Mujer fue arrollada por el Tren de la Sabana en Usaquén: se detuvo la operación ferroviaria en el corredor

Se desconoce la identidad de la mujer afectada - crédito @pasaenbogota / x

Una mujer fue arrollada por el Tren de la Sabana en la localidad de Usaquén, Bogotá, la tarde del jueves 9 de abril, en la intersección de la avenida carrera 9 con calle 188.

El accidente generó heridas de gravedad y provocó una inmediata respuesta de los organismos de emergencia, informaron.

El accidente ocurrió en torno a las 5:38 p.m. en el norte de la capital, cuando el Tren de la Sabana embistió a una peatona cuya identidad aún no ha sido confirmada.

se desconoce el estado actual de la mujer arrollada - crédito @pasaenbogota / x

La víctima fue atendida en el lugar por unidades de emergencia y trasladada a un centro asistencial, mientras que no existe reporte oficial sobre su estado de salud. El incidente movilizó personal de tránsito y ambulancias y obligó a interrumpir la operación ferroviaria en ese sector de la ciudad.

El siniestro generó congestión vehicular y dificultades en el corredor férreo y las vías circundantes. Según Minuto 60, habitantes y usuarios reportaron en redes sociales la detención abrupta del tren y la presencia de organismos de emergencia en la zona.

Las alteraciones afectaron tanto a vehículos particulares como al transporte público sobre la carrera 9 y la calle 188, incrementando el tráfico en el sector norte de Bogotá.

Causas bajo investigación y contexto del Tren de la Sabana

Hasta el momento, las autoridades no han difundido una versión oficial sobre las causas del accidente.

La afectada recibió atención médica de urgencia tras ser impactada en la intersección de la avenida carrera 9 con calle 188, lo que obligó a detener la operación ferroviaria y complicó el tráfico en el sector norte de Bogotá - crédito @PasaenBogota / X

Tres fuentes y medios de comunicación, quienes registraron el hecho, coinciden en que las investigaciones siguen abiertas para determinar si hubo imprudencia por parte del peatón, fallas en la señalización o alguna otra circunstancia no esclarecida.

En redes sociales circularon hipótesis sobre cómo la mujer pudo haber terminado en la vía férrea, aunque persisten dudas sobre la advertencia del tren debido a su tamaño y ruido.

Un hombre embiste con su automóvil a una mujer tras discusión por perros en Bogotá

Un hombre fue registrado por cámaras de seguridad en una zona residencial de Bogotá mientras, después de intentar agredir a dos perros, emprendía una maniobra peligrosa con su vehículo hacia una joven que defendía a sus mascotas, causando además la caída de una motocicleta y serios daños materiales.

En un video de cámaras de seguridad se observa el momento en que el sujeto intenta agredir a las mascotas, pero se abstiene de sus impulsos - crédito @PlataformaAlto/X

Las imágenes, que circularon masivamente en redes sociales y generaron debate ciudadano, han llevado a organizaciones de defensa animal a exigir una investigación de las autoridades, dada la gravedad del riesgo al que se expuso tanto a la joven como a los animales.

Según lo registrado por las cámaras y difundido ampliamente, el incidente comenzó cuando el hombre, al pasar por el andén, se detuvo frente a una vivienda debido a los ladridos de dos perros.

El sujeto, visiblemente alterado, intentó agredirlos a través de la reja, aunque finalmente no los golpeó. La propietaria de los animales salió a confrontarlo, lo que desencadenó una discusión en plena vía pública. Posteriormente, el hombre regresó en su automóvil y aceleró el vehículo hacia la joven, quien logró refugiarse en el andén y evitar el impacto. El conductor no consiguió atropellarla, pero derribó una motocicleta estacionada, lo que provocó daños materiales de consideración, según puede observarse en los registros divulgados por Infobae.

Este suceso fue ampliamente comentado en redes sociales, donde las posiciones sobre la responsabilidad de los involucrados se dividieron. Entre los mensajes destacados por Infobae aparecen: “Se llama tentativa de homicidio y una persona va para la cárcel (sic)." También hay comentarios que critican la reacción de la joven. El video muestra luego a la mujer y a quien sería su pareja saliendo tras el vehículo, que abandonó la escena a alta velocidad.

El hecho dejó daños materiales severos tras el impacto del vehículo contra una motocicleta estacionada en la vía pública - crédito @PlataformaAlto/X

La organización Plataforma Alto, especializada en la defensa animal, se pronunció sobre el caso y exigió intervención de la alcaldía local para identificar al agresor.

En palabras de la entidad, este “ha puesto en grave riesgo la vida e integridad de las personas y de los perritos que habitan esa casa”. Además, llamaron a la ciudadanía a aportar información ante la Fiscalía o la Policía local para facilitar la localización del responsable.