante que puede dar la sorpresa y dañar los planes de los vallecaucanos

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Macará vs. América
América viene de enfrentar a Deportivo Macará en Ecuador, en el debut por el grupo A de la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

América de Cali tuvo un debut complicado en la Copa Sudamericana, enfrentando a Deportivo Macará en el estadio Bellavista de Ambato por la primera jornada del grupo A y en el que los rojos partían como favoritos no solo para ganar, sino para ser líderes de la zona.

Los Diablos Rojos se alistarán para su segunda salida en el certamen internacional, en el que se medirán con otro conjunto que, en el papel, parece débil y las apuestas se inclinan a favor de los vallecaucanos, pero puede ser un rival difícil porque ya lo demostró en el torneo.

Sumado a eso, América también debe afrontar la Liga BetPlay. No define su clasificación a los playoffs del campeonato y le toca rivales de alto nivel como Millonarios y el clásico frente al Deportivo Cali, cuyos triunfos son necesarios para quedarse entre los ocho primeros equipos de la tabla de posiciones en el primer semestre.

Próximo partido del América

Pese a que el rojo era favorito para conseguir el triunfo en el inicio de la fase de grupos, dados los rivales y la plantilla del equipo, al final no pasó del empate contra Deportivo Macará en Ambato, quedando el juego con marcador 1-1 y dejó un sabor agridulce para los cafeteros.

América de Cali jugará la segunda fecha de la Copa Sudamericana el miércoles 15 de abril, desde las 9:00 p. m., recibiendo a Alianza Atlético de Perú en la segunda jornada para buscar el triunfo y encaminarse hacia el primer puesto, que dará cupo a octavos de final.

Alianza Atlético
Alianza Atlético comenzó la Copa Sudamericana con empate 1-1 frente a Tigre de Argentina - crédito Alianza Atlético de Sullana

El compromiso será en el estadio Pascual Guerrero, con capacidad aproximada de 38.000 espectadores y los Diablos Rojos aspiran a que los aficionados respondan en las tribunas, llenando las sillas y apoyando los 90 minutos, recordando que no han sido muchos los encuentros con las graderías colmadas para el club.

Alianza Atlético viene de empatar por 1-1 frente a Tigre, el conjunto argentino que es llamado a hacerle daño a los escarlatas, pero que no pudo ante una escuadra peruana que se paró bien en defensa y sacó un punto en condición de local, esperando ahora a conseguir lo mismo en Cali.

América de Cali - Copa Sudamericana
América de Cali es el favorito para terminar líder del grupo A en la Copa Sudamericana - crédito Conmebol/Colprensa

En la misma fecha, el cuadro de Victoria recibirá en su casa a Macará de Ecuador, que quiere dar el golpe en condición de visitante con un triunfo en Argentina para pelear en la zona por los playoffs, que es el objetivo del cuadro celeste en la zona para superar la fase de grupos.

Complicado partido en Ecuador

Macará y América de Cali empataron 1-1 en su primer partido del grupo en la Copa Sudamericana, en un duelo disputado en el estadio Universidad Indoamérica Bellavista. La igualdad se selló durante la primera mitad con un autogol de Josen Escobar en el minuto 12 y la rápida reacción de Jorge Valencia, que empató a los 24’ tras asistencia de Tomás Ángel.

Entre las figuras del partido destacaron el atacante Daniel Valencia por el equipo colombiano y Gastón Blanc en el esquema de Macará. En los minutos finales, una intervención de Dylan Borrero resultó crucial para evitar el triunfo local, que tuvo una buena cantidad de asistentes.

Daniel Valencia convirtió el gol del empate para América de Cali ante Macará, en su estreno en la Copa Sudamericana 2026 - crédito América de Cali/X
Daniel Valencia convirtió el gol del empate para América de Cali ante Macará, en su estreno en la Copa Sudamericana 2026 - crédito América de Cali/X

El desarrollo del juego estuvo marcado por varios disparos desviados y oportunidades desperdiciadas de Mateo Viera y Franco Posse por Macará, así como del delantero Tomás Ángel y el extremo Darwin Machís para los visitantes.

En cuanto a las estadísticas, América de Cali controló la posesión con un 58,7%, mientras que Macará sumó un 41,3% y disparó en 10 ocasiones, frente a los 8 tiros del conjunto visitante. Los locales también generaron 5 tiros de esquina, más que los 2 del América de Cali.

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