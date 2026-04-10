Colombia

Yeison Jiménez tendrá una misa homenaje en Bogotá: conozca fecha y lugar de la ceremonia religiosa

El cantante de música popular será homenajeado una vez más por sus fans, a tres meses de su fallecimiento en un accidente aéreo

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El cantante será recordado en una misa especial que tendrá lugar en la capital del país - crédito @yeison_jimenez / Instagram
El cantante será recordado en una misa especial que tendrá lugar en la capital del país - crédito @yeison_jimenez / Instagram

A tres meses de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, se realizará una misa homenaje en Bogotá el viernes 10 de abril a las 07:00 p. m., para recordar al artista.

El encuentro tendrá lugar en la Iglesia Misericordia del Padre Chucho, ubicada en el barrio Castilla, y contará con un espacio abierto para seguidores, familiares y allegados, según difundieron usuarios y fanáticos en redes sociales y cadenas de mensajes.

La elección de la fecha no es casualidad, pues coincide con el aniversario del accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, que el 10 de enero de 2026 provocó el fallecimiento del artista, el piloto y sus tripulantes.

En la invitación, replicada en plataformas digitales, se lee: “Hoy encenderemos una luz en tu memoria y elevaremos nuestras oraciones para que tu noble espíritu encuentre la paz eterna y brille eternamente en el reino de Dios”, junto con otro mensaje destacado por los internautas: “Nos duele el alma, nos dejaste un vacío que nada ni nadie podrá llenar, y aunque en el cielo te hayas ido, aquí en la tierra siempre te vamos a recordar”.

La misa fue programada para el 10 de abril en la iglesia del padre Chucho - crédito @geimarrestrepo_0329/Instagram
La misa fue programada para el 10 de abril en la iglesia del padre Chucho - crédito @geimarrestrepo_0329/Instagram

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez

Poco antes de anunciarse la misa dedicada al cantante de regional colombiano, Jessi Uribe rindió tributo a su colega y amigo durante un concierto en el que intercambió su sombrero por una gorra con la marca del fallecido cantante, que llevaba un seguidor del público. Este gesto simbólico desató lágrimas entre los asistentes, pues se convirtió en un momento lleno de significado para la comunidad de música popular. El video fue compartido por el artista bumangúes el pasado martes 7 de abril de 2026 a través de las redes sociales en el que se muestra el momento en el que detuvo su espectáculo para solicitar la gorra con la marca de Yeison Jiménez a una persona del público, entregando a cambio su propio sombrero, debido a que lo conmovió ver esta prenda de la marca del cantante que llevó en alto el género.Después del intercambio, el popular artista comenzó a interpretar una de las canciones favoritas de Yeison Jiménez. Se trata de Si ya me voy, que habla de la muerte y fue lanzada en 2024, además de ser una de las favoritas del oriundo de Manzanares (Caldas), según lo revelado por el bumangués en el evento. El artista compartió el recuerdo a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “No es solo una canción. Es un recuerdo que vuelve sin pedir permiso. Esta le gustaba a Yeison Jiménez y cada vez que la canto, vuelve a mi mente como si estuviera ahí”.

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