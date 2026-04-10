El error de Jhon Lucumí que complica a Bologna en la Europa League: Aston Villa venció por 3-1 en cuartos de final

Un error clave del defensor central colombiano Jhon Lucumí fue determinante en la derrota del Bologna 1-3 ante Aston Villa, en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League. Esta jugada complica las aspiraciones europeas del equipo italiano y pone en entredicho el presente y futuro del jugador, cuyo nombre está vinculado a rumores de transferencia en el mercado internacional.

El fallo de Lucumí en la marca durante un tiro de esquina permitió el gol inicial de Ezri Konsa para Aston Villa. Esto, sumado a la atención mediática creciente por el interés de clubes como Barcelona, añade presión sobre el defensor del Bologna en un momento decisivo de la temporada.

Jhon Lucumí no la pasó bien en la ida de los cuartos de final en la Europa League frente al Aston Villa en Italia, donde cayó 3-1 - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Cabe recordar que el defensor central es uno de los jugadores importantes de la selección Colombia y, posiblemente, tendrá lugar en la convocatoria para el Mundial 2026, que sería un escenario importante para ser visto por las mejores escuadras de Europa.

Consecuencias del resultado para Bologna y Lucumí

En el encuentro disputado en el estadio del Bologna, la acción clave ocurrió en el minuto cuarenta y cuatro. Youri Tielemans ejecutó un tiro de esquina cerrado; Emiliano Martínez apareció en la jugada y, en el segundo palo, Lucumí no logró contener a Konsa, quien marcó de cabeza el primer gol. La jugada fue interpretada como un error grave de marca, lo que, junto con la mala salida del arquero local, dejó a los italianos en desventaja antes del descanso.

Pese a un intento de reacción en el tramo final, Bologna solo pudo descontar en el marcador. El dominio y la solidez defensiva del conjunto inglés, con dos goles de Ollie Watkins, sellaron una victoria que compromete las opciones del equipo italiano de avanzar a la siguiente ronda de la Europa League.

Este es el momento cuando Ezri Konsa supera la marca de Jhon Lucumí para abrir el marcador a favor del Aston Villa - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La derrota como local obliga al Bologna a remontar una desventaja de dos goles en el partido de vuelta en Birmingham, Inglaterra. Este resultado afectó la confianza del equipo y aumentó la presión sobre el defensor colombiano, cuya actuación fue criticada por la prensa local en momentos determinantes del encuentro.

La trayectoria europea del Bologna queda ahora en entredicho. El próximo encuentro será definitivo para saber si el equipo puede mantener la esperanza continental o si cede ante un rival que supo aprovechar las debilidades defensivas.

Bologna y Aston Villa definirán a uno de los semifinalistas de la Europa League el jueves 16 de abril en el Villa Park - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La derrota ante Aston Villa en la Europa League y la participación decisiva de Jhon Lucumí en el primer gol han generado incertidumbre sobre su continuidad en el club y su proyección internacional. El desenlace de la eliminatoria será clave para definir el rumbo del defensor central colombiano en el fútbol europeo.

Perspectivas y futuro de Jhon Lucumí en el mercado internacional

Mientras el Bologna enfrenta la recta final del torneo, el futuro de Lucumí es objeto de atención en el mercado de fichajes, informó Diario AS. El defensor, con contrato vigente hasta 2027, está bajo seguimiento de la secretaría técnica del Barcelona, aunque la entidad catalana prioriza otras opciones como Alessandro Bastoni.

Jhon Lucumí sería opción para el Barcelona en la próxima temporada, en caso de no concretar a Alessandro Bastoni - crédito Ciro De Luca/REUTERS

El medio español añade que clubes como Sunderland, Bournemouth, Galatasaray y Fenerbahçe también han mostrado interés por Lucumí, quienes ya han consultado sobre las condiciones de una posible transferencia. Fuentes italianas citadas por el diario sostienen que el jugador no ha aceptado una renovación de contrato, lo que incrementa su perfil como figura cotizada para el próximo periodo de traspasos.

Ante las especulaciones, el propio futbolista ha optado por la cautela y, en declaraciones citadas por el portal turco Sporx, decidirá su próximo paso solo una vez finalizada la temporada. Su elección, indicó, dependerá de un análisis personal y familiar, considerando lo más conveniente tanto a nivel deportivo como personal.